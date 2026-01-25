Diane Warren estabelece recorde de indicações ao Oscar sem vitórias
-
A nova nomeação veio com “Dear Me”, interpretada por Kesha para o documentário “Diane Warren: Relentless”, produção que acompanha a trajetória pessoal e profissional da compositora.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Diane-Warren-Relentless.jpg?20260125104919" width="1114" height="626">
A nova nomeação veio com “Dear Me”, interpretada por Kesha para o documentário “Diane Warren: Relentless”, produção que acompanha a trajetória pessoal e profissional da compositora.Foto: Divulgação
-
A disputa deste ano também é marcada por outro feito inédito. Entre as concorrentes está “Golden”, do filme “Guerreiras do K-pop”, a primeira canção do gênero a ser indicada ao Oscar.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-12-192730.jpg?20260125104919" width="1114" height="626">
A disputa deste ano também é marcada por outro feito inédito. Entre as concorrentes está “Golden”, do filme “Guerreiras do K-pop”, a primeira canção do gênero a ser indicada ao Oscar.Foto: Divulgação
-
As outras três músicas indicadas são “I Lied To You”, do filme “Pecadores”; “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”; e “Sonhos de Trem”, do longa homônimo “Sonhos de Trem”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/01/16745498891765-e1705943554879.jpg?20260125104918" width="1114" height="626">
As outras três músicas indicadas são “I Lied To You”, do filme “Pecadores”; “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”; e “Sonhos de Trem”, do longa homônimo “Sonhos de Trem”.Foto: divulgação
-
Apesar da ausência de vitórias no Oscar, o reconhecimento de Diane Warren na indústria é enorme. Ela venceu prêmios Grammy, Emmy e Globo de Ouro e recebeu um Oscar Honorário em 2022 pelo conjunto da obra, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-23-213930.jpg?20260125104919" width="1114" height="626">
Apesar da ausência de vitórias no Oscar, o reconhecimento de Diane Warren na indústria é enorme. Ela venceu prêmios Grammy, Emmy e Globo de Ouro e recebeu um Oscar Honorário em 2022 pelo conjunto da obra, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.Foto: Reprodução Youtube
-
-
Diane Eve Warren nasceu em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, se tornou a primeira compositora da história da Billboard a ter sete músicas simultaneamente nas paradas, todas gravadas por artistas diferentes.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-23-210702.jpg?20260125104922" width="1114" height="626">
Diane Eve Warren nasceu em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, se tornou a primeira compositora da história da Billboard a ter sete músicas simultaneamente nas paradas, todas gravadas por artistas diferentes.Foto: Reprodução Instagram /@dianewarren
-
Iniciou a carreira profissional no início da década de 1980. O primeiro sucesso relevante ocorreu em 1983, com a canção “Solitaire”, gravada por Laura Branigan.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Diane-Warren-Joe-Mabel.jpg?20260125104922" width="1114" height="626">
Iniciou a carreira profissional no início da década de 1980. O primeiro sucesso relevante ocorreu em 1983, com a canção “Solitaire”, gravada por Laura Branigan.Foto: Wikimedia Commons / Joe Mabel
-
O reconhecimento aumentou em 1985, com “Rhythm of the Night”, interpretada pelo grupo DeBarge, que consolidou seu nome no mercado.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Diane-Warren3.jpg?20260125104922" width="1114" height="626">
O reconhecimento aumentou em 1985, com “Rhythm of the Night”, interpretada pelo grupo DeBarge, que consolidou seu nome no mercado.Foto: Divulgação
-
-
Diane Warren também é compositora dos sucessos “Un-break My Heart”, gravado por Toni Braxton e “Only Love Can Hurt Like This”, interpretada por Paloma Faith.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Diane-Warren-0.jpg?20260125104921" width="1114" height="626">
Diane Warren também é compositora dos sucessos “Un-break My Heart”, gravado por Toni Braxton e “Only Love Can Hurt Like This”, interpretada por Paloma Faith.Foto: Reprodução Instagram /@dianewarren
-
Ao longo da carreira, escreveu nove canções que alcançaram o primeiro lugar da “Billboard Hot 100”. Outras 33 composições chegaram ao top 10 da mesma parada, todas interpretadas por artistas diferentes.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Diane-Warren-4.jpg?20260125104921" width="1114" height="626">
Ao longo da carreira, escreveu nove canções que alcançaram o primeiro lugar da “Billboard Hot 100”. Outras 33 composições chegaram ao top 10 da mesma parada, todas interpretadas por artistas diferentes.Foto: Reprodução Instagram /@dianewarren
-
A primeira indicação de Diane Warren ao Oscar ocorreu em 1988, com “Nothing’s Gonna Stop Us Now”, do filme “Manequim”, composta em parceria com Albert Hammond.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-23-211224.jpg?20260125104924" width="1114" height="626">
A primeira indicação de Diane Warren ao Oscar ocorreu em 1988, com “Nothing’s Gonna Stop Us Now”, do filme “Manequim”, composta em parceria com Albert Hammond.Foto: Reprodução Instagram /@dianewarren
-
-
Entre suas canções mais conhecidas no cinema está “I Don’t Want to Miss a Thing”, gravada pelo Aerosmith para o filme “Armageddon”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Filme-Armageddon-1998-Bruce-Willis-se-aposenta-apos-diagnostico-de-afasia.jpg?20260125104924" width="1114" height="626">
Entre suas canções mais conhecidas no cinema está “I Don’t Want to Miss a Thing”, gravada pelo Aerosmith para o filme “Armageddon”.Foto: Divulgação
-
A lista de composições indicadas ao Oscar inclui músicas de produções como “Con Air: Rota de Fuga”, “Música do coração”, “Pearl Harbor”, “Nos bastidores da fama”, “Burlesque” e “Batalhão 6888”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Ben-Affleck-Kate-Beckinsale-Josh-Hartnett-Pearl-Harbor.jpg?20260125104925" width="1114" height="626">
A lista de composições indicadas ao Oscar inclui músicas de produções como “Con Air: Rota de Fuga”, “Música do coração”, “Pearl Harbor”, “Nos bastidores da fama”, “Burlesque” e “Batalhão 6888”.Foto: Divulgação
-
Diane Warren fundou a empresa “Realsongs”, responsável pela administração e publicação de seu catálogo musical. A empresa detém os direitos editoriais de suas composições e tem sede em Los Angeles.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Diane-Warren-2.jpg?20260125104923" width="1114" height="626">
Diane Warren fundou a empresa “Realsongs”, responsável pela administração e publicação de seu catálogo musical. A empresa detém os direitos editoriais de suas composições e tem sede em Los Angeles.Foto: Divulgação
-
-
Em 2021, lançou seu álbum de estreia como artista, “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Diane-Warren.jpg?20260125104929" width="1114" height="626">
Em 2021, lançou seu álbum de estreia como artista, “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1”.Foto: Divulgação
-
Em outubro de 2023, uma composição escrita em parceria com Taylor Swift, “Say Don’t Go”, foi lançada no álbum “1989 (Taylor’s Version)”. A música entrou no top 10 da “Billboard Hot 100”, encerrando um intervalo de mais de duas décadas sem novas entradas desse tipo para a compositora.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/02/Taylor-Swift-_10.jpg?20260125104928" width="1114" height="626">
Em outubro de 2023, uma composição escrita em parceria com Taylor Swift, “Say Don’t Go”, foi lançada no álbum “1989 (Taylor’s Version)”. A música entrou no top 10 da “Billboard Hot 100”, encerrando um intervalo de mais de duas décadas sem novas entradas desse tipo para a compositora.Foto: Reprodução Instagram
-
A compositora também realizou trabalho no Brasil ao firmar parceria com a dupla Sandy e Júnior, que gravou em português a canção “Take Me With You”, lançada com o título “Me Leve Com Você”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/04/84a871b88e628e96fc75080de2c75063-1.jpg?20260125104928" width="1114" height="626">
A compositora também realizou trabalho no Brasil ao firmar parceria com a dupla Sandy e Júnior, que gravou em português a canção “Take Me With You”, lançada com o título “Me Leve Com Você”.Foto: Divulgação
-