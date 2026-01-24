Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pelourinho: patrimônio brasileiro no Centro Histórico de Salvador

RF
Redação Flipar
  • <p>Declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985, o Pelourinho fica no centro histórico de Salvador, Bahia. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e do Brasil.</p>

    Declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985, o Pelourinho fica no centro histórico de Salvador, Bahia. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e do Brasil.

     Foto: Paul R. Burley wikimedia commons
  • <p>Durante o Carnaval, o Pelourinho é sempre um dos principais pontos de celebração da festa na cidade, atraindo muitos foliões.</p>

    Durante o Carnaval, o Pelourinho é sempre um dos principais pontos de celebração da festa na cidade, atraindo muitos foliões.

     Foto: Reprodução/@secultba
  • <p>É no Pelourinho, inclusive, que fica a Casa do Carnaval, um museu que conta a história do Carnaval de Salvador, um dos mais animados e folclóricos do Brasil.</p>

    É no Pelourinho, inclusive, que fica a Casa do Carnaval, um museu que conta a história do Carnaval de Salvador, um dos mais animados e folclóricos do Brasil.

     Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • <p>No bairro, acontecem diversos blocos e eventos carnavalescos, como o Batatinha, o Olodum e o Cortejo Afro.</p>

    No bairro, acontecem diversos blocos e eventos carnavalescos, como o Batatinha, o Olodum e o Cortejo Afro.

     Foto: Reprodução/@olodum_oficial
  • <p>Além do Carnaval, o Pelourinho é palco de diversos eventos culturais ao longo do ano, como festivais de música, dança e teatro.</p>

    Além do Carnaval, o Pelourinho é palco de diversos eventos culturais ao longo do ano, como festivais de música, dança e teatro.

     Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • <p>A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses.</p>

    A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses.

     Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • <p>O bairro era o centro político, econômico e cultural da cidade, e abrigava os edifícios mais importantes, como o Palácio do Governo (foto) e a Igreja da Sé.</p>

    O bairro era o centro político, econômico e cultural da cidade, e abrigava os edifícios mais importantes, como o Palácio do Governo (foto) e a Igreja da Sé.

     Foto: domínio público
  • <p>Originalmente, o Pelourinho era o nome dado a uma coluna de pedra onde os escravos ficavam presos para serem castigados.</p>

    Originalmente, o Pelourinho era o nome dado a uma coluna de pedra onde os escravos ficavam presos para serem castigados.

     Foto: wikimedia commons RickMorais
  • <p>O Pelourinho começou a se deteriorar no século 19, com o declínio da economia da Bahia. No século 20, o bairro estava em ruínas e era considerado um lugar perigoso.</p>

    O Pelourinho começou a se deteriorar no século 19, com o declínio da economia da Bahia. No século 20, o bairro estava em ruínas e era considerado um lugar perigoso.

     Foto: wikimedia commons Francesco Bandarin
  • <p>No entanto, a partir da década de 1970, o governo brasileiro deu a largada para um processo de revitalização do local histórico.</p>

    No entanto, a partir da década de 1970, o governo brasileiro deu a largada para um processo de revitalização do local histórico.

     Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • <p>Hoje em dia, as charmosas ruas de paralelepípedos do Pelourinho são repletas de lojas de artesanato, restaurantes e bares.</p>

    Hoje em dia, as charmosas ruas de paralelepípedos do Pelourinho são repletas de lojas de artesanato, restaurantes e bares.

     Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • <p>Com uma mistura de história, cultura e música, o bairro foi se tornando um importante destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo.</p>

    Com uma mistura de história, cultura e música, o bairro foi se tornando um importante destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo.

     Foto: wikimedia commons Lalaisca
  • <p>É lá que ficam o Museu da Cidade, que conta a história de Salvador, e o Museu Afro-Brasileiro, que explora as origens da cultura afro-brasileira.</p>

    É lá que ficam o Museu da Cidade, que conta a história de Salvador, e o Museu Afro-Brasileiro, que explora as origens da cultura afro-brasileira.

     Foto: wikimedia commons Cramunhao
  • <p>O bairro é um lugar vibrante e colorido, onde a música e a dança estão presentes em todos os cantos.</p>

    O bairro é um lugar vibrante e colorido, onde a música e a dança estão presentes em todos os cantos.

     Foto: freepik wirestock
  • <p>Entre outros pontos turísticos importantes do Pelourinho está a Igreja e Convento de São Francisco, um dos maiores e mais importantes conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil.</p>

    Entre outros pontos turísticos importantes do Pelourinho está a Igreja e Convento de São Francisco, um dos maiores e mais importantes conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil.

     Foto: wikimedia commons Túllio F
  • <p>Outro lugar importante é a Catedral Basílica de Salvador, uma das maiores e mais belas igrejas da Bahia.</p>

    Outro lugar importante é a Catedral Basílica de Salvador, uma das maiores e mais belas igrejas da Bahia.

     Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • <p>Nas últimas décadas, houve esforços significativos para a restauração e revitalização do Pelourinho, visando a preservar seu patrimônio histórico e cultural, além de impulsionar o turismo.</p>

    Nas últimas décadas, houve esforços significativos para a restauração e revitalização do Pelourinho, visando a preservar seu patrimônio histórico e cultural, além de impulsionar o turismo.

     Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • <p>O local costuma ser constantemente referenciado na cultura popular, como em músicas, filmes, livros, etc.</p>

    O local costuma ser constantemente referenciado na cultura popular, como em músicas, filmes, livros, etc.

     Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • <p>Na música, por exemplo, “Menino do Pelô”, da cantora Daniela Mercury, “Ladeira do Pelô”, da Banda Mel e “Protesto do Olodum”, do próprio Olodum, são algumas das mais lembradas.</p>

    Na música, por exemplo, “Menino do Pelô”, da cantora Daniela Mercury, “Ladeira do Pelô”, da Banda Mel e “Protesto do Olodum”, do próprio Olodum, são algumas das mais lembradas.

     Foto: Divulgação
  • <p>Foi também no Pelourinho que foram gravadas diversas cenas do filme “Ó Paí, ó” (2007), protagonizado por Lázaro Ramos.</p>

    Foi também no Pelourinho que foram gravadas diversas cenas do filme “Ó Paí, ó” (2007), protagonizado por Lázaro Ramos.

     Foto: reprodução
  • <p>Vários clipes de artistas nacionais e internacionais também já foram gravados no Pelourinho, como “Me Gusta”, da Anitta, “The Obvious Child”, de Paul Simon, “Haiti”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil e “Apaixonadinha”, de Marília Mendonça e Léo Santana.</p>

    Vários clipes de artistas nacionais e internacionais também já foram gravados no Pelourinho, como “Me Gusta”, da Anitta, “The Obvious Child”, de Paul Simon, “Haiti”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil e “Apaixonadinha”, de Marília Mendonça e Léo Santana.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Isso sem falar no emblemático videoclipe da canção “They Don’t Care About Us”, do rei do pop, Michael Jackson.</p>

    Isso sem falar no emblemático videoclipe da canção “They Don’t Care About Us”, do rei do pop, Michael Jackson.

     Foto: reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay