Saiba por que as frutas são tão caras no Japão

  • <p>No Japão, por exemplo, é uma tradição presentear as pessoas com frutas. Algo que está enraizado na cultura e uma prática que transcende a mera troca de objetos.</p>

     Foto: Domínio PúblicoWikimédia Commons
  • <p>Ao contrário de presentes convencionais, como joias ou bolsas de grife, as frutas ocupam um lugar especial no coração dos japoneses, oferecendo uma experiência única e luxuosa.</p>

     Foto: Captain76/Wikimédia Commons
  • <p>Oferecer frutas como presente vai além de uma simples expressão de gratidão. É uma prática profundamente enraizada no Japão. Desde os rituais budistas até as oferendas nos altares xintoístas, as frutas desempenham um papel significativo.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>A produção de frutas no Japão é considerada uma obra de arte, onde a qualidade supera a quantidade. Desde a seleção rigorosa de sementes até o cuidado manual com cada muda. Assim, os produtores dedicam-se com zelo, desde o cuidado com os botões até a poda cuidadosa para concentrar os nutrientes em frutos específicos.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>O cuidado com as frutas se estende às lojas, que mais se assemelham a butiques de luxo ou joalherias do que simples estabelecimentos de hortifrúti. Marcas renomadas, como a Senbikiya, elevam a experiência a um patamar superior.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>Além das raízes culturais, a escolha de presentear com frutas também está associada à sazonalidade. Elas permitem que as pessoas experimentem das cores vibrantes até sabores e aromas distintos.</p>

     Foto: reprodução TikToks
  • <p>As frutas acrescentam um toque especial aos presentes, proporcionando uma experiência sensorial única. Além disso, conecta as pessoas com a natureza ao longo do ano e são exibidas como verdadeiras obras-primas.</p>

     Foto: reprodução Youtube Leticia Takeshita
  • <p>No canal Sansei, em que o youtuber Cristiano mostra seu dia a dia e curiosidades do mundo nipônico, o preço das frutas também ganhou destaque. A moeda no Japão é o iene, porém os valores aqui apresentados já estão devidamente convertidos para o real. A mini melancia, por exemplo, custa cerca de R$ 76,91.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>De acordo com o canal Sansei, o Melão Sembikiya tem o valor de R$ 170,00. Os melões como os Sembikiya, com polpa verde clara, ou os Yubari King, com polpa alaranjada, representam o auge do luxo frutífero japonês.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>Um pequeno limão, por exemplo, tem o preço de R$ 8,51, de acordo com o canal Sansei.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>O alto valor pode assustar, porém se justifica por como a cultura japonesa enxerga as frutas, a agricultura e o cultivo no país. Uma manga equivale a R$ 110,66.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>Se a mini melancia já é considerada cara para os padrões brasileiros, a melancia de tamanho normal equivale a R$ 170,91.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>O abacaxi custa cerca de R$ 21,28, e pode ser considerado um dos mais baratos pelas frutas apresentadas no canal Sansei em seu vídeo.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>Na mesma faixa de preço do abacaxi está o kiwi amarelo, que gira em torno de R$ 21,28. O kiwi gold tem uma forma mais ovalizada que o comum, polpa amarela em vez de verde e a tradicional casca castanha, coberta de pilosidades. A polpa contém as conhecidas pequenas sementes pretas e comestíveis.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>A banana, uma das frutas mais queridas do Brasil, custa cerca de R$ 12,74 nos hortifrutis do Japão.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>Entre as frutas apresentadas, a mais barata é a laranja, que custa cerca de R$ 5,50.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão
  • <p>Outro canal que mostrou o preço das frutas no Japão foi o Kiyohito Koga. De acordo com o que eles mostraram para o espectador, a tangerina custa R$ 18,17.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Kiyohito Koga
  • <p>De acordo com o canal, os morangos custam cerca de R$ 14,53 em solo japonês. Eles foram introduzidos no Japão no final do período Edo (1603-1868) e foram chegaram da Holanda, para fins ornamentais.</p>

     Foto: reprodução Youtube Canal Kiyohito Koga
  • <p>A youtuber Leticia Takeshita também fez um vídeo sobre os preços das frutas no Japão. De acordo com o que ela mostrou, o pêssego tem o valor de R$ 60,35.</p>

     Foto: reprodução Youtube Leticia Takeshita
  • <p>O limão siciliano no Japão custa R$ 10,70 nos hortifrutis japoneses.</p>

     Foto: reprodução Youtube Leticia Takeshita
  • <p>Se a unidade e pacotes já são considerados caros, a caixa de frutas é considerada uma obra de arte e utilizada com o presente no Japão. Segundo a youtuber Leticia Takeshita, o preço da caixa gira em torno de R$ 210,00.</p>

     Foto: reprodução Youtube Leticia Takeshita
  • <p>A youtuber Rafaela Kaori é outra a falar sobre o mundo nipônico e os preços das frutas no Japão. A pera, por exemplo, custa R$ 9,10.</p>

     Foto: reprodução Youtube Rafaela Kaori
