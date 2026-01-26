Assine
Lenda local diz que o Jardim do Éden, da Bíblia, ficava nas Seychelles

RF
Redação Flipar
  Composto por 115 ilhas, o país situado no oeste do Oceano Índico é um dos destinos paradisíacos da região.

    Composto por 115 ilhas, o país situado no oeste do Oceano Índico é um dos destinos paradisíacos da região.

     Foto: Simisa/Wikimédia Commons
  A cidade mais populosa de Seychelles é Victória. Capital do país, ela fica na Ilha de Mahé, a maior do arquipélago.

    A cidade mais populosa de Seychelles é Victória. Capital do país, ela fica na Ilha de Mahé, a maior do arquipélago.

     Foto: Imagem de pascal OHLMANN por Pixabay
  Com uma população que não chega a 100 mil habitantes, a nação africana está ao nordeste da vizinha Madagascar.

    Com uma população que não chega a 100 mil habitantes, a nação africana está ao nordeste da vizinha Madagascar.

     Foto: Fabio Achilli/Wikimédia Commons
  Entre os idiomas oficiais de Seychelles estão o francês e o inglês, consequência da disputa territorial que os países europeus travaram no passado pela posse das ilhas.

    Entre os idiomas oficiais de Seychelles estão o francês e o inglês, consequência da disputa territorial que os países europeus travaram no passado pela posse das ilhas.

     Foto: Seicheles - Ilhas do Oceano Índico - Imagem de Devadasu Gorrela por Pixabay
  Com lindas praias de água cristalina e biodiversidade muito rica, o país africano é um destino turístico bastante procurado para quem gosta de belezas naturais.

    Com lindas praias de água cristalina e biodiversidade muito rica, o país africano é um destino turístico bastante procurado para quem gosta de belezas naturais.

     Foto: Imagem de Devadasu Gorrela por Pixabay
  Uma das belezas de Seychelles é o Vallée de Mai, reserva natural na ilha de Praslin composta por árvores endêmicas – surgidas e encontradas apenas na região. Entre eles está o coco-de-mer ("coco do mar").

    Uma das belezas de Seychelles é o Vallée de Mai, reserva natural na ilha de Praslin composta por árvores endêmicas – surgidas e encontradas apenas na região. Entre eles está o coco-de-mer (“coco do mar”).

     Foto: Dreizung/Wikimedia Commons
  Lenda local sustenta que o bíblico Jardim do Éden estava situado no Vallée de Mai, tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade.

    Lenda local sustenta que o bíblico Jardim do Éden estava situado no Vallée de Mai, tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade.

     Foto: Marc Patry/Wikimedia Commons
  Na ilha de La Digue, a menor das três principais que compõem o arquipélago, está a praia Anse Source D'Argent.

    Na ilha de La Digue, a menor das três principais que compõem o arquipélago, está a praia Anse Source D’Argent.

     Foto: Tobias Alt/Wikimedia Commons
  A praia, cercada de Palmeiras e com mar azul turquesa, é uma das mais fotografadas e belas do mundo todo.

    A praia, cercada de Palmeiras e com mar azul turquesa, é uma das mais fotografadas e belas do mundo todo.

     Foto: Daria/Wikimedia Commons
  Outro país africano dotado de beleza naturais no Oceano Índico são as Ilhas Maurício, localizadas a 800 km de Madagascar.

    Outro país africano dotado de beleza naturais no Oceano Índico são as Ilhas Maurício, localizadas a 800 km de Madagascar.

     Foto: Divulgação
  Maurício tem população estimada em mais de 1,3 milhão de habitantes e a capital é Port Louis

    Maurício tem população estimada em mais de 1,3 milhão de habitantes e a capital é Port Louis

     Foto: Thierry/Wikimédia Commons
  As Ilhas Maurício foram colônia francesa e, posteriormente, britânica, conquistando a independência em 1968. A República foi proclamada em 1992.

    As Ilhas Maurício foram colônia francesa e, posteriormente, britânica, conquistando a independência em 1968. A República foi proclamada em 1992.

     Foto: Imagem de Stefan por Pixabay
  O país se notabiliza pela grande diversidade étnica, com população de origem indiana, chinesa, africana e europeia. A religião predominante é o hinduísmo.

    O país se notabiliza pela grande diversidade étnica, com população de origem indiana, chinesa, africana e europeia. A religião predominante é o hinduísmo.

     Foto: Divulgação
  Entre as atrações turísticas de Maurício estão a Montanha de Le Morne, o templo hinduísta Grand Bassin e o Jardim Botânico de Pamplemousses.

    Entre as atrações turísticas de Maurício estão a Montanha de Le Morne, o templo hinduísta Grand Bassin e o Jardim Botânico de Pamplemousses.

     Foto: Divulgação
  A bandeira das Ilhas Maurício possui uma originalidade: é a única com quatro faixas horizontais, representando a liberdade (vermelho), o Oceano Índico (azul), luz da independência (amarelo) e agricultura (verde).

    A bandeira das Ilhas Maurício possui uma originalidade: é a única com quatro faixas horizontais, representando a liberdade (vermelho), o Oceano Índico (azul), luz da independência (amarelo) e agricultura (verde).

     Foto: Domínio público
  O Oceano Índico também é cenário das Ilhas Maldivas, famosa por suas águas de um azul cristalino.

    O Oceano Índico também é cenário das Ilhas Maldivas, famosa por suas águas de um azul cristalino.

     Foto: Imagem de Stefanie Laubscher por Pixabay
  Ao sul da Ásia e sudoeste da Índia, as Maldivas são um arquipélago de quase mil ilhas – com cerca de 200 delas habitadas.

    Ao sul da Ásia e sudoeste da Índia, as Maldivas são um arquipélago de quase mil ilhas – com cerca de 200 delas habitadas.

     Foto: Shahee Ilyas/Wikimédia Commons
  Muitos turistas de alto poder aquisitivo têm como destino ilhas privadas nas Maldivas, onde ficam em resorts luxuosos.

    Muitos turistas de alto poder aquisitivo têm como destino ilhas privadas nas Maldivas, onde ficam em resorts luxuosos.

     Foto: Divulgação/Emerald Maldives Resort & Spa
  Uma das atrações mais famosas das Maldivas é a possibilidade de nadar próximo a tubarões baleia, na ilha Dhigurah. A espécie é inofensiva para humanos.

    Uma das atrações mais famosas das Maldivas é a possibilidade de nadar próximo a tubarões baleia, na ilha Dhigurah. A espécie é inofensiva para humanos.

     Foto: Reprodução TV Globo
  A cidade de Malé, no extremo sul do Atol Kaafu, é a capital das Maldivas. Na localidade os pontos turísticos vão de mesquitas suntuosas ao Sultan Park e o Museu Nacional.

    A cidade de Malé, no extremo sul do Atol Kaafu, é a capital das Maldivas. Na localidade os pontos turísticos vão de mesquitas suntuosas ao Sultan Park e o Museu Nacional.

     Foto: David Stanley/Wikimédia Commons
  Ao norte de Moçambique estão as Quirimbas, um arquipélago de ilhas coralinas, formado por cerca de 50 ilhotas.

    Ao norte de Moçambique estão as Quirimbas, um arquipélago de ilhas coralinas, formado por cerca de 50 ilhotas.

     Foto: Reprodução Facebook RedesIbo
  O cenário da localidade na costa africana se destaca pela bela coloração das águas e, especialmente, os extensos recifes de corais.

    O cenário da localidade na costa africana se destaca pela bela coloração das águas e, especialmente, os extensos recifes de corais.

     Foto: Flickr TravelMarketingWorldwid
  Moçambique oferece ainda o arquipélago de Bazaruto, com extensas praias de mar azul turquesa.

    Moçambique oferece ainda o arquipélago de Bazaruto, com extensas praias de mar azul turquesa.

     Foto: Flickr Tiago Ribeiro de Carvalho
  Área marinha mais antiga com proteção do patrimônio de Moçambique, Bazaruto conta com a ilha homônima e outras cinco ilhas: Benguerra, Magaruque, Banque, Shell e Santa Carolina.

    Área marinha mais antiga com proteção do patrimônio de Moçambique, Bazaruto conta com a ilha homônima e outras cinco ilhas: Benguerra, Magaruque, Banque, Shell e Santa Carolina.

     Foto: Reprodução Facebook Bazaruto Archipelago National Park - Mozambique
