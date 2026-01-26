Adeus à caspa: dicas simples para acabar com o desconforto
Para combater a caspa, é importante não cair em dicas inúteis ou receitas caseiras sem comprovação, que muitas vezes prometem resultados rápidos, mas não tratam a origem do problema. O cuidado correto envolve a escolha de produtos adequados, a manutenção de uma rotina regular de higiene e a atenção às reações do couro cabeludo. Em alguns casos, a orientação de um profissional é essencial para identificar o tipo de descamação e indicar o tratamento mais eficaz. Veja dicas para se livrar da casFoto: Freepik
1- Não durma com os cabelos molhados – Dormir sem secar os cabelos enfraquece os fios e propicia o surgimento da caspa.Foto: gpointstudio/Freepik
Isso porque os cabelos molhados, ao ficarem abafados no travesseiro, atraem a proliferação de fungos. Você pode usar secador para pelo menos atenuar a umidade.Foto: Imagem Freepik
2 – Não lave os cabelos todos os dias – Com receio deFoto: Hannah Xu/Unsplash
A lavagem diária dos cabelos desgasta os fios e retira a oleosidade natural que protege o couro cabeludo, aumentando a produção de sebo. O ideal é lavar dia sim, dia não.Foto: Chris Slupski/Unsplash
3 – Nunca descuide da higieneFoto: Freepik
A limpeza do cabelo deve ser feita conforme o tipo do fio. Portanto, a escolha dos produtos certos e o modo de usar afetam diretamente a manutenção do couro cabeludo.Foto: Valuavitaly por Freepik
4- Use shampoo anticaspaFoto: Freepik
Um shampoo adequado pode ajudar a combater a seborreia, que causa a descamação do couro cabeludo. Após aplicar o produto, é importante fazer movimentos circulares de massagem na cabeça.Foto: jacqueline macou pixabay
5- Não lave os cabelos com água quenteFoto: pixabay
A dermatite seborreica acontece por causa da alta oleosidade no couro cabeludo. E temperaturas elevadas intensificam esse problema. Prefira água morna ou fria.Foto: user18526052 por freepik
6- Use máscara capilar de forma corretaFoto: Freepik
A máscara capilar ajuda no tratamento do cabelo, mas não deve ser aplicada na raiz, pois isso pode provocar excesso de oleosidade, favorecendo o surgimento de caspas.Foto: Freepik
7 – Evite o estresse e a ansiedadeFoto: Andrea Piacquadio pexels
Várias doenças dermatológicas têm origem no descontrole emocional. Por isso, tente conter a ansiedade e o nervosismo com atividades que ajudem a acalmar no dia a dia: exercícios físicos, música, meditação, leitura, etc.Foto: Youtube/ Zenws
8 – Evite usar chapéu e boné por muito tempoFoto: Freepik
Bonés ou chapéus podem deixar seu visual descolado. Mas, se você usá-los com muita frequência, provavelmente vai sofrer com caspas, já que isso impede que a pele “respire”, provocando a proliferação de fungos causadores da seborreia.Foto: Racool Studio por freepik
9 – Faça uma alimentação saudávelFoto: Jasmin Schreiber Unsplash
Uma alimentação leve e equilibrada ajuda em tudo no organismo, inclusive nos cabelos e no couro cabeludo. Alguns alimentos, particularmente, fazem bem à saúde capilar. Entre eles, salmão, sardinha, atum, nozes e amêndoas. Fuja de frituras e embutidos.Foto: Nadine Primeau/Unsplash
10 – Procure um dermatologistaFoto: Imagem Freepik
Quando a caspa persiste, apesar dos cuidados do dia a dia, é fundamental procurar um especialista que indique o tratamento adequado, inclusive com uso de medicamentos se for necessário.Foto: Drazen Zigic/Freepik