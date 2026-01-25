Assine
Livro revela romance escandoloso de estrela de Hollywood com o enteado

    O livro, intutilado “Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me”, foi escrito por Anthony Ray, que era enteado de Grahame.

     Foto: Reprodução/Amazon
    Segundo a obra, a atriz e o enteado viveram um relacionamento quando ele tinha apenas 13 anos e ela era casada com seu pai, o diretor Nicholas Ray.

     Foto: Reprodução
    Na época, Gloria tinha por volta de 28 anos e já havia estrelado filmes como “A Felicidade Não Se Compra”, de 1946, e tinha sido indicada ao Oscar por “Rancor”, de 1947.

     Foto: Reprodução
    A filha de Tony, Kelsey Ray, foi a responsável por publicar o livro décadas depois, destacando no prefácio os traumas profundos que seu pai enfrentou ao longo da vida.

     Foto: Reprodução
    Tudo começou em 1950, quando Tony Ray foi morar com o pai e Gloria Grahame.

     Foto: Reprodução
    O livro revela que, na época, a atriz começou a se aproximar de forma inapropriada do adolescente, iniciando um relacionamento abusivo que durou anos.

     Foto: Domínio Público
    O caso contribuiu para o divórcio de Gloria e Nicholas em 1952.

     Foto: Domínio Público
    Surpreendentemente, Tony acabou se casando com a ex-madrasta em 1960.

     Foto: Reprodução
    Tony descreve no livro que o matrimônio foi marcado por conflitos, vícios e até surtos psicóticos da atriz.

     Foto: Reprodução
    Em um episódio, Gloria apontou uma arma para Tony e chamou a polícia, alegando que ele a havia assediado. Depois, admitiu ter exagerado por raiva.

     Foto: Reprodução
    Em 1965, após o nascimento do segundo filho do casal, Gloria tentou suicídio, e a justiça concedeu a guarda das crianças a Tony, considerando-o o “menos instável” dos dois.

     Foto: Domínio Público
    Embora tenha sido escrito em 1958, o livro foi mantido em sigilo até a morte de todos os envolvidos.

     Foto: Reprodução
    Nascida em 28 de novembro de 1923, em Los Angeles, Califórnia, Gloria Hallward adotou o sobrenome artístico “Grahame” inspirado por sua mãe, Jean Grahame, que também era atriz.

     Foto: Reprodução
    Ela começou a carreira no teatro, mas logo chamou a atenção dos estúdios de Hollywood, assinando contrato com a MGM nos anos 1940.

     Foto: Reprodução
    Grahame rapidamente se destacou por sua beleza marcante, voz aveludada e por interpretar mulheres sensuais, ambíguas e emocionalmente complexas.

     Foto: Reprodução
    Nos anos 1950, sua carreira atingiu o auge. Ela brilhou em filmes como “No Silêncio da Noite”, de 1950, ao lado de Humphrey Bogart, e “Os Corruptos”, de 1953, dirigido por Fritz Lang.

     Foto: Divulgação/Columbia Pictures
    Em 1953, Grahame venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em “Assim Estava Escrito”, dirigido por Vincente Minnelli.

     Foto: Reprodução
    Gloria Grahame morreu em 1981, aos 57 anos, vítima de câncer. Tony Ray faleceu em 2018, quando tinha 80 anos.

     Foto: Divulgação
