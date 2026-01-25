Assine
Da guerra às vitrines, donuts alcançaram popularidade mundial

    Em primeiro lugar, especificamente nos séculos XVII e XVIII, colonos holandeses levaram para a América do Norte os famosos “olykoeks”, bolos de óleo.

     Foto: Pixabay
    Eram bolas de massa frita, muitas vezes recheadas com frutas e nozes, que não cozinhavam completamente no centro, o que resultava em um miolo cru.

     Foto: Pixabay
    Na época, os “olykoeks”, que tinham influências holandesas, sobretudo em Nova York, eram fritos em gordura de porco ou gordura vegetal até ficarem dourados.

     Foto: Pixabay/TEGLAN
    Em 1847, Hanson Gregory percebeu que não conseguia cozinhar o centro dos bolos. Ele, então, criou um buraco na massa usando um frasco de pimenta, o que permitiu que o bolo cozinhasse de forma mais uniforme.

     Foto: Pixabay
    A Primeira Guerra Mundial foi um marco na popularização dos donuts. Afinal, voluntárias do Exército da Salvação, as famosas “Donut Lassies”, serviam o doce aos soldados na linha de frente, o que aumentou muito a fama da guloseima.

     Foto: Pixabay
    Diante deste cenário e a ligação ao nacionalismo, a imagem romântica das “Donut Lassies” oferecendo o doce aos soldados criou uma associação positiva e afetuosa a essas guloseimas.

     Foto: Pixabay/Pexels
    Com isso, os donuts se tornaram sÃ­mbolos de conforto e lar para os soldados, algo que proporcionou um toque de doÃ§ura em meio Ã s condiÃ§Ãµes difÃ­ceis da guerra.

     Foto: Pixabay/MasonSu
    Após o conflito, os soldados retornaram aos Estados Unidos e buscaram os donuts em padarias e cafés, sendo um passo importante para a popularização do doce em solo norte-americano.

     Foto: Pixabay/Zozz_
    Assim, empresários perceberam o potencial comercial e começaram a abrir lojas especializadas na venda desses doces, que conquistaram o coração dos americanos.

     Foto: Pixabay/Ghost999919
    Em 1937, Vernon Rudolph fundou a Krispy Kreme em Winston-Salem, Carolina do Norte, e iniciou uma das cadeias de donuts mais conhecidas e bem-sucedidas dos Estados Unidos.

     Foto: Pixabay/BLACK17BG
    Em 1948, William Rosenberg abriu a primeira loja de donuts, a Open Kettle, em Massachusetts, voltada para trabalhadores. Mais tarde, rebatizou a loja para Dunkin’ Donuts, transformando-a numa grande rede.

     Foto: Pixabay
    A partir disso, o donut ganhou fama mundial, diversificando-se em sabores, recheios e formatos, e se tornou um ícone da culinária americana.

     Foto: Pixabay
    Vale destacar que uma das primeiras menções de donuts em textos americanos foi de Washington Irving, escritor e diplomata, mais conhecido pelas obras “The Legend of Sleepy Hollow” e “Rip Van Winkle”.

     Foto: Pixabay
    Os donuts se tornaram uma parte integrante da cultura alimentar americana, com uma grande variedade de sabores, coberturas e formatos.

     Foto: Pixabay
    A variedade de donuts abrange diversas bases. Entre elas, estÃ£o a massa de baunilha, chocolate, red velvet, tradicional frita ou assada.

     Foto: Pixabay
    Esse doce também possui uma variedade de recheios, com geleias de fruta, cremes, doce de leite, e a famosa Nutella. Além disso, apresenta diversas coberturas, como glacês, chocolate, açúcar, mirtilo e caramelo.

     Foto: Pixabay
    Dessa forma, essa guloseima pode ser feita em diferentes formatos, como anel, redondos recheados, barras, twists, além das opções tradicionais e criações inovadoras como o m?chi e o bacon com maple.

     Foto: Pixabay
    O primeiro passo da feitura é juntar todos os ingredientes principais: farinha, ovo, manteiga, açúcar, leite, fermento e um pouquinho de sal.

     Foto: Pixabay
    Todos eles vão para uma máquina que mistura tudo até formar a massa. Depois de meia hora, ela fica pronta e é dividida para ser amassada e cortada em forma de rosquinhas.

     Foto: Pixabay
    Em um recipiente grande com óleo bem quente, os donuts são fritos de forma rápida para que não fiquem encharcados, mas sim bem sequinhos.

     Foto: Pixabay
    Feito essa fritura,, alguns donuts vão para temperaturas baixas para serem conservados e levados às lojas, outros, depois de esfriarem um pouco, recebem os confeitos.

     Foto: Pixabay
    No Brasil, os donuts geralmente são recheados com creme de baunilha, chocolate e doce de leite. Eles podem ser apreciados em diversas celebrações, como aniversários, festas temáticas, comemorações infantis.

     Foto: Pixabay
    Os donuts ganharam espaço no Brasil a partir do fim da década de 1980 com a chegada da Dunkin’ Donuts, mas a popularidade se consolidou nos anos 2010 com cafeterias artesanais.

     Foto: Pixabay
