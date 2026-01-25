Carnaval: veja como é a folia pelo Brasil
Na região Sudeste, o principal destaque é o Rio de Janeiro, que tradicionalmente leva diversas escolas de samba para a Marquês de Sapucaí e Estrada da Intendente Magalhães.Foto: Rafael Catarcione | Riotur
Os foliões podem desfilar nas agremiações que sejam de suas escolhas ou assistir aos desfiles, seja na arquibancada, camarote ou frisa.Foto: Tania Rego/Agência Brasil
Além disso, os foliões podem curtir outras opções que vão além da Marquês de Sapucaí. As principais ruas da cidade já estão tomadas por diversos blocos, que trazem diferentes estilos de música e muita alegria.Foto: Alexandre Macieira Riotur
Entre os principais blocos do Rio de Janeiro, estão Amigos da Onça, Bola Preta, Banda de Ipanema, Areia, Bangalafumenga, Filhos de Gandhi, Simpatia é quase amor, Carmelitas, Cordão do Boitatá, Monobloco e Orquestra Voadora.Foto: Fernando Maia - Riotur - Flickr
Em São Paulo, as duas atividades culturais também se fazem presentes. Os desfiles das escolas de samba acontecem no Anhembi, enquanto os blocos carnavalescos são realizados nas principais ruas da cidade.Foto: Divulgação/Liga SP
Como de costume, o período será marcado por diversas festas, eventos e desfiles de megablocos e bloquinhos pelas ruas da cidade. Entre os mais aguardados, estão o Acadêmicos do Baixo Augusta, Beleza Rara, da banda EVA, Monobloco e Confraria do Pasmado.Foto: Paulo Guereta - Flickr
Na capital do Espírito Santo, em Vitória, as agremiações desfilam pela Sambão do Povo, também conhecido como Complexo Walmor Miranda. Os desfiles acontecem exatamente uma semana antes das disputas em São Paulo e no Rio de Janeiro.Foto: Fábio Goveia wikimedia commons
O Carnaval em Minas Gerais é uma festa popular com blocos de rua, desfiles de escolas de samba, bailes e concursos musicais. Cidades como Belo Horizonte, Tiradentes e Ouro Preto são tomadas pelos foliões, com muita alegria e música.Foto: Divulgação
No Nordeste, o principal destaque é a Bahia, terra do Axé Music. Por lá, as ruas são compostas por trios elétricos, com os principais artistas da cidade, e a festa não tem hora para acabar.Foto: Reprodução de vídeo TV Bahia
Criado e mantido pelo povo, trata-se de uma manifestação espontânea e livre, o Carnaval de Salvador é marcado por circuitos de blocos de rua, que são muito ligados à religiões de matrizes africanas, sendo berço do axé, capoeira, percussão e Balé Folclórico.Foto: Manu Dias/Governo da Bahia
Em Salvador, o Carnaval acontece inteiramente nas ruas. É dividido em circuitos, palcos para shows, blocos e camarotes. Os desfiles dos blocos são separados entre as pessoas que acompanham a folia dentro das cordas e quem acompanha do lado de fora, na pipoca.Foto: Cleber Sandes/Divulgação
Os Carnavais de Recife e Olinda apresentam festas multifacetadas, com blocos de rua, desfiles e apresentações musicais. São eventos que celebram a cultura pernambucana e atraem muitos turistas.Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda
As ruas de duas das cidades mais importantes do Nordeste brasileiro apresentam Frevo, maracatu, blocos de rua, bailes de máscara e o famoso Galo da Madrugada.Foto: Divulgação
Desse modo, são diversos blocos e comemoração, mas o que mais chama atenção no Carnaval de Olinda são os tradicionais bonecos gigantes, tão característicos da cidade.Foto: Flickr/Tiago Silva
Na região Norte do Brasil, o Carnaval de Manaus é uma festa popular que inclui desfiles de escolas de samba, blocos de rua, bandas e o carnaboi.Foto: Youtube/Culturas do Amazonas
O Carnaboi é uma manifestação cultural comemorada no Carnaval de Manaus. É um festejo que mistura a folia carnavalesca com os ritmos do boi-bumbá, da toada e exalta as tradições da região amazônica.Foto: Carnaboi - Carnaval de Manaus -
A festa leva em torno de 200 mil pessoas ao sambódromo da cidade. O público dança ao som das tradicionais músicas, vestindo os tururis (abadás), acompanhando os trio-elétricos, com escolas de samba com músicas de influência indígenas.Foto: Divulgação
No Sul, o Carnaval de Florianópolis é uma festa que reúne blocos de rua, desfiles de escolas de samba, shows e outras atividades.Foto: Notícias do Dia - Flickr
Em alguns complexos, acontecem festas com DJs nacionais e internacionais. Já no centro da cidade, a Passarela Nego Querido, que muitos chamam de Quirido, conta com o desfile das escolas de samba da região.Foto: Petra Mafalda/Prefeitura Municipal de Florianópolis wikimedia commons
O Carnaval no Rio Grande do Sul é uma celebração que mistura tradições locais com influências de outras regiões do Brasil. A capital, Porto Alegre, é conhecida pelo desfile das escolas de samba e pelos blocos de rua.Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
O Carnaval goiano é repleto de marchinhas contagiantes que animam os foliões e apresentações de diversas bandas. Por lá, existem eventos voltados à Folia de rua, marchinhas e shows de bandas.Foto: Reprodução
O Carnaval, então, é uma festa popular que acontece anualmente, em fevereiro ou março, e que antecede a Quaresma. Nas diferentes regiões do Brasil, os festejos apresentam diferentes opções de músicas, locais, vestimentas e culturas.Foto: RioCarnaval/Dhavid Normando
Por fim, a data do Carnaval não é fixa, pois depende da data da Páscoa. A terça-feira de Carnaval, portanto, é fixada 47 dias antes da Páscoa.Foto: Gerhard por Pixabay