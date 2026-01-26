Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Homem misterioso que dizia ter ‘188 anos’ virou lenda na web

RF
Redação Flipar
  • <p>Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia.</p>

    Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”.</p>

    Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna.</p>

    A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo.</p>

    A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade.</p>

    Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125).</p>

    Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125).

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>O recorde humano confirmado e documentado é de: Jeanne Louise Calment (França) — morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias.</p>

    O recorde humano confirmado e documentado é de: Jeanne Louise Calment (França) — morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias.

     Foto:
  • <p>Para homens, o recorde verificado Ã©: Jiroemon Kimura (JapÃ£o) â?? morreu em 2013, com 116 anos.</p>

    Para homens, o recorde verificado Ã©: Jiroemon Kimura (JapÃ£o) â?? morreu em 2013, com 116 anos.

     Foto: TBR Staff / wikipedia.org
  • <p>O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais.</p>

    O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais.

     Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
  • <p>De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de “santo”.</p>

    De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de “santo”.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões.</p>

    Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada.</p>

    No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição.</p>

    O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais.</p>

    Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram obviamente desmentidos pela imprensa indiana.</p>

    Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram obviamente desmentidos pela imprensa indiana.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos.</p>

    Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos.</p>

    Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Siyaram tinha até mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexões espirituais e mostrava seu estilo de vida dedicado à espiritualidade.</p>

    Siyaram tinha até mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexões espirituais e mostrava seu estilo de vida dedicado à espiritualidade.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa “normal” e passava seus dias estudando e meditando, longe da imagem de abandono sugerida inicialmente.</p>

    Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa “normal” e passava seus dias estudando e meditando, longe da imagem de abandono sugerida inicialmente.

     Foto: Reprodução/Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay