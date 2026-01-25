Cruz nórdica aparece nas bandeiras de todos os países da Escandinávia; entenda
-
A cruz nórdica tem a parte horizontal estendida de um lado ao outro da bandeira. E a haste vertical fica na altura da tralha (onde se prende o mastro) diferentemente da cruz grega que se posicionada na parte central.Foto: Domínio publico
-
Os países nórdicos sao os que ficam no Atlântico Norte europeu: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, e as regiões autónomas das Ilhas Faroé, arquipélago da Åland e Groenlândia.Foto: Imagem de Dieter por Pixabay
-
Assim, eles foram um a um colocando a cruz nórdica na bandeira. Aqui está a da Finlândia. Fundo branco e cruz azul.Foto: wikimedia commons MAKY.OREL
-
Aqui a da Suécia , no mesmo padrão, mss com o fundo azul e uma cruz amarela.Foto: Unif por Pixabay
-
-
A bandeira dac Noruega tem o fundo vermelho e a cruz azul marinho com envoltório brancoFoto: Max van den Oetelaar Unsplash
-
A bandeira das ilhas Faroe é branca com uma cruz vermelha rodeada por azul.Foto: Domínio público
-
A bandeira do Arquipélago de Aland tem fundo azul e cruz vermelha com envoltório amarelo.Foto: Domínio público
-
-
Você já tinha reparado a cruz nórdica nessas bandeiras? Veja agora curiosidades sobre outras bandeiras pelo mundo!Foto: Domínio público
-
A invasão da Ucrânia pela Rússia fez com que a bandeira do país ganhasse protagonismo no noticiário. O azul representa o céu e o amarelo remete ao trigo cultivado nas estepes.Foto: Divulgação
-
A Rússia, por ser mais influente na política internacional, tem uma bandeira mais conhecida. As cores são as tradicionalmente usadas por povos eslavos: branco, azul e vermelho.Foto: Divulgação
-
-
As cores mais comuns nas bandeiras dos países são justamente azul, vermelho e branco. Pelo menos uma dessas cores costuma fazer parte da bandeira. E as três, juntas, compõem a bandeira de vários países, entre eles a França.Foto: Sally-Kay por Pixabay
-
A Jamaica rejeitou essas cores em 1962 quando tornou-se independente do Reino Unido. E adotou uma bandeira preta, verde e amarela.Foto: Domínio público
-
Quase todas as bandeiras são retangulares. Mas há exceções. Existem duas bandeiras quadradas. Uma delas é a do Vaticano. Dividida ao meio nas cores amarela e branca, ela tem uma representação do brasão do Vaticano.Foto: Domínio público
-
-
A outra bandeira quadrada é a da Suíça, de fundo vermelho com uma cruz branca.Foto: Domínio público
-
A cruz suíça inspirou o símbolo da organização Cruz Vermelha, que manteve o formato e alterou a cor da cruz.Foto: Domínio público
-
A bandeira do Nepal tem a forma de 2 triângulos. Um deles tem o sol estampado e o outro tem a lua. Dizem que, enquanto o sol e a lua existirem na bandeira, o país também existirá.Foto: Domínio público
-
-
Os triângulos representam os dois picos do Monte Everest, o mais alto do mundo (8,848m), na fronteira do Nepal com o Tibete.Foto: shrimpo1967 - Papa Lima Whisley - wikimedia commons
-
A cor roxa só existe numa bandeira: a de Dominica. A cor está no peito e na cabeça do papagaio imperial.Foto: Domínio público
-
O papagaio imperial é uma ave endêmica da Dominica, que tornou-se ave nacional, um símbolo do país.Foto: Divulgação mundoecologia
-
-
A bandeira de Filipinas tem duas versÃµes, dependendo do clima polÃtico no paÃs. Se estÃ¡ em paz, a bandeira tem a faixa azul na parte de cima.Foto: DomÃnio pÃºblico
-
Mas se as Filipinas entram em guerra, as faixas se invertem e o azul vai para baixo. O vermelho passa a ficar no topo. O triângulo lateral com sol e estrelas não muda.Foto: Domínio público
-
A bandeira do Paraguai tem dupla face. Na frente, há o brasão do país. E está escrito Republica del Paraguay.Foto: Domínio Público
-
-
E do outro lado, está estampado o selo do tesouro. E os dizeres Paz y Justicia.Foto: Domínio público
-
No outro extremo está a jovem bandeira das Ilhas Seichelles, adotada em 1996. Em vez de listras, puxou triângulos a partir de um mesmo ponto. As cores representam céu e mar (azul), sol (amarelo), povo (vermelho), justiça (branco) e natureza (verde).Foto: Domínio público
-
A bandeira do Canadá exalta a natureza do país, representada por uma estilização da folha de bordo, muito comum no território canadense.Foto: Divulgação
-
-
A bandeira do Reino Unido, da Grã Bretanha e Irlanda do Norte é uma combinação de símbolos dos países envolvidos: a cruz de São Jorge, da Inglaterra, a cruz de Santo André da Escócia e a cruz de São Patrício, na Irlanda.Foto: Domínio publico. Reprodução YouTube Incrível
-
A bandeira do Belize é a única que retrata pessoas. Mostra dois homens segurando o brasão nacional.Foto: Domínio público
-
A bandeira de Portugal é a única que inclui um objeto científico. Por trás do escudo, está uma esfera armilar.Foto: Domínio público
-
-
A esfera armilar foi um instrumento de astronomia usado pelos antigos navegadores portugueses.Foto: Sailko wikimedia commons
-
A bandeira do Butão tem um dragão, já que a origem do nome do país, em tibetano, é Terra do Dragão. Ele segura joias para demonstrar a riqueza do país. O dragão é branco para simbolizar a pureza. A cor laranja remete à religiosidade dos mosteiros budistas. E o amarelo reforça a autoridade da dinastia.Foto: Domínio público
-
Na bandeira do Brasil, a posição das estrelas é retratada como elas estavam na proclamação da República: céu do Rio de Janeiro às 8h30 de 15/11/1899Foto: Divulgação
-
-
A bandeira das Ilhas Maurício é a única a ter quatro faixas horizontais que representam a luta pela liberdade (vermelho), Oceano Índico (azul), luz da independência (amarelo) e agricultura (verde).Foto: Domínio público
-
A bandeira de Moçambique remete a três aspectos na bandeira: educação, indústria e defesa. Por isso, ela inclui um livro, uma enxada e um fuzil.Foto: Domínio público