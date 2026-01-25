Transformação de Jacob Elordi no temido ‘Frankenstein’ exigiu mais de 40 próteses
Segundo informações do site Adoro Cinema, o longa permaneceu como o mais assistido da plataforma por duas semanas consecutivas.Foto: Divulgac?a?o/Netflix
Apesar das 2 horas e meia de duração, a obra conquistou o público. Alguns dos motivos atribuídos são a escolha do elenco e a alta qualidade técnica da produção.Foto: Reproduc?a?o/Netflix
O maior exemplo desse esmero vem da maquiagem feita no ator Jacob Elordi, que se destaca no papel da criatura.Foto: Reproduc?a?o/Netflix
Para dar vida ao personagem, ele enfrentava um intenso processo de caracterização que chegava a levar cerca de 11 horas diárias.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
O ator precisou usar 42 próteses, sendo 14 apenas na cabeça e pescoço.Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Ao fim das gravações, Elordi precisava ficar cerca de 90 minutos em uma sauna inflável, instalada em seu trailer, para conseguir remover toda a maquiagem.Foto: Reproduc?a?o/Netflix
Nas redes sociais, o vÃdeo mostrando essa metamorfose impressionou fÃ£s, que brincaram sobre a mudanÃ§a drÃ¡stica na aparÃªncia do ator.Foto: Reproduc?a?o/YouTube Netflix
“Juro por Deus que não reconheci o Elordi nesse filme”, escreveu um seguidor. “Que pena estragar um rosto tão lindo”, brincou outra.Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Reproduc?a?o Netflix
“Frankenstein” era considerado o projeto da vida de Guillermo del Toro e levou 25 anos para sair do papel.Foto: Divulgac?a?o/Netflix
Lançado nos cinemas em outubro de 2025, o longa adapta o clássico de Mary Shelley focando no embate entre criador e criatura.Foto: Reproduc?a?o/Netflix
A trama traz Oscar Isaac como o cientista que desafia as leis da natureza e Jacob Elordi no papel do ser trazido à vida, simbolizando as consequências da ambição humana.Foto: Divulgac?a?o/Netflix
Além dos dois, o elenco ainda com com as presenças de Christoph Waltz, Mia Goth e Charles Dance.Foto: Divulgac?a?o/Netflix
Em conversa com a imprensa, del Toro explicou que a dinâmica entre pai e filho no filme foi inspirada em suas próprias experiências familiares.Foto: Reprodução do Youtube Canal Dieck Docs
Para ele, o momento de revelar a criatura é crucial para manter o interesse do público. “Se você revela cedo demais, eles não ligam; se revela tarde demais, eles se cansam”, explicou.Foto: Reprodução do Flickr BERNARDO DE NIZ
Já Jacob Elordi contou que usou a dança japonesa butoh como referência para sua interpretação e espera que o público perceba a humanidade do monstro.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
“Espero empatia. Todos nós nascemos como essa criatura nesse mundo, antes de tomarmos consciência”, ressaltou.Foto: Divulgac?a?o/Netflix
