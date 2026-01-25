Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Por que o soluço aparece — e às vezes demora a ir embora?

RF
Redação Flipar
  • <p>O soluço acontece porque há uma irritação nos nervos que controlam o diafragma. Os principais envolvidos são o nervo frênico e o nervo vago.</p>

    O soluço acontece porque há uma irritação nos nervos que controlam o diafragma. Os principais envolvidos são o nervo frênico e o nervo vago.

     Foto: Brbbl wikimedia commons
  • <p>Na maioria das vezes, o soluço é passageiro e dura poucos minutos. Ele costuma desaparecer sozinho, sem necessidade de tratamento.</p>

    Na maioria das vezes, o soluço é passageiro e dura poucos minutos. Ele costuma desaparecer sozinho, sem necessidade de tratamento.

     Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
  • <p>Quando persiste por horas, pode causar desconforto e atrapalhar atividades simples. Falar, comer e até dormir ficam mais difíceis.</p>

    Quando persiste por horas, pode causar desconforto e atrapalhar atividades simples. Falar, comer e até dormir ficam mais difíceis.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Entre as formas mais conhecidas de acabar com o soluço está prender a respiração por alguns segundos. Isso ajuda a regular o ritmo do diafragma.</p>

    Entre as formas mais conhecidas de acabar com o soluço está prender a respiração por alguns segundos. Isso ajuda a regular o ritmo do diafragma.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Beber água lentamente ou em pequenos goles também pode interromper o reflexo. A ação estimula o nervo vago e ajuda a reorganizar a respiração.</p>

    Beber água lentamente ou em pequenos goles também pode interromper o reflexo. A ação estimula o nervo vago e ajuda a reorganizar a respiração.

     Foto: Freepik
  • <p>Outra estratégia comum é respirar dentro de um saco de papel por curto período. O aumento do dióxido de carbono pode cessar as contrações.</p>

    Outra estratégia comum é respirar dentro de um saco de papel por curto período. O aumento do dióxido de carbono pode cessar as contrações.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Algumas pessoas recorrem a sustos ou estímulos inesperados, acreditando que, ao serem surpreendidas, as pessoas acabam interrompendo o soluço.</p>

    Algumas pessoas recorrem a sustos ou estímulos inesperados, acreditando que, ao serem surpreendidas, as pessoas acabam interrompendo o soluço.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Embora populares, esses métodos funcionam mais pelo efeito de distração no sistema nervoso.</p>

    Embora populares, esses métodos funcionam mais pelo efeito de distração no sistema nervoso.

     Foto: Imagem de Miroslaw Miras por Pixabay
  • <p>Há ainda quem use técnicas como puxar a língua ou massagear o pescoço. Essas práticas ativam nervos ligados ao reflexo do soluço.</p>

    Há ainda quem use técnicas como puxar a língua ou massagear o pescoço. Essas práticas ativam nervos ligados ao reflexo do soluço.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Quando o soluço dura mais de 48 horas, é considerado persistente. Nesses casos, pode estar associado a problemas neurológicos ou digestivos.</p>

    Quando o soluço dura mais de 48 horas, é considerado persistente. Nesses casos, pode estar associado a problemas neurológicos ou digestivos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Soluços prolongados exigem avaliação médica, especialmente se vierem acompanhados de dor ou outros sintomas. Medicamentos podem ser indicados em situações específicas.</p>

    Soluços prolongados exigem avaliação médica, especialmente se vierem acompanhados de dor ou outros sintomas. Medicamentos podem ser indicados em situações específicas.

     Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
  • <p>Em geral, o soluço é inofensivo e faz parte das reações naturais do corpo.</p>

    Em geral, o soluço é inofensivo e faz parte das reações naturais do corpo.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Controlar a alimentação e o ritmo ao comer ajuda a evitá-lo. Geralmente, as pessoas comem rápido demais. É necessário ter moderação na hora da refeição.</p>

    Controlar a alimentação e o ritmo ao comer ajuda a evitá-lo. Geralmente, as pessoas comem rápido demais. É necessário ter moderação na hora da refeição.

     Foto: Drobotdean por Frrepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay