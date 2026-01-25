Assine
Navio que deu volta ao mundo é achado após 25 séculos

Redação Flipar
    A embarcação histórica foi identificada no fundo da Baía de Newport, no estado americano de Rhode Island.

     Foto: Reprodução
    O anúncio foi feito pelo Museu Marítimo Nacional Australiano (ANMM, na sigla em inglês), que lidera as buscas desde 1999.

     Foto: Wikimedia Commons/MDRX
    Com o Endeavour, James Cook realizou uma expedição ao redor do globo entre 1768 e 1771.

     Foto: Flickr - Archives New Zealand
    A embarcação foi a primeira a chegar na costa leste da Austrália e a dar uma volta completa na Nova Zelândia.

     Foto: Joey Csunyo/Unsplash
    Após suas missões exploratórias, o navio foi vendido para uso comercial e renomeado como Lord Sandwich, em 1775.

     Foto: Wikimedia Commons/Dennis4trigger
    Três anos depois, durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, foi afundado deliberadamente como parte de uma estratégia de bloqueio naval.

     Foto: Domínio Público/Samuel Atkins
    A confirmação da identidade do navio foi resultado de um extenso trabalho arqueológico que durou 25 anos.

     Foto: Reprodução/Australian National Maritime Museum
    Pesquisadores realizaram mergulhos e análises do naufrágio catalogado como RI 2394, comparando a estrutura com registros históricos do Endeavour.

     Foto: Reprodução/ Australian National Maritime Museum
    Segundo o arqueólogo Kieran Hosty, do museu australiano, as medidas dos componentes de madeira coincidem quase exatamente com as do navio original.

     Foto: Divulgação/ANMM
    A origem britânica da madeira usada no casco e indícios de reparos descritos em documentos históricos também reforçam a identificação.

     Foto: Montagem/Divulgação/ANMM
    Apesar das fortes evidências, o anúncio enfrentou resistência. O Projeto de Arqueologia Marinha de Rhode Island (RIMAP) criticou a divulgação precoce feita em 2022.

     Foto: Divulgação/ANMM
    A instituição alegou quebra de acordo e precipitação nos resultados da descoberta.

     Foto: Divulgação/ANMM
    O museu australiano, porém, sustenta sua conclusão com base em dados técnicos e documentos históricos.

     Foto: Wikimedia Commons/Philip Terry Graham
    James Hunter, outro arqueólogo do ANMM, lembrou que, como o navio foi propositalmente afundado, objetos identificáveis como sinos ou placas provavelmente foram removidos antes.

     Foto: Reprodução/ Australian National Maritime Museum
    “Qualquer coisa que fosse de valor teria sido retirada daquele navio antes de afundar”, explicou ele.

     Foto: Reprodução/ Australian National Maritime Museum
    James Cook foi um dos mais importantes exploradores britânicos do século 18, conhecido por ter conseguido realizar três grandes viagens ao redor do mundo.

     Foto: Domínio Público
    Nascido em 1728, na Inglaterra, ele liderou sua primeira expediÃ§Ã£o com o objetivo inicial de observar o trÃ¢nsito de VÃªnus no Taiti.

     Foto: Wikimedia Commons/Storye book
    O explorador também navegou pelo Oceano Pacífico, Alasca e Havaí, onde teve contato com diversas culturas indígenas.

     Foto: Alec Perkins/wikimedia commons
    Em sua terceira viagem, Cook foi morto no Havaí, em 1779, após um conflito com os nativos.

     Foto: Wikimedia Commons/ Daderot
