Raio atinge manifestantes que aguardavam movimento de Nikolas Ferreira em Brasília

Redação Flipar
  • <p>O incidente aconteceu próximo ao Memorial JK e à Praça do Cruzeiro, onde apoiadores da chamada “Caminhada pela Liberdade” (foto), organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira, se concentravam antes da chegada final da manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.</p>

     Foto: Reprodução Instagram Nikolas Ferreira
  • <p>Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU montaram atendimento de emergência no local, e ao menos 15 manifestantes receberam cuidados médicos, alguns sendo levados a hospitais como o de Base e o Regional da Asa Norte.</p>

     Foto: Reprodução redes sociais
  • <p>Testemunhas relataram momentos de pânico imediatamente após a descarga elétrica, com pessoas sendo arremessadas ao chão e outras correndo para se abrigar, enquanto as autoridades trabalhavam para socorrer os feridos e dispersar a concentração.</p>

     Foto: Um forte raio caiu na tarde de 25/1/2026 no Eixo Monumental, em Brasília, atingindo a área onde um grupo aguardava o encerramento da caminhada convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira Reprodução de vídeo redes sociais
  • <p>O impacto dos raios no Brasil é significativo. São registrados cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas por ano em território nacional.</p>

     Foto: Felix Mittermeier/Pixabay
  Raios são responsáveis por aproximadamente 110 óbitos anuais no Brasil.

     Foto: Fabiano, Lico SP - Wikimedia Commons
  • <p>Para se ter uma ideia, a cada 50 mortes ocorridas por raio no mundo, uma acontece no Brasil.</p>

     Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
  • <p>O setor agropecuário está entre os mais afetados, concentrando cerca de 26% das mortes, de acordo com dados do ELAT.</p>

     Foto: sethink/Pixabay
  • <p>Além disso, em torno de 21% dos casos fatais são de pessoas atingidas dentro de casa, mas que estavam próximas de redes elétricas ou hidráulicas.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/blahidontreallycare
  • <p>Economicamente, os prejuízos anuais chegam a quase R$ 1 bilhão por conta dos raios, que provocam apagões e perda de equipamentos.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/El Caballero
  • <p>No caso do setor agropecuário, as perdas são ainda mais significativas devido à morte de rebanhos.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/ADRIANA HENRIQUE DE ANDRADE
  • <p>Para enfrentar esse cenário, São José dos Campos desenvolveu sistemas de referência, como o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que envia alertas via SMS.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Photograph by Mike Peel
  • <p>O desafio deve se intensificar, já que estimativas do INPE apontam que o aquecimento global pode elevar o total de raios no Brasil para cerca de 200 milhões por ano até o fim deste século.</p>

     Foto: Philippe Donn/Pexels
  • <p>Uma curiosidade: no Brasil, a cidade de São José dos Campos é considerada a “capital dos raios” por registrar alta incidência de descargas elétricas, devido a uma combinação entre relevo, calor intenso e formação frequente de nuvens de tempestade na região do Vale do Paraíba.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Boby Dimitrov
  • <p>E a cidade cuida de prevenção de acidentes relacionados a isso. Abriga o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), do Inpe, referência nacional no monitoramento de raios e em pesquisas para evitar acidentes, com sistemas que ajudam a emitir alertas e orientar políticas de segurança.</p>

     Foto: Rodrigo Dias Ribeiro - Flickr
