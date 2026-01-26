Mentes brilhantes que resolveram crimes na literatura e no cinema

Alguns se destacam pelo raciocínio lógico, outros pela intuição, pelo método científico ou pelo mergulho na mente humana. Essa diversidade de abordagens mostra que o ato de investigar pode assumir formas variadas conforme a personalidade e o contexto do personagem. Enquanto alguns confiam em números e evidências, outros apostam na sensibilidade e na leitura dos comportamentos. O Flipar relembra a seguir grandes detetives que marcaram época nas artes, criando personagens inesquecíveis e influe