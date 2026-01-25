Museu de Cera de Gramado homenageia celebridades que ajudaram nas enchentes do RS
Na época da tragédia climática, o dono da rede de lojas Havan visitou regiões afetadas, mobilizou doações e recursos, assim como enviou dois helicópteros da empresa para transporte de mantimentos.Foto: Reprodução do Instagram @lucianohangbr
“Momento de muita emoção, alegria e gratidão. A homenagem preparada pela equipe do museu foi linda, é impossível não lembrar de toda a minha trajetória. Confesso que passou um verdadeiro filme na cabeça”, disse Hang.Foto: Reprodução de vídeo G1
“Conseguimos levar ao Estado, R$ 25 milhões em doações para ajudar no momento mais crítico da catástrofe. Mostramos que tudo é possível e na catástrofe vimos que a população toda quis ajudar e ajudou. O povo se uniu em prol de uma causa” afirmou Hang.”Foto: Reprodução do Instagram @lucianohangbr
O empresário se juntou a Badin na ala do museu que reúne figuras públicas que se destacaram pelo apoio às vítimas do desastre natural.Foto: Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
Além disso, cantora Luísa Sonza, o coach Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby devem ser os próximos homenageados.Foto: Reprodução de Instagram
O primeiro a ganhar uma estátua foi o humorista Eduardo Christ, conhecido pelo personagem Badin. Ela é fruto de um processo artesanal que durou cerca de um ano.Foto: - Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
O desenvolvimento da peça envolveu medições precisas, sessões de fotos e até o empréstimo de roupas originais do artista.Foto: Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
“Badin representa a força da cultura regional e o reconhecimento de quem transforma empatia em gesto solidário e usa o riso como ponte para o bem”, explica Elodir.Foto: Reprodução do Instagram @badincolono
Inaugurado em 2009, o Dreamland – Museu de Cera foi o segundo empreendimento do Grupo Dreams em Gramado e marcou um novo capítulo no turismo da cidade.Foto: Divulgação
Foi também o primeiro museu de cera da América Latina, ao trazer uma proposta inovadora: unir entretenimento, cultura pop e cenários marcantes em uma experiência inesquecível.Foto: Divulgação
No local, realidade e fantasia se encontram em mais de 100 personagens. São réplicas de personalidades nacionais e internacionais, dispostas em ambientes que remetem ao cinema, à música, ao esporte, à política e ao universo geek.Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
Ganhou filiais, como em Foz do Iguaçu, em 2014, e no AquaRio, Rio de Janeiro, integrando atrações como Mar de Espelhos e o próprio Aquário.Foto: Divulgação/Grupo Dreams
Por lá. pode-se encontrar réplicas de personalidades como Albert Einstein, Rainha Elizabeth II, Elvis Presley, Gisele Bündchen, Zico, Messi, além de personagens de cinema como Darth Vader e Yoda, em cenários interativos.Foto: Divulgação/Grupo Dreams
Cenários temáticos recriam ambientes, permitindo fotos e interações com as celebridades e ídolos, proporcionando diversão e aprendizado com fatos curiosos.Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
Abrange diversas áreas, desde ícones da história e política até estrelas do esporte e da música, como Taylor Swift, e figuras contemporâneas relevantes, como o personagem Badin, o Colono.Foto: Divulgação
A ideia surgiu em 2002, quando os irmãos Garcia visitaram o Madame Tussauds em Londres e decidiram replicar a experiência no BrasilFoto: Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
Além do museu, o Grupo Dreams possui outras atrações como o Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo e Dreams Motor Show, criando um complexo de entretenimento.Foto: Reprodução/Instagram