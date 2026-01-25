Refúgio repleto de natureza, Analândia não tem prédios nem sinais de trânsito
-
Situada no interior do estado, a estância é um reino de tranquilidade. Ela se destaca por cachoeiras, trilhas e uma paisagem bucólica que são um convite a desacelerar.Foto: Reprodução/ Turismo da Estância Climática de Analândia
-
Analândia, repleta de belezas naturais, integra a Região Metropolitana de PiracicabaFoto: Edo Miura/Wikimedia commons
-
Prédios altos e centros comerciais não existem em Analândia. Isso porque a prefeitura proíbe este tipo de construção para preservar o espírito interiorano do local.Foto: Reprodução do Youtube Canal DRONE 4K
-
Com pouco mais de 4.500 habitantes, a cidade oferece um ambiente sereno, como quem viaja no tempo para relembrar a São Paulo de antigamente, desprovida de arranha-céus e congestionamentos.Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
-
-
Ademais, a cidade não possui semáforos, o que já demonstra que trânsito não é um problema em Analândia.Foto: Reprodução do Youtube Canal DRONE 4K
-
Já para quem busca aventura em meio à calmaria, Analândia não decepciona. O ponto mais emblemático é o Morro do Cuscuzeiro, uma imponente formação de arenito que se tornou símbolo da cidade.Foto: Claudio Lopes Sanchez Junior/Wikimédia Commons
-
O local é ideal para trilhas e escaladas ou se a finalidade é simplesmente contemplar a vista preservada ao redor.Foto: Reprodução Facebook/Projeto Visite Analândia
-
-
Adeptos de atividades de aventura como rafting, arvorismo, tirolesa, rapel e cicloturismo, por exemplo, tem na localidade uma excelente opÃ§Ã£o.Foto: Urbanetz/WikimÃ©dia Commons
-
O Morro do Cuscuzeiro está a cerca de 3 km do centro de Analândia, que já foi chamada de Anápolis, uma homenagem à padroeira da cidade, Sant’Anna.Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
-
A cidade foi rebatizada de Analândia em novembro de 1944 para evitar confusões com o município de mesmo nome – Anápolis – situado em Goiás.Foto: Reprodução do Youtube Canal DRONE 4K
-
-
Em frente ao Morro do Cuscuzeiro está uma elevação rochosa que tem a aparência das corcovas de um camelo e, por isso, batizado de Morro do Camelo.Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
-
Nos dias mais quentes, as cachoeiras da região – resultado das mais de 700 nascentes locais – oferecem refresco e beleza naturais.Foto: Flickr belleavolio
-
Entre elas, destaque para a Cachoeira da Ponte Amarela, excelente para banho, e a Cachoeira do Salto Major Levy, com uma queda impressionante de 25 metros.Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
-
-
Já a Cachoeira de Bocaína conta com 45 metros de queda d’água e uma piscina natural.Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
-
Além disso, as grutas da região guardam traços de antigas civilizações.Foto: Reprodução de vídeo EPTV
-
A Gruta do Índio e o Abrigo do Alvo, por exemplo, possuem desenhos rupestres que remontam a até 7 mil anos.Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
-
-
Um aspecto que faz de Analândia ainda mais atraente é o clima. Durante o dia, predomina o calor, com a temperatura caindo no período noturno.Foto: Reprodução do Facebook Cachaçaria Macaúva
-
Analândia mantém algumas construções da chamada era do café. Os turistas podem conhecer a antiga Estação Ferroviária Annápolis, da Cia. Paulista de Estrada de Ferro.Foto: Reprodução do Flickr Claudio Henrique Picolo
-
A Igreja Matriz de Sant’Anna, que data do fim do século 19, é um atrativo religioso. Ela mantém a arquitetura original e guarda belas imagens sacras – entre elas uma estátua em madeira da padroeira.Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
-