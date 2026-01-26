Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Manias comuns podem virar obsessão; fique atento

RF
Redação Flipar
  • <p>Essas manias costumam surgir por motivos emocionais, hábitos repetidos ou até fatores culturais e familiares. A seguir, veja manias comuns e o que geralmente as motiva.</p>

    Essas manias costumam surgir por motivos emocionais, hábitos repetidos ou até fatores culturais e familiares. A seguir, veja manias comuns e o que geralmente as motiva.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Roer unhas é uma mania associada à ansiedade e ao estresse. A repetição do gesto gera uma sensação momentânea de alívio, mesmo sendo prejudicial à saúde.</p>

    Roer unhas é uma mania associada à ansiedade e ao estresse. A repetição do gesto gera uma sensação momentânea de alívio, mesmo sendo prejudicial à saúde.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Estalar os dedos é outra mania comum, muitas vezes ligada à tensão acumulada ou ao simples hábito físico, apesar da crença de que possa causar problemas nas articulações.</p>

    Estalar os dedos é outra mania comum, muitas vezes ligada à tensão acumulada ou ao simples hábito físico, apesar da crença de que possa causar problemas nas articulações.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Organizar objetos por cor, tamanho ou simetria pode estar ligado à necessidade de controle ou à busca de ordem para acalmar a mente.</p>

    Organizar objetos por cor, tamanho ou simetria pode estar ligado à necessidade de controle ou à busca de ordem para acalmar a mente.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Checar portas e janelas repetidamente antes de sair ou dormir é uma mania motivada por insegurança ou medo de esquecer algo importante</p>

    Checar portas e janelas repetidamente antes de sair ou dormir é uma mania motivada por insegurança ou medo de esquecer algo importante

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Contar passos, degraus ou objetos, por sua vez, pode surgir como forma de distração mental ou tentativa inconsciente de organizar o pensamento.</p>

    Contar passos, degraus ou objetos, por sua vez, pode surgir como forma de distração mental ou tentativa inconsciente de organizar o pensamento.

     Foto: Mônica Sá
  • <p>Falar sozinho é uma mania que ajuda a organizar ideias, reforçar memórias ou simular diálogos sociais.</p>

    Falar sozinho é uma mania que ajuda a organizar ideias, reforçar memórias ou simular diálogos sociais.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Guardar objetos inúteis, como embalagens e papéis velhos, costuma estar relacionado ao apego emocional e ao medo de precisar deles no futuro.</p>

    Guardar objetos inúteis, como embalagens e papéis velhos, costuma estar relacionado ao apego emocional e ao medo de precisar deles no futuro.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Conferir notificações no celular a todo momento virou mania comum na era digital, alimentada pela ansiedade e pelo vício em estímulos rápidos.</p>

    Conferir notificações no celular a todo momento virou mania comum na era digital, alimentada pela ansiedade e pelo vício em estímulos rápidos.

     Foto: Pexels por Pixabay
  • <p>Repetir frases ou expressões frequentemente pode vir de influências familiares ou da tentativa de afirmar uma identidade</p>

    Repetir frases ou expressões frequentemente pode vir de influências familiares ou da tentativa de afirmar uma identidade

     Foto: Site Mocoto.com.br Ambiente interno
  • <p>Girar objetos nas mãos, como canetas ou chaves, é uma mania motora que ajuda a descarregar energia nervosa ou manter o foco em tarefas.</p>

    Girar objetos nas mãos, como canetas ou chaves, é uma mania motora que ajuda a descarregar energia nervosa ou manter o foco em tarefas.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Enrolar os cabelos com os dedos é uma mania frequente, especialmente em momentos de tédio, concentração ou nervosismo. O movimento repetitivo traz uma sensação tátil reconfortante.</p>

    Enrolar os cabelos com os dedos é uma mania frequente, especialmente em momentos de tédio, concentração ou nervosismo. O movimento repetitivo traz uma sensação tátil reconfortante.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Balançar a perna sem perceber é outro hábito ligado à ansiedade ou impaciência, funcionando como uma descarga de tensão.</p>

    Balançar a perna sem perceber é outro hábito ligado à ansiedade ou impaciência, funcionando como uma descarga de tensão.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Ficar olhando o relÃ³gio diversas vezes seguidas pode refletir inquietaÃ§Ã£o ou medo de perder compromissos, mesmo quando o tempo mal mudou.</p>

    Ficar olhando o relÃ³gio diversas vezes seguidas pode refletir inquietaÃ§Ã£o ou medo de perder compromissos, mesmo quando o tempo mal mudou.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Passar a língua nos dentes ou morder o interior da bochecha são manias que, como roer unhas, costumam surgir em momentos de estresse</p>

    Passar a língua nos dentes ou morder o interior da bochecha são manias que, como roer unhas, costumam surgir em momentos de estresse

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Repetir músicas mentalmente ou cantarolar baixinho várias vezes a mesma melodia é uma mania comum que ajuda a manter o cérebro entretido ou a afastar pensamentos desconfortáveis.</p>

    Repetir músicas mentalmente ou cantarolar baixinho várias vezes a mesma melodia é uma mania comum que ajuda a manter o cérebro entretido ou a afastar pensamentos desconfortáveis.

     Foto: Imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay