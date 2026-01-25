Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Sabe por que levamos “choque” ao bater o cotovelo ou o joelho? A ciência explica

RF
Redação Flipar
  • <p>Ao bater o cotovelo, por exemplo, ocorre a compressão do nervo ulnar, que passa muito próximo à superfície. Isso gera a sensação conhecida como “choque” ou formigamento intenso.</p>

    Ao bater o cotovelo, por exemplo, ocorre a compressão do nervo ulnar, que passa muito próximo à superfície. Isso gera a sensação conhecida como “choque” ou formigamento intenso.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Esse tipo de impacto faz o nervo enviar sinais desorganizados ao cérebro por alguns segundos. O resultado é uma dor aguda que pode irradiar pelo braço e pela mão.</p>

    Esse tipo de impacto faz o nervo enviar sinais desorganizados ao cérebro por alguns segundos. O resultado é uma dor aguda que pode irradiar pelo braço e pela mão.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Sensações semelhantes podem ocorrer ao bater o joelho, o tornozelo ou os dedos. Nessas regiões, nervos também ficam pouco protegidos por músculos ou gordura.</p>

    Sensações semelhantes podem ocorrer ao bater o joelho, o tornozelo ou os dedos. Nessas regiões, nervos também ficam pouco protegidos por músculos ou gordura.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Além de pancadas, choques no corpo podem surgir por mudanças bruscas de posição. Levantar rápido demais pode provocar uma descarga breve por alteração na circulação.</p>

    Além de pancadas, choques no corpo podem surgir por mudanças bruscas de posição. Levantar rápido demais pode provocar uma descarga breve por alteração na circulação.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Em alguns casos, o formigamento aparece após ficar muito tempo na mesma postura. A compressão prolongada de nervos e vasos sanguíneos explica essa sensação</p>

    Em alguns casos, o formigamento aparece após ficar muito tempo na mesma postura. A compressão prolongada de nervos e vasos sanguíneos explica essa sensação

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Deficiências de vitaminas, especialmente do complexo B, também podem causar choques ou fisgadas. Essas vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso.</p>

    Deficiências de vitaminas, especialmente do complexo B, também podem causar choques ou fisgadas. Essas vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso.

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>Problemas na coluna, como hérnias de disco, podem provocar choques que irradiam para braços ou pernas. Isso acontece quando raízes nervosas são pressionadas.</p>

    Problemas na coluna, como hérnias de disco, podem provocar choques que irradiam para braços ou pernas. Isso acontece quando raízes nervosas são pressionadas.

     Foto: Imagem de Kevin por Pixabay
  • <p>Ansiedade e estresse intenso também estão associados a sensações elétricas no corpo. A tensão muscular e a hipervigilância amplificam estímulos normais.</p>

    Ansiedade e estresse intenso também estão associados a sensações elétricas no corpo. A tensão muscular e a hipervigilância amplificam estímulos normais.

     Foto: Freepik
  • <p>Descargas elétricas leves podem ocorrer ainda por desidratação ou desequilíbrio de minerais. Potássio, cálcio e magnésio têm papel importante na condução nervosa.</p>

    Descargas elétricas leves podem ocorrer ainda por desidratação ou desequilíbrio de minerais. Potássio, cálcio e magnésio têm papel importante na condução nervosa.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Na maioria das vezes, choques ocasionais não indicam algo grave. Eles tendem a desaparecer rapidamente, sem deixar sequelas.</p>

    Na maioria das vezes, choques ocasionais não indicam algo grave. Eles tendem a desaparecer rapidamente, sem deixar sequelas.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>É importante observar a frequência e a intensidade dessas sensações. Quando se tornam repetidas ou dolorosas, merecem atenção. Choques acompanhados de fraqueza, dormência persistente ou perda de força podem indicar problemas neurológicos.</p>

    É importante observar a frequência e a intensidade dessas sensações. Quando se tornam repetidas ou dolorosas, merecem atenção. Choques acompanhados de fraqueza, dormência persistente ou perda de força podem indicar problemas neurológicos.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Traumas repetidos em uma mesma região aumentam o risco de irritação nervosa crônica. Por isso, proteger articulações e evitar impactos é fundamental.</p>

    Traumas repetidos em uma mesma região aumentam o risco de irritação nervosa crônica. Por isso, proteger articulações e evitar impactos é fundamental.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, o ideal é procurar um médico. Uma avaliação adequada ajuda a identificar a causa e orientar o tratamento correto.</p>

    Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, o ideal é procurar um médico. Uma avaliação adequada ajuda a identificar a causa e orientar o tratamento correto.

     Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay