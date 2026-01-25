Assine
Trem vira hotel em ponte abandonada no meio de selva africana

Redação Flipar
    Trata-se do trem que virou hotel no Parque Nacional Kruger, em Skukuza. Uma iniciativa que está atraindo turistas pela curiosidade e pela beleza da paisagem.

     Foto: Divulgação/Kruger Shalati
    O Parque Nacional Kruger é uma área protegida de fauna selvagem que cobre 20 mil km2. Fica no Nordeste do país, nas províncias de Mpumalanga e Limpopo. É Patrimônio da Humanidade, título concedido pela Unesco.

     Foto: Martie Swart wikimedia commons
    O parque faz fronteira com os distritos de Moamba e Magude, em Moçambique. E, junto com o Parque Nacional Gonarezhou, no Zimbabue, e Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique, forma um trio que é chamado de “Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo”.

     Foto: Chris Eason wikimedia commons
    Composto por 5 vagões sobre uma ponte, o hotel Kruger Shalati oferece 24 suítes modernas, com varandas e piscina.

     Foto: Divulgação/Kruger Shalati
    De dentro dos quartos, os hóspedes têm uma vista da savana africana, bioma característico da região e composto por árvores pequenas, arbustos e gramíneas.

     Foto: Divulgação/Kruger Shalati
    A cozinha do hotel tem funcionários que conhecem a culinária regional. O restaurante inclui no cardápio iguarias típicas da África, feitas à base de animais selvagens: carpaccio de crocodilo, carne de veado e gazela.

     Foto: Reprodução de vídeo YouTube Domingo Espetacular
    O lado exótico dessa hospedagem, além da forma do hotel em si, é a vista privilegiada que se tem dos quartos, das varandas e das piscinas.

     Foto: Divulgação Kruger Shalati
    Dali se avistam os chamados Big Five da África (‘os cinco grandes’). São eles: elefantes, leões, leopardos, búfalos e rinocerontes. Animais que podem ser avistados das varandas das suítes para deleite dos hóspedes, que têm a chance de acompanhar na natureza africana em sua plenitude.

     Foto: Rob Hooft wikimedia commons
    A ponte fica sobre o rio Sabie, um afluente do rio Incomati que nasce na África do Sul e termina em Moçambique. Esse rio é apelidado de The Fearful One (‘o que causa medo’), pois costumva encher e tem crocodilos ferozes. Mas também é um rio onde vivem belos pássaros.

     Foto: reprodução de vídeo portal Kruger Shalati
    A empresa Motsamayi Tourism Group, dona do hotel, explica que a ponte com o trem abandonado era usada desde os anos 1920 até a década de 60 para o transporte de pessoas no parque.

     Foto: Reprodução de vídeo YouTube Domingo Espetacular
    Mas os anos 1970 marcaram a construção de outra linha, causando a desativação da ponte Selati.

     Foto: Divulgação vídeo Kruger Shalati
    A empresa, então, providenciou a reforma dos vagões e planejou um hotel que fosse ao mesmo confortável e moderno, mas preservando a memória da relevância daquele cenário ao longo da história.

     Foto: Divulgação Kruger Shalati
    Outra providência foi instalar piscinas, já que a África é quente. E as piscinas tornam-se um atrativo a mais para o lazer e o conforto dos hóspedes.

     Foto: Divulgação Kruger Shalati
    A área de circulação dos hóspedes nos acessos ao hotel tem cerca eletrificada pela qual, portanto, nenhum animal passa. Uma segurança para quem está fazendo turismo em área selvagem.

     Foto: Divulgação vídeo Kruger Shalati
    As tarifas incluem todas as refeições, bebidas não-alcoólicas, dois safaris e transporte para o aeroporto.

     Foto: Divulgação Kruger Shalati
    A locomotiva a vapor Classe 24, que chegou a ser usada como vagão funerário para um ex-primeiro ministro sul-africano, ficou inutilizada após a transferência da linha, ganhou nova vida com a chegada dos turistas.

     Foto: Divulgação Kruger Shalati
    Além da permanência no trem-hotel, os hóspedes podem participar de safáris, um tipo de entretenimento comum nas áreas de selva da África.

     Foto: divulgação descubraturismo.com
    O Parque Nacional Kruger permite a realização de safáris autonômos, mas a presença de um guia é fundamental para otimizar o tempo e saber a exata localização de animais, até com experiência sobre os melhores horários.

     Foto: Imagem de Leanne Helfrich por Pixabay
