Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Resistência de superbactérias a antibióticos comuns gera alerta da OMS

RF
Redação Flipar
  • <p>Essa é uma condição na qual as bactérias e outros microrganismos deixam de responder a antibióticos.</p>

    Essa é uma condição na qual as bactérias e outros microrganismos deixam de responder a antibióticos.

     Foto: Flickr - Monado
  • <p>Segundo o órgão, a RAM se tornou uma das dez maiores ameaças à saúde global atualmente.</p>

    Segundo o órgão, a RAM se tornou uma das dez maiores ameaças à saúde global atualmente.

     Foto: Pexels/Anna Shvets
  • <p>De acordo com o documento, 1 em cada 6 infecções bacterianas comuns em 2023 foi resistente a tratamentos, um aumento de mais de 40% entre 2018 e 2023.</p>

    De acordo com o documento, 1 em cada 6 infecções bacterianas comuns em 2023 foi resistente a tratamentos, um aumento de mais de 40% entre 2018 e 2023.

     Foto: CDC/Unsplash
  • <p>O problema compromete a eficácia dos medicamentos e aumenta o risco de mortes.</p>

    O problema compromete a eficácia dos medicamentos e aumenta o risco de mortes.

     Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
  • <p>O estudo foi feito com base em dados do Sistema Global de Vigilância da OMS (GLASS), que reúne informações de mais de 100 países.</p>

    O estudo foi feito com base em dados do Sistema Global de Vigilância da OMS (GLASS), que reúne informações de mais de 100 países.

     Foto: Martin Sanchez/Unsplash
  • <p>Foram avaliados 22 antibióticos e 8 tipos de bactérias responsáveis por infecções como as do trato urinário, gastrointestinal, corrente sanguínea e gonorreia.</p>

    Foram avaliados 22 antibióticos e 8 tipos de bactérias responsáveis por infecções como as do trato urinário, gastrointestinal, corrente sanguínea e gonorreia.

     Foto: freestocks/Unsplash
  • <p>“A resistência antimicrobiana está superando os avanços da medicina moderna, ameaçando a saúde das famílias em todo o mundo”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.</p>

    “A resistência antimicrobiana está superando os avanços da medicina moderna, ameaçando a saúde das famílias em todo o mundo”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

     Foto: Reprodução
  • <p>“Devemos usar antibióticos de forma responsável e garantir que todos tenham acesso aos medicamentos corretos, diagnósticos com qualidade assegurada e vacinas”, acrescentou ele.</p>

    “Devemos usar antibióticos de forma responsável e garantir que todos tenham acesso aos medicamentos corretos, diagnósticos com qualidade assegurada e vacinas”, acrescentou ele.

     Foto: Hal Gatewood/Unsplash
  • <p>As maiores taxas de resistência foram registradas nas regiões do Sudeste Asiático e em parte do Mediterrâneo.</p>

    As maiores taxas de resistência foram registradas nas regiões do Sudeste Asiático e em parte do Mediterrâneo.

     Foto: Adrian Lange/Unsplash
  • <p>Nesses locais, 1 em cada 3 infecções não responde aos tratamentos. Na África, a proporção é de 1 em cada 5 casos.</p>

    Nesses locais, 1 em cada 3 infecções não responde aos tratamentos. Na África, a proporção é de 1 em cada 5 casos.

     Foto: Todd Huffman - Wikimédia Commons
  • <p>O relatório destaca que as bactérias gram-negativas, como a E. coli e a K. pneumoniae, são as mais perigosas atualmente, sendo responsáveis por infecções graves na corrente sanguínea.</p>

    O relatório destaca que as bactérias gram-negativas, como a E. coli e a K. pneumoniae, são as mais perigosas atualmente, sendo responsáveis por infecções graves na corrente sanguínea.

     Foto: Wikipedia Commons/www.scientificanimations.com
  • <p>Mais de 40% das infecções com essas bactérias já são resistentes a cefalosporinas de 3ª geração, principais antibióticos usados nesses casos.</p>

    Mais de 40% das infecções com essas bactérias já são resistentes a cefalosporinas de 3ª geração, principais antibióticos usados nesses casos.

     Foto: Freepik/mego-studio
  • <p>Na África, esse percentual é ainda mais alarmante, chegando a 70% dos casos.</p>

    Na África, esse percentual é ainda mais alarmante, chegando a 70% dos casos.

     Foto: Flickr - President's Malaria Initiative
  • <p>Além disso, o documento reforçou que tem crescido a resistência a medicamentos essenciais, como carbapenêmicos e fluoroquinolonas.</p>

    Além disso, o documento reforçou que tem crescido a resistência a medicamentos essenciais, como carbapenêmicos e fluoroquinolonas.

     Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil
  • <p>Essa situação força o uso de antibióticos caros e de difícil acesso, chamados de “de última linha”, sobretudo em regiões mais pobres.</p>

    Essa situação força o uso de antibióticos caros e de difícil acesso, chamados de “de última linha”, sobretudo em regiões mais pobres.

     Foto: Pixabay/stevepb
  • <p>O monitoramento ainda é um desafio. Embora o número de países participantes do sistema GLASS tenha aumentado de 25 em 2016 para 104 em 2023, quase metade ainda não envia dados e muitos não têm infraestrutura laboratorial adequada.</p>

    O monitoramento ainda é um desafio. Embora o número de países participantes do sistema GLASS tenha aumentado de 25 em 2016 para 104 em 2023, quase metade ainda não envia dados e muitos não têm infraestrutura laboratorial adequada.

     Foto: CDC/Unsplash
  • <p>Em 2024, a OMS pediu para que os países fortaleçam a vigilância e adotem a abordagem de “saúde única”, coordenando os setores humano, animal e ambiental.</p>

    Em 2024, a OMS pediu para que os países fortaleçam a vigilância e adotem a abordagem de “saúde única”, coordenando os setores humano, animal e ambiental.

     Foto: Davi Mendes/Unsplash
  • <p>A preocupação não é a toa. Uma análise de 2019 estimou que as superbactérias foram responsáveis diretas por 1,27 milhão de mortes e indiretamente associadas a 4,95 milhões de óbitos.</p>

    A preocupação não é a toa. Uma análise de 2019 estimou que as superbactérias foram responsáveis diretas por 1,27 milhão de mortes e indiretamente associadas a 4,95 milhões de óbitos.

     Foto: Alexander Grey/Pixabay
  • <p>As projeções indicam que as mortes diretas por superbactérias podem chegar a 1,9 milhão anualmente até 2050.</p>

    As projeções indicam que as mortes diretas por superbactérias podem chegar a 1,9 milhão anualmente até 2050.

     Foto: Gerd Altmann/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay