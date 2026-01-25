Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Museu de Cera de Gramado homenageia celebridades que ajudaram nas enchentes do RS

RF
Redação Flipar
  • <p>Na época da tragédia climática, o dono da rede de lojas Havan visitou regiões afetadas, mobilizou doações e recursos, assim como enviou dois helicópteros da empresa para transporte de mantimentos.</p>

    Na época da tragédia climática, o dono da rede de lojas Havan visitou regiões afetadas, mobilizou doações e recursos, assim como enviou dois helicópteros da empresa para transporte de mantimentos.

     Foto: Reprodução do Instagram @lucianohangbr
  • <p>“Momento de muita emoção, alegria e gratidão. A homenagem preparada pela equipe do museu foi linda, é impossível não lembrar de toda a minha trajetória. Confesso que passou um verdadeiro filme na cabeça”, disse Hang.</p>

    “Momento de muita emoção, alegria e gratidão. A homenagem preparada pela equipe do museu foi linda, é impossível não lembrar de toda a minha trajetória. Confesso que passou um verdadeiro filme na cabeça”, disse Hang.

     Foto: Reprodução de vídeo G1
  • <p>“Conseguimos levar ao Estado, R$ 25 milhões em doações para ajudar no momento mais crítico da catástrofe. Mostramos que tudo é possível e na catástrofe vimos que a população toda quis ajudar e ajudou. O povo se uniu em prol de uma causa” afirmou Hang.”</p>

    “Conseguimos levar ao Estado, R$ 25 milhões em doações para ajudar no momento mais crítico da catástrofe. Mostramos que tudo é possível e na catástrofe vimos que a população toda quis ajudar e ajudou. O povo se uniu em prol de uma causa” afirmou Hang.”

     Foto: Reprodução do Instagram @lucianohangbr
  • <p>O empresário se juntou a Badin na ala do museu que reúne figuras públicas que se destacaram pelo apoio às vítimas do desastre natural.</p>

    O empresário se juntou a Badin na ala do museu que reúne figuras públicas que se destacaram pelo apoio às vítimas do desastre natural.

     Foto: Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
  • <p>Além disso, cantora Luísa Sonza, o coach Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby devem ser os próximos homenageados.</p>

    Além disso, cantora Luísa Sonza, o coach Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby devem ser os próximos homenageados.

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>O primeiro a ganhar uma estátua foi o humorista Eduardo Christ, conhecido pelo personagem Badin. Ela é fruto de um processo artesanal que durou cerca de um ano.</p>

    O primeiro a ganhar uma estátua foi o humorista Eduardo Christ, conhecido pelo personagem Badin. Ela é fruto de um processo artesanal que durou cerca de um ano.

     Foto: - Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
  • <p>O desenvolvimento da peça envolveu medições precisas, sessões de fotos e até o empréstimo de roupas originais do artista.</p>

    O desenvolvimento da peça envolveu medições precisas, sessões de fotos e até o empréstimo de roupas originais do artista.

     Foto: Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
  • <p>“Badin representa a força da cultura regional e o reconhecimento de quem transforma empatia em gesto solidário e usa o riso como ponte para o bem”, explica Elodir.</p>

    “Badin representa a força da cultura regional e o reconhecimento de quem transforma empatia em gesto solidário e usa o riso como ponte para o bem”, explica Elodir.

     Foto: Reprodução do Instagram @badincolono
  • <p>Inaugurado em 2009, o Dreamland – Museu de Cera foi o segundo empreendimento do Grupo Dreams em Gramado e marcou um novo capítulo no turismo da cidade.</p>

    Inaugurado em 2009, o Dreamland – Museu de Cera foi o segundo empreendimento do Grupo Dreams em Gramado e marcou um novo capítulo no turismo da cidade.

     Foto: Divulgação
  • <p>Foi também o primeiro museu de cera da América Latina, ao trazer uma proposta inovadora: unir entretenimento, cultura pop e cenários marcantes em uma experiência inesquecível.</p>

    Foi também o primeiro museu de cera da América Latina, ao trazer uma proposta inovadora: unir entretenimento, cultura pop e cenários marcantes em uma experiência inesquecível.

     Foto: Divulgação
  • <p>No local, realidade e fantasia se encontram em mais de 100 personagens. São réplicas de personalidades nacionais e internacionais, dispostas em ambientes que remetem ao cinema, à música, ao esporte, à política e ao universo geek.</p>

    No local, realidade e fantasia se encontram em mais de 100 personagens. São réplicas de personalidades nacionais e internacionais, dispostas em ambientes que remetem ao cinema, à música, ao esporte, à política e ao universo geek.

     Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
  • <p>Ganhou filiais, como em Foz do Iguaçu, em 2014, e no AquaRio, Rio de Janeiro, integrando atrações como Mar de Espelhos e o próprio Aquário.</p>

    Ganhou filiais, como em Foz do Iguaçu, em 2014, e no AquaRio, Rio de Janeiro, integrando atrações como Mar de Espelhos e o próprio Aquário.

     Foto: Divulgação/Grupo Dreams
  • <p>Por lá. pode-se encontrar réplicas de personalidades como Albert Einstein, Rainha Elizabeth II, Elvis Presley, Gisele Bündchen, Zico, Messi, além de personagens de cinema como Darth Vader e Yoda, em cenários interativos.</p>

    Por lá. pode-se encontrar réplicas de personalidades como Albert Einstein, Rainha Elizabeth II, Elvis Presley, Gisele Bündchen, Zico, Messi, além de personagens de cinema como Darth Vader e Yoda, em cenários interativos.

     Foto: Divulgação/Grupo Dreams
  • <p>Cenários temáticos recriam ambientes, permitindo fotos e interações com as celebridades e ídolos, proporcionando diversão e aprendizado com fatos curiosos.</p>

    Cenários temáticos recriam ambientes, permitindo fotos e interações com as celebridades e ídolos, proporcionando diversão e aprendizado com fatos curiosos.

     Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
  • <p>Abrange diversas áreas, desde ícones da história e política até estrelas do esporte e da música, como Taylor Swift, e figuras contemporâneas relevantes, como o personagem Badin, o Colono.</p>

    Abrange diversas áreas, desde ícones da história e política até estrelas do esporte e da música, como Taylor Swift, e figuras contemporâneas relevantes, como o personagem Badin, o Colono.

     Foto: Divulgação
  • <p>A ideia surgiu em 2002, quando os irmãos Garcia visitaram o Madame Tussauds em Londres e decidiram replicar a experiência no Brasil</p>

    A ideia surgiu em 2002, quando os irmãos Garcia visitaram o Madame Tussauds em Londres e decidiram replicar a experiência no Brasil

     Foto: Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
  • <p>Além do museu, o Grupo Dreams possui outras atrações como o Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo e Dreams Motor Show, criando um complexo de entretenimento.</p>

    Além do museu, o Grupo Dreams possui outras atrações como o Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo e Dreams Motor Show, criando um complexo de entretenimento.

     Foto: Reprodução/Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay