Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Riquezas feitas à mão: o artesanato que marca o Brasil

RF
Redação Flipar
  • <p>Cada região preserva suas tradições e contribui com elementos únicos para essa expressão artística. O artesanato brasileiro reflete a história, a cultura e as práticas regionais, sendo um importante elemento da identidade local. Do Norte ao Sul, as técnicas variam conforme o clima, os recursos disponíveis e os costumes herdados das populações que ali se estabeleceram. Rendas, cerâmicas, bordados e esculturas revelam diferentes formas de interpretar o cotidiano e as crenças populares. Essas pr

    Cada região preserva suas tradições e contribui com elementos únicos para essa expressão artística. O artesanato brasileiro reflete a história, a cultura e as práticas regionais, sendo um importante elemento da identidade local. Do Norte ao Sul, as técnicas variam conforme o clima, os recursos disponíveis e os costumes herdados das populações que ali se estabeleceram. Rendas, cerâmicas, bordados e esculturas revelam diferentes formas de interpretar o cotidiano e as crenças populares. Essas pr Foto: Pierre André Leclercq - wikimedia commons

  • <p>Azulejos – São Luís, Maranhão – Os azulejos são uma forte tradição em São Luís, com influências portuguesas e africanas. Os motivos e cores dos azulejos refletem a mistura de culturas e história local</p>

    Azulejos – São Luís, Maranhão – Os azulejos são uma forte tradição em São Luís, com influências portuguesas e africanas. Os motivos e cores dos azulejos refletem a mistura de culturas e história local

     Foto: Lyssuel Calvet wikimedia commons
  • <p>Os azulejos são utilizados na decoração de fachadas, casas e igrejas, trazendo um toque vibrante à arquitetura colonial da cidade.</p>

    Os azulejos são utilizados na decoração de fachadas, casas e igrejas, trazendo um toque vibrante à arquitetura colonial da cidade.

     Foto: Ajmcbarreto - wikimedia commons
  • <p>Renda de Bilro – Ceará – É tradicionalmente produzida no estado do Ceará e é conhecida pela delicadeza e complexidade de seus padrões, sendo muito apreciada tanto em roupas quanto em objetos decorativos.</p>

    Renda de Bilro – Ceará – É tradicionalmente produzida no estado do Ceará e é conhecida pela delicadeza e complexidade de seus padrões, sendo muito apreciada tanto em roupas quanto em objetos decorativos.

     Foto: autor desconhecido wikimedia commons
  • <p>A técnica de trançar fios com pequenos bilros é uma prática passada de geração em geração. Faz parte de uma atividade que reforça o orçamento de famílias com base na tradição local.</p>

    A técnica de trançar fios com pequenos bilros é uma prática passada de geração em geração. Faz parte de uma atividade que reforça o orçamento de famílias com base na tradição local.

     Foto: Domínio público
  • <p>Panelas de barro – Pernambuco – Feitas especialmente em cidades como Caruaru, são uma verdadeira expressão da tradição do artesanato pernambucano. A cerâmica é modelada manualmente e utilizada no preparo de comidas típicas, sendo símbolo da culinária e da cultura do estado.</p>

    Panelas de barro – Pernambuco – Feitas especialmente em cidades como Caruaru, são uma verdadeira expressão da tradição do artesanato pernambucano. A cerâmica é modelada manualmente e utilizada no preparo de comidas típicas, sendo símbolo da culinária e da cultura do estado.

     Foto: Antonino Junior wikimedia commons
  • <p>Cestos de palha – Acre – Tradicionalmente feito com fibra de buriti, sendo utilizado principalmente na produção de itens utilitários e decorativos. O trabalho com a palha é muito comum entre os povos indígenas e comunidades tradicionais da região.</p>

    Cestos de palha – Acre – Tradicionalmente feito com fibra de buriti, sendo utilizado principalmente na produção de itens utilitários e decorativos. O trabalho com a palha é muito comum entre os povos indígenas e comunidades tradicionais da região.

     Foto: imagem gerada por i.a.
  • <p>Artesanato em capim dourado – Tocantins – O capim dourado, Ãºnico da regiÃ£o do JalapÃ£o, Ã© utilizado na confecÃ§Ã£o de bolsas, adornos e peÃ§as decorativas, dando um brilho especial devido Ã  sua tonalidade dourada. Este material Ã© cuidadosamente extraÃ­do e trabalhado pelas mÃ£os habilidosas de artesÃ£os locais.</p>

    Artesanato em capim dourado – Tocantins – O capim dourado, Ãºnico da regiÃ£o do JalapÃ£o, Ã© utilizado na confecÃ§Ã£o de bolsas, adornos e peÃ§as decorativas, dando um brilho especial devido Ã  sua tonalidade dourada. Este material Ã© cuidadosamente extraÃ­do e trabalhado pelas mÃ£os habilidosas de artesÃ£os locais.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o Maradona / Governo do Tocantins
  • <p>Cerâmica Marajoara – Pará -Especialmente na região da ilha de Marajó, o estado é famoso pela produção da cerâmica marajoara, marcada por grandes urnas decoradas com formas geométricas. Esse tipo de cerâmica tem forte influência das culturas indígenas locais e é considerado um patrimônio artístico regional.</p>

    Cerâmica Marajoara – Pará -Especialmente na região da ilha de Marajó, o estado é famoso pela produção da cerâmica marajoara, marcada por grandes urnas decoradas com formas geométricas. Esse tipo de cerâmica tem forte influência das culturas indígenas locais e é considerado um patrimônio artístico regional.

     Foto: Bruna Grando wikimedia commons
  • <p>Cachaça de Alambique – Pernambuco – A produção artesanal de cachaça de alambique em Pernambuco é uma prática que remonta ao período colonial, combinando técnicas de destilação tradicionais com o sabor da cana-de-açúcar local. As cachaças finas são procuradas como lembrança e são reconhecidas internacionalmente.</p>

    Cachaça de Alambique – Pernambuco – A produção artesanal de cachaça de alambique em Pernambuco é uma prática que remonta ao período colonial, combinando técnicas de destilação tradicionais com o sabor da cana-de-açúcar local. As cachaças finas são procuradas como lembrança e são reconhecidas internacionalmente.

     Foto: valeria_aksakova/freepik
  • <p>Pedra-Sabão – Minas Gerais – Especialmente famosa em Ouro Preto, Mariana e Congonhas. Usada em objetos decorativos, esculturas religiosas e utensílios domésticos como panelas, potes e porta-incensos. A pedra-sabão é valorizada por sua resistência ao calor e por seu uso em arte sacra</p>

    Pedra-Sabão – Minas Gerais – Especialmente famosa em Ouro Preto, Mariana e Congonhas. Usada em objetos decorativos, esculturas religiosas e utensílios domésticos como panelas, potes e porta-incensos. A pedra-sabão é valorizada por sua resistência ao calor e por seu uso em arte sacra

     Foto: Pedro Vilela/MTur
  • <p>Lixo Art – Rio de Janeiro – O movimento de “lixo art”, que transforma materiais reciclados em objetos de arte, ganha destaque no Rio como uma crítica à cultura de consumo e um meio de conscientização ambiental. Ele combina arte e sustentabilidade, sendo muito importante na cidade criativa.</p>

    Lixo Art – Rio de Janeiro – O movimento de “lixo art”, que transforma materiais reciclados em objetos de arte, ganha destaque no Rio como uma crítica à cultura de consumo e um meio de conscientização ambiental. Ele combina arte e sustentabilidade, sendo muito importante na cidade criativa.

     Foto: Divulgação
  • <p>Bordado Richelieu – Paraná – Conhecido pela delicadeza de seus padrões vazados e detalhes intrincados. Utilizado em toalhas, roupas de cama e decoração, esse estilo remonta à tradição dos imigrantes europeus que traziam suas técnicas artesanais para o Brasil.</p>

    Bordado Richelieu – Paraná – Conhecido pela delicadeza de seus padrões vazados e detalhes intrincados. Utilizado em toalhas, roupas de cama e decoração, esse estilo remonta à tradição dos imigrantes europeus que traziam suas técnicas artesanais para o Brasil.

     Foto: Goldi64 wikimedia commons
  • <p>Conchas – Alagoas – As conchas são usadas principalmente para a confecção de peças decorativas e adornos de acessórios. Esse trabalho está intimamente ligado ao mar, e as conchas são extraídas das praias e transformadas com cuidados especiais pelos artesãos locais.</p>

    Conchas – Alagoas – As conchas são usadas principalmente para a confecção de peças decorativas e adornos de acessórios. Esse trabalho está intimamente ligado ao mar, e as conchas são extraídas das praias e transformadas com cuidados especiais pelos artesãos locais.

     Foto: Reprodução facebook
  • <p>Artesanato em palha de bananeira – Comum em cidades da Bahia, como Ilhéus e Cachoeira, esse trabalho também ganhou força em Planaltina (DF). O trabalho com palha de bananeira é uma arte antiga e produz uma variedade de peças, incluindo bolsas, chapéus e redes. A palha é extraída e trabalhada manualmente, gerando peças resistentes e de estética rústica.</p>

    Artesanato em palha de bananeira – Comum em cidades da Bahia, como Ilhéus e Cachoeira, esse trabalho também ganhou força em Planaltina (DF). O trabalho com palha de bananeira é uma arte antiga e produz uma variedade de peças, incluindo bolsas, chapéus e redes. A palha é extraída e trabalhada manualmente, gerando peças resistentes e de estética rústica.

     Foto: Reprodução redes sociais
  • <p>Mascaras de papel machê – Parintins, Amazonas – As máscaras de papel machê produzidas em Parintins, Amazonas, são famosas por suas cores vibrantes e estilo elaborado. Esse artesanato é tradicionalmente associado às festas do Boi-Bumbá e tem grande relevância cultural, representando a religiosidade, mitos locais e as manifestações folclóricas.</p>

    Mascaras de papel machê – Parintins, Amazonas – As máscaras de papel machê produzidas em Parintins, Amazonas, são famosas por suas cores vibrantes e estilo elaborado. Esse artesanato é tradicionalmente associado às festas do Boi-Bumbá e tem grande relevância cultural, representando a religiosidade, mitos locais e as manifestações folclóricas.

     Foto: flickr/Ministério da Cultura
  • <p>Bonecos de barro – Pernambuco – Os bonecos de barro de Caruaru são ícones do artesanato pernambucano, frequentemente representando figuras de folclore e cenas do cotidiano nordestino. Eles são moldados artesanalmente, refletindo a cultura e as tradições da cidade, especialmente durante as festividades de São João.</p>

    Bonecos de barro – Pernambuco – Os bonecos de barro de Caruaru são ícones do artesanato pernambucano, frequentemente representando figuras de folclore e cenas do cotidiano nordestino. Eles são moldados artesanalmente, refletindo a cultura e as tradições da cidade, especialmente durante as festividades de São João.

     Foto: Ministério Público de Pernambuco wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay