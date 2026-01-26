Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Mentes brilhantes que resolveram crimes na literatura e no cinema

RF
Redação Flipar
  • <p>Alguns se destacam pelo raciocínio lógico, outros pela intuição, pelo método científico ou pelo mergulho na mente humana. Essa diversidade de abordagens mostra que o ato de investigar pode assumir formas variadas conforme a personalidade e o contexto do personagem. Enquanto alguns confiam em números e evidências, outros apostam na sensibilidade e na leitura dos comportamentos. O Flipar relembra a seguir grandes detetives que marcaram época nas artes, criando personagens inesquecíveis e influe

    Alguns se destacam pelo raciocínio lógico, outros pela intuição, pelo método científico ou pelo mergulho na mente humana. Essa diversidade de abordagens mostra que o ato de investigar pode assumir formas variadas conforme a personalidade e o contexto do personagem. Enquanto alguns confiam em números e evidências, outros apostam na sensibilidade e na leitura dos comportamentos. O Flipar relembra a seguir grandes detetives que marcaram época nas artes, criando personagens inesquecíveis e influe Foto: angelo giordano pixabay

  • <p>Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) – Símbolo máximo do detetive racional, Holmes resolve crimes por meio da observação minuciosa e da dedução lógica. Sua parceria com o dr. Watson tornou-se um dos duos mais célebres da ficção.</p>

    Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) – Símbolo máximo do detetive racional, Holmes resolve crimes por meio da observação minuciosa e da dedução lógica. Sua parceria com o dr. Watson tornou-se um dos duos mais célebres da ficção.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Holmes é um dos personagens mais adaptado da história da literatura, com versões clássicas e modernas no cinema e na TV. Vai do detetive vitoriano ao investigador high-tech do século 21.</p>

    Holmes é um dos personagens mais adaptado da história da literatura, com versões clássicas e modernas no cinema e na TV. Vai do detetive vitoriano ao investigador high-tech do século 21.

     Foto: Divulgação
  • <p>Hercule Poirot (Agatha Christie) – O belga de bigodes impecáveis confia mais nas “pequenas células cinzentas” do que na ação física. É conhecido por desvendar crimes aparentemente insolúveis a partir da psicologia dos suspeitos.</p>

    Hercule Poirot (Agatha Christie) – O belga de bigodes impecáveis confia mais nas “pequenas células cinzentas” do que na ação física. É conhecido por desvendar crimes aparentemente insolúveis a partir da psicologia dos suspeitos.

     Foto: Divulgação
  • <p>O detetive Poirot, de Agatha Christie, ganhou inúmeras adaptações para cinema e televisão. Destacam-se as versões estreladas por David Suchet e Kenneth Branagh.</p>

    O detetive Poirot, de Agatha Christie, ganhou inúmeras adaptações para cinema e televisão. Destacam-se as versões estreladas por David Suchet e Kenneth Branagh.

     Foto: Divulgação
  • <p>Miss Marple (Agatha Christie) – À primeira vista, uma pacata senhora do interior inglês, mas dotada de aguçado senso de observação. Resolve crimes comparando comportamentos humanos aos da pequena vila onde vive.</p>

    Miss Marple (Agatha Christie) – À primeira vista, uma pacata senhora do interior inglês, mas dotada de aguçado senso de observação. Resolve crimes comparando comportamentos humanos aos da pequena vila onde vive.

     Foto: Divulgação
  • <p>Auguste Dupin (Edgar Allan Poe) – Considerado o primeiro detetive da literatura moderna, Dupin introduziu o método analítico na ficção policial. Ele inspirou diretamente personagens como Sherlock Holmes.</p>

    Auguste Dupin (Edgar Allan Poe) – Considerado o primeiro detetive da literatura moderna, Dupin introduziu o método analítico na ficção policial. Ele inspirou diretamente personagens como Sherlock Holmes.

     Foto: Divulgação
  • <p>Padre Brown (G. K. Chesterton) – Um sacerdote católico que desvenda crimes a partir do entendimento profundo da alma humana. Sua força está menos na lógica e mais na empatia e no conhecimento do pecado.</p>

    Padre Brown (G. K. Chesterton) – Um sacerdote católico que desvenda crimes a partir do entendimento profundo da alma humana. Sua força está menos na lógica e mais na empatia e no conhecimento do pecado.

     Foto: Divulgação
  • <p>Philip Marlowe (Raymond Chandler) – O arquétipo do detetive durão do romance noir, cínico e solitário. Atua em um mundo corrupto, guiado por um código moral próprio.</p>

    Philip Marlowe (Raymond Chandler) – O arquétipo do detetive durão do romance noir, cínico e solitário. Atua em um mundo corrupto, guiado por um código moral próprio.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Sam Spade (Dashiell Hammett) – Frio, pragmático e ambíguo, Spade é um dos pilares do romance policial duro e sem sentimentalismos. Tornou-se célebre em “O Falcão Maltês”.</p>

    Sam Spade (Dashiell Hammett) – Frio, pragmático e ambíguo, Spade é um dos pilares do romance policial duro e sem sentimentalismos. Tornou-se célebre em “O Falcão Maltês”.

     Foto: Reprodução de Revista
  • <p>Lisbeth Salander (Stieg Larsson) – <span style=Anti-heroína genial e hacker brilhante, Salander rompe padrões tradicionais do gênero. Atua à margem da lei, enfrentando crimes ligados a poder, violência e abuso.

     

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/10-Grandes-Detetives.jpg?20260126083146" width="1114" height="626">

    Lisbeth Salander (Stieg Larsson) – Anti-heroína genial e hacker brilhante, Salander rompe padrões tradicionais do gênero. Atua à margem da lei, enfrentando crimes ligados a poder, violência e abuso.

     

     Foto: Divulgação
  • <p>Kurt Wallander (Henning Mankell) – <span style=Um policial introspectivo que investiga crimes brutais na Suécia contemporânea. Suas histórias refletem angústias sociais e o declínio do Estado de bem-estar europeu.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/09-Grandes-Detetives.jpg?20260126083146" width="1114" height="626">

    Kurt Wallander (Henning Mankell) – Um policial introspectivo que investiga crimes brutais na Suécia contemporânea. Suas histórias refletem angústias sociais e o declínio do Estado de bem-estar europeu.

     Foto: Divulgação
  • <p>Clarice Starling (“O Silêncio dos Inocentes”) – A agente do FBI em início de carreira, enfrenta o serial killer Buffalo Bill com ajuda de Hannibal Lecter. Destaca-se pela inteligência e força psicológica.</p>

    Clarice Starling (“O Silêncio dos Inocentes”) – A agente do FBI em início de carreira, enfrenta o serial killer Buffalo Bill com ajuda de Hannibal Lecter. Destaca-se pela inteligência e força psicológica.

     Foto: Divulgação
  • <p>Inspetor Clouseau (“A Pantera Cor-de-Rosa”) – Uma paródia do detetive clássico, marcada por trapalhadas e confusões. Apesar da incompetência aparente, quase sempre chega à solução.</p>

    Inspetor Clouseau (“A Pantera Cor-de-Rosa”) – Uma paródia do detetive clássico, marcada por trapalhadas e confusões. Apesar da incompetência aparente, quase sempre chega à solução.

     Foto: Divulgação
  • <p>Detetive Somerset (“Seven”) – Policial experiente e prestes a se aposentar, investiga uma série de crimes inspirados nos sete pecados capitais. Representa o cansaço moral diante da violência urbana.</p>

    Detetive Somerset (“Seven”) – Policial experiente e prestes a se aposentar, investiga uma série de crimes inspirados nos sete pecados capitais. Representa o cansaço moral diante da violência urbana.

     Foto: Divulgação
  • <p>Fox Mulder e Dana Scully (“Arquivo X”) – Agentes do FBI que investigam casos inexplicáveis e fenômenos paranormais. O contraste entre fé e ceticismo é a base da dinâmica da dupla.</p>

    Fox Mulder e Dana Scully (“Arquivo X”) – Agentes do FBI que investigam casos inexplicáveis e fenômenos paranormais. O contraste entre fé e ceticismo é a base da dinâmica da dupla.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Harry Bosch (“Bosch”) – Detetive veterano da polícia de Los Angeles, guiado pela obsessão pela verdade. Atua em casos complexos enquanto enfrenta dilemas éticos e pessoais.</p>

    Harry Bosch (“Bosch”) – Detetive veterano da polícia de Los Angeles, guiado pela obsessão pela verdade. Atua em casos complexos enquanto enfrenta dilemas éticos e pessoais.

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay