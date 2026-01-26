Manias comuns podem virar obsessão; fique atento
Essas manias costumam surgir por motivos emocionais, hábitos repetidos ou até fatores culturais e familiares. A seguir, veja manias comuns e o que geralmente as motiva.Foto: Imagem gerada por i.a
Roer unhas é uma mania associada à ansiedade e ao estresse. A repetição do gesto gera uma sensação momentânea de alívio, mesmo sendo prejudicial à saúde.Foto: Imagem gerada por i.a
Estalar os dedos é outra mania comum, muitas vezes ligada à tensão acumulada ou ao simples hábito físico, apesar da crença de que possa causar problemas nas articulações.Foto: Imagem gerada por i.a
Organizar objetos por cor, tamanho ou simetria pode estar ligado à necessidade de controle ou à busca de ordem para acalmar a mente.Foto: Imagem gerada por i.a
Checar portas e janelas repetidamente antes de sair ou dormir é uma mania motivada por insegurança ou medo de esquecer algo importanteFoto: Imagem gerada por i.a
Contar passos, degraus ou objetos, por sua vez, pode surgir como forma de distração mental ou tentativa inconsciente de organizar o pensamento.Foto: Mônica Sá
Falar sozinho é uma mania que ajuda a organizar ideias, reforçar memórias ou simular diálogos sociais.Foto: Imagem gerada por i.a
Guardar objetos inúteis, como embalagens e papéis velhos, costuma estar relacionado ao apego emocional e ao medo de precisar deles no futuro.Foto: Imagem gerada por i.a
Conferir notificações no celular a todo momento virou mania comum na era digital, alimentada pela ansiedade e pelo vício em estímulos rápidos.Foto: Pexels por Pixabay
Repetir frases ou expressões frequentemente pode vir de influências familiares ou da tentativa de afirmar uma identidadeFoto: Site Mocoto.com.br Ambiente interno
Girar objetos nas mãos, como canetas ou chaves, é uma mania motora que ajuda a descarregar energia nervosa ou manter o foco em tarefas.Foto: Imagem gerada por i.a
Enrolar os cabelos com os dedos é uma mania frequente, especialmente em momentos de tédio, concentração ou nervosismo. O movimento repetitivo traz uma sensação tátil reconfortante.Foto: Imagem gerada por i.a
Balançar a perna sem perceber é outro hábito ligado à ansiedade ou impaciência, funcionando como uma descarga de tensão.Foto: Imagem gerada por i.a
Passar a língua nos dentes ou morder o interior da bochecha são manias que, como roer unhas, costumam surgir em momentos de estresseFoto: Imagem gerada por i.a
Repetir músicas mentalmente ou cantarolar baixinho várias vezes a mesma melodia é uma mania comum que ajuda a manter o cérebro entretido ou a afastar pensamentos desconfortáveis.Foto: Imagem gerada por i.a
