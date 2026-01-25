Assine
Maior lago da América do Sul fica no Brasil; veja qual e onde

    Suas águas, bem próximas ao Oceano Atlântico, abrigam atividades como pesca, navegação e turismo, além de servirem como refúgio para diversas espécies de aves migratórias.

     Foto: Ronaldo Morgado Segundo - wikimedia commons
    E, a partir dela, mergulhamos em uma viagem pelos lagos mais impressionantes do continente sul-americano, de paisagens andinas a formações salgadas e coloridas na Bolívia. Venha com o Flipar!

     Foto: LeonardoG wikimedia commons
    Localizado na província de Santa Cruz, na Patagônia argentina, o Lago Argentino é o maior lago de água doce do país, com cerca de 1.400 km². É famoso por abrigar o Glaciar Perito Moreno, uma das principais atrações turísticas da região.

     Foto: Py4nf - wikimedia commons
    Suas águas de coloração azul-turquesa são alimentadas por diversos glaciares, tornando-o um destino imperdível para os amantes da natureza e da fotografia.

     Foto: Tibby Jones - Flickr wikimedia commons
    Este lago binacional, conhecido como Lago General Carrera no Chile e Lago Buenos Aires na Argentina, é o segundo maior da América do Sul, com uma área de 1.850 km².

     Foto: Jorge Morales Piderit - wikimedia commons
    Suas águas cristalinas e as impressionantes formações rochosas, como as Capillas de Mármol, atraem turistas de todo o mundo. A região é ideal para atividades como pesca esportiva, navegação e exploração de cavernas.

     Foto: Jpmorenosanchez wikimedia commons
    Situado na regiÃ£o andina do Peru, o Lago JunÃ­n Ã© o segundo maior lago do paÃ­s, atrÃ¡s apenas do Titicaca (veja adiante). Com uma vasta Ã¡rea de pÃ¢ntanos, Ã© um importante habitat para aves aquÃ¡ticas e outras espÃ©cies endÃªmicas.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o YouTube Traveleras
    A região ao redor do lago é conhecida pelo cultivo da maca, uma raiz andina valorizada por suas propriedades nutricionais e inúmeros benefícios.

     Foto: Vahe Martirosyan - wikimedia commons
    Localizado na Região dos Lagos, no sul do Chile, o Lago Llanquihue é o segundo maior do país, com uma área de 877 km². É cercado por paisagens deslumbrantes, incluindo o vulcão Osorno e florestas nativas.

     Foto: Christopher Michel wikimedia commons
    A região é popular para atividades como esportes náuticos, pesca e turismo rural, com uma combinação de beleza natural e cultura local.

     Foto: Christopher Michel wikimedia commons
    Agora, abramos uma exceção aqui! Embora tecnicamente seja uma baía, o Lago Maracaibo é frequentemente considerado o maior lago da América do Sul, com uma área de aproximadamente 13.210 km². No entanto, muitos geógrafos o classificam de fato como uma baía, já que tem ligação direta e ampla com o Mar do Caribe.

     Foto: Wilfredor - wikimedia commons
    Localizado no noroeste da Venezuela, é uma importante fonte de petróleo para o país. Infelizmente, enfrenta sérios problemas ambientais devido à poluição por derramamentos de óleo e esgoto, afetando a biodiversidade e a saúde das comunidades locais.

     Foto: Wilfredor - wikimedia commons
    Situado na Patagônia argentina, o Lago Nahuel Huapi possui uma área de cerca de 550 km² e está a aproximadamente 700 metros acima do nível do mar.

     Foto: David wikimedia commons
    É conhecido por suas águas cristalinas e paisagens montanhosas, sendo um destino popular para atividades ao ar livre.

     Foto: David wikimedia commons
    Às suas margens encontra-se a cidade de San Carlos de Bariloche, famosa por suas atrações turísticas e esportes de inverno.

     Foto: Msadp06 - wikimedia commons
    O Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo, situado a 3.821 metros acima do nível do mar, na fronteira entre o Peru e a Bolívia.

     Foto: EEJCC/Wikimédia Commons
    É o maior lago da América do Sul em volume de água e possui grande importância cultural e histórica para os povos andinos. Suas águas abrigam diversas ilhas.

     Foto: Imagem de Patrick Fransoo por Pixabay
    Já o Lago Viedma, localizado na província de Santa Cruz, na Argentina, tem uma área de aproximadamente 1.088 km². É alimentado pelo Glaciar Viedma e faz parte do Parque Nacional Los Glaciares.

     Foto: Liam Quinn wikimedia commons
    Suas águas azuis e as paisagens montanhosas ao redor o tornam um destino popular para caminhadas e passeios de barco.

     Foto: Nasa domínio público
    A Lagoa Mirim (Laguna Merín no Uruguai) fica na fronteira do Rio Grande do Sul, no Brasil, com o Uruguai. É o segundo maior lago do Brasil e o maior do Uruguai. A lagoa desempenha um papel crucial na economia local, sendo utilizada para pesca, agricultura e transporte fluvial.

     Foto: Liam Quinn wikimedia commons
    Situada na Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, no sudoeste da Bolívia, a Laguna Colorada é conhecida por suas águas avermelhadas, causadas por sedimentos e algas.

     Foto: I, Luca Galuzzi wikimedia commons
    É um importante habitat para flamingos andinos e outras aves migratórias. A paisagem surreal da lagoa, com suas cores vibrantes e formações geológicas únicas, atrai turistas e fotógrafos de todo o mundo.

     Foto: Havardtl - wikimedia commons
