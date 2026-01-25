Raio atinge manifestantes que aguardavam movimento de Nikolas Ferreira em Brasília
O incidente aconteceu próximo ao Memorial JK e à Praça do Cruzeiro, onde apoiadores da chamada “Caminhada pela Liberdade” (foto), organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira, se concentravam antes da chegada final da manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.Foto: Reprodução Instagram Nikolas Ferreira
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU montaram atendimento de emergência no local, e ao menos 15 manifestantes receberam cuidados médicos, alguns sendo levados a hospitais como o de Base e o Regional da Asa Norte.Foto: Reprodução redes sociais
Testemunhas relataram momentos de pânico imediatamente após a descarga elétrica, com pessoas sendo arremessadas ao chão e outras correndo para se abrigar, enquanto as autoridades trabalhavam para socorrer os feridos e dispersar a concentração.Foto: Um forte raio caiu na tarde de 25/1/2026 no Eixo Monumental, em Brasília, atingindo a área onde um grupo aguardava o encerramento da caminhada convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira Reprodução de vídeo redes sociais
O impacto dos raios no Brasil é significativo. São registrados cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas por ano em território nacional.Foto: Felix Mittermeier/Pixabay
Raios sÃ£o responsÃ¡veis por aproximadamente 110 Ã³bitos anuais no Brasil.Foto: Fabiano, Lico SP - WikimÃ©dia Commons
Para se ter uma ideia, a cada 50 mortes ocorridas por raio no mundo, uma acontece no Brasil.Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O setor agropecuário está entre os mais afetados, concentrando cerca de 26% das mortes, de acordo com dados do ELAT.Foto: sethink/Pixabay
Além disso, em torno de 21% dos casos fatais são de pessoas atingidas dentro de casa, mas que estavam próximas de redes elétricas ou hidráulicas.Foto: Wikimedia Commons/blahidontreallycare
Economicamente, os prejuízos anuais chegam a quase R$ 1 bilhão por conta dos raios, que provocam apagões e perda de equipamentos.Foto: Wikimedia Commons/El Caballero
No caso do setor agropecuário, as perdas são ainda mais significativas devido à morte de rebanhos.Foto: Wikimedia Commons/ADRIANA HENRIQUE DE ANDRADE
Para enfrentar esse cenário, São José dos Campos desenvolveu sistemas de referência, como o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que envia alertas via SMS.Foto: Wikimedia Commons/Photograph by Mike Peel
O desafio deve se intensificar, já que estimativas do INPE apontam que o aquecimento global pode elevar o total de raios no Brasil para cerca de 200 milhões por ano até o fim deste século.Foto: Philippe Donn/Pexels
Uma curiosidade: no Brasil, a cidade de São José dos Campos é considerada a “capital dos raios” por registrar alta incidência de descargas elétricas, devido a uma combinação entre relevo, calor intenso e formação frequente de nuvens de tempestade na região do Vale do Paraíba.Foto: Wikimedia Commons/Boby Dimitrov
E a cidade cuida de prevenção de acidentes relacionados a isso. Abriga o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), do Inpe, referência nacional no monitoramento de raios e em pesquisas para evitar acidentes, com sistemas que ajudam a emitir alertas e orientar políticas de segurança.Foto: Rodrigo Dias Ribeiro - Flickr