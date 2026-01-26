Entre luxo e espetáculo: os cassinos mais impressionantes do mundo

Eles concentram hotéis icônicos, restaurantes premiados, espetáculos grandiosos e arquitetura marcante. Esses empreendimentos funcionam como verdadeiras cidades do entretenimento, reunindo opções para públicos variados e transformando o cassino em um centro turístico completo. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos, conhecidos por sua imponência e pela capacidade de criar experiências que vão além do jogo. Em muitos casos, eles impulsionam a economia regional, geram empregos e se tor