Homem misterioso que dizia ter ‘188 anos’ virou lenda na web
Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia.Foto: Reprodução/Redes Sociais
Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”.Foto: Reprodução/Redes Sociais
A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna.Foto: Reprodução/Redes Sociais
A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo.Foto: Reprodução/Redes Sociais
Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade.Foto: Reprodução/Redes Sociais
Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125).Foto: Reprodução/Instagram
O recorde humano confirmado e documentado é de: Jeanne Louise Calment (França) — morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias.Foto:
Para homens, o recorde verificado Ã©: Jiroemon Kimura (JapÃ£o) â?? morreu em 2013, com 116 anos.Foto: TBR Staff / wikipedia.org
O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais.Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de “santo”.Foto: Reprodução/Instagram
Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões.Foto: Reprodução/Instagram
No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada.Foto: Reprodução/Instagram
O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição.Foto: Reprodução/Instagram
Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais.Foto: Reprodução/Instagram
Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram obviamente desmentidos pela imprensa indiana.Foto: Reprodução/Instagram
Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos.Foto: Reprodução/Instagram
Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos.Foto: Reprodução/Instagram
Siyaram tinha até mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexões espirituais e mostrava seu estilo de vida dedicado à espiritualidade.Foto: Reprodução/Instagram
Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa “normal” e passava seus dias estudando e meditando, longe da imagem de abandono sugerida inicialmente.Foto: Reprodução/Instagram
