Filho de Seu Madruga revelou que ator ficou devendo aluguel diversas vezes
Esteban, inclusive, participou anos atrás de uma entrevista no programa The Noite, junto com seu filho Miguel Valdés. “Meu pai trabalhava como motorista de trailer, vendia comida na rua. Vivíamos em um apartamento e de repente ele falava “vamos para a casa da sua avó”. Porque o dono do apartamento, diferente do seu Barriga, não perdoava”.Foto: Reprodução de vídeo SBT
No livro Con Permisito Dijo Monchito, Esteban Valdés revelou que o pai cresceu em Ciudad Juárez, influenciando seu jeito de falar e suas raízes culturais. Ele relatou que Ramón fumava — hábito que prejudicou sua saúde — e que manteve o humor e a capacidade de fazer piadas mesmo nos seus últimos dias, mesmo sedado.Foto: Reprodução Instagram
O ator que interpretou Seu Madruga, um dos personagens de maior sucesso do seriado ‘Chaves’, faria 101 anos em 2/9/2025. E ele também surge na pele de outros personagens famosos com auxílio da Inteligência Artificial .Foto: Televicine S A Reprodução
A tecnologia avançada processou as imagens do personagem original, adaptando seu estilo. As imagens foram criadas por Kinetsu_Hayabusa no Stabble Diffusion.Foto: Divulgação
Seu Madruga como Super-Homem, eternizado por Christopher Reeve, vivido por Henry Cavill e atualmente na pele de David Corenswet.Foto: Divulgação
Seu Madruga como James Bond, o agente 007, interpretado por vários atores (o mais recente, Daniel Craig, que encerrou sua cota no último filme).Foto: Divulgação
Seu Madruga em Mad Max, sucesso de Mel Gibson que rendeu cinco filmes na franquia, todos dirigidos por George Miller.Foto: Divulgação
Seu Madruga em ‘Mar de Chamas’, estrelado por Kurt Russell. O filme, lançado em 2021, também tem William Baldwin , Donald Sutherland e Robert de Niro no elenco.Foto: Divulgação
Seu Madruga em ‘O Senhor dos Anéis’. Na saga de aventura e ficção passada na Terra Média , ele virou elfo, olha a orelha pontuda.Foto: Divulgação
Seu Madruga em “Piratas do Caribe”, sucesso de Johnny Depp que transformou o pirata Jack Sparrow em ídolo da garotada com seus trejeitos e suas ações extravagantes. Tá muito limpinho pro filme…Foto: Divulgação
Seu Madruga em ‘Breaking Bad’, série americana estrelada por Bryan Cranston. A série foi produzida entre 2008 e 2013 com 62 episódios em 5 temporadas.Foto: Divulgação
Ramón Valdés, o eterno Seu Madruga, nasceu em 2/9/1924. Essa foto não tem boa qualidade, mas mostra Ramón aos 17 anos.Foto: Domínio Público
Ramón foi criado na Ciudad Juárez, município que fica no estado de Chihuahua, a 1.827 km da Cidade do México.Foto: Hachiroo - wikimedia commons
Ciudad Juárez fica na fronteira com os Estados Unidos. É vizinha de El Paso, no estado americano do Texas. Uma das maiores cidades do México, tem 1,3 milhão de habitantes.Foto: NordNordWest wikimedia commons
Ramón começou a carreira em 1949 e atuou em cinema e televisão.Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Ele fez mais de 50 filmes na chamada “Era de Ouro” do cinema mexicano.Foto: Reprodução IMDB
Mas seu papel mais famoso foi um presente do ator Roberto Gómez Bolaños (foto), protagonista em Chaves.Foto: Al Vazquez - wikimedia commons
Conhecido como Chespirito, Bolaños disse certa vez que Ramón foi o único comediante que o fez “morrer de rir”.Foto: Televicine S A Reprodução
Bolanõs convidou Ramón para o seriado “El Chavo del ocho”, que no Brasil chama-se simplesmente “Chaves”. E foi uma decisão acertada.Foto: Reprodução de TV
O seriado fez sucesso no Brasil. O México, por sinal, tem uma boa penetração no entretenimento popular no Brasil, inclusive com novelas transmitidas pelo SBT.Foto: Reprodução de TV
Ramón Valdés teve 10 filhos. Ele morreu em 9/8/1988, aos 63 anos, vítima de câncer no estômago.Foto: Foto GEC Archivo Histórico
Na foto, publicada no instagram de Miguel Valdés, Ramón aparece no hospital rodeado por parentes. Mesmo gravemente doente, ele demonstra bom humor.Foto: Reprodução Instagram Miguel Valdés
Em 2020, Carmem Valdés, filha de Ramón, deu uma entrevista polêmica ao site Infobae.Foto: reprodução Instagram Carmem Valdés
Ela disse que os bastidores de “Chaves” tinham, em certos momentos, um clima de tensão, causados pela atriz Florinda Meza.Foto: Foto GEC Archivo Histórico
Florinda interpretava Dona Florinda e era casada na vida real com Bolaños, o Chaves.Foto: Divulgação
Carmem diz que Florinda espalhou que Ramón usava drogas, o que nunca foi verdade. Discussões à parte, Ramón marcou a TV com o Seu Madruga e deixou uma legião de fãs.Foto: Foto GEC Archivo Histórico
