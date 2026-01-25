Pesquisa revela que Geração Z tem dificuldade para fazer coisas banais do dia a dia
A geração Z é formada por pessoas nascidas entre 1997 e 2012. Ou seja, hoje com idade entre 12 e 28 anos, aproximadamente.
Uma pesquisa conduzida pela empresa britânica Halfords, varejista de autopeças e outros serviços para automóveis, deu alarmantes sinais disso.
O resultado da pesquisa apontou que 21% dos integrantes dessa geração não faz tarefas domésticas básicas, preferindo contratar profissionais especializados para realizá-las.
Ações simples, que demandam poucos minutos, acabam representando custos financeiros e transtornos para essas pessoas porque elas se sentem incapazes de fazê-las sozinhas.
As entrevistas mostram que a média de gasto anual desse grupo de pessoas com a contratação de serviços domésticos básicos é de 1.300 libras (R$ 9.405 na cotação atual).
No grupo dos que "terceirizam" serviços domésticos simples, 22% recorrem aos pais para resolver o problema.
No caso da troca de lâmpadas, 25% dos questionados dizem que as altas temperaturas das peças são a justificativa para não fazer a substituição.
Mais de 60% deles afirmam que não gostam de ter de lidar com questões que envolvem eletricidade.
Por fim, um de cada cinco dos entrevistados afirma considerar ser perigoso subir em uma escada para fazer a troca da lâmpada.
Dos entrevistados, 11% disseram que recorreriam a um profissional para pendurar um quadro na parede de casa.
Já 30% não sabem nem mesmo identificar as chaves de fenda corretas para cada tipo de serviço básico.
A situação fica ainda mais crítica quando envolve tarefas básicas em automóveis.
Essa situação soa contraditória, pois a geração Z tem um recurso que seus pais e avós não dispunham: acesso a canais na internet repletos de tutoriais para tarefas simples do cotidiano.
Curiosamente, cresceu no mercado um tipo de profissional chamado "marido de aluguel", que oferece serviços básicos que parcela das pessoas da geração Z não quer ou não consegue fazer.
É um nome popular dado a pessoas capazes de realizar qualquer reparo doméstico.
São profissionais contratados para serviços como troca de chuveiro, lâmpada, montagem de móveis, etc..
Algo a se destacar sobre a Geração Z é que, se demonstra essa inabilidade na vida doméstica ela está cada vez mais presente nas universidades e no mercado de trabalho.
Como são nativos digitais, eles atendem às novas exigências do mercado atreladas às inovações tecnológicas. É o "outro lado da moeda".