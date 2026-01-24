Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Sistema Braille nasceu graças à perseverança de um jovem francês

RF
Redação Flipar
  • <p>Sua origem remonta ao início do século 19, período em que as opções de leitura para cegos eram extremamente limitadas. Na época, a aprendizagem se restringia a livros com letras em relevo, volumosos, caros e difíceis de produzir.</p>

    Sua origem remonta ao início do século 19, período em que as opções de leitura para cegos eram extremamente limitadas. Na época, a aprendizagem se restringia a livros com letras em relevo, volumosos, caros e difíceis de produzir.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Além disso, o método permitia que o leitor apenas reconhecesse palavras já impressas, mas não permitia a escrita independente, algo que inquietava profundamente o jovem Louis.</p>

    Além disso, o método permitia que o leitor apenas reconhecesse palavras já impressas, mas não permitia a escrita independente, algo que inquietava profundamente o jovem Louis.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Louis Braille nasceu em 1809, na pequena cidade de Coupvray, perto de Paris. Aos três anos, sofreu um acidente na oficina de seu pai, um artesão de couro, perfurando o olho com uma ferramenta pontiaguda. A infecção se espalhou para o outro olho, e Louis ficou totalmente cego ainda na infância.</p>

    Louis Braille nasceu em 1809, na pequena cidade de Coupvray, perto de Paris. Aos três anos, sofreu um acidente na oficina de seu pai, um artesão de couro, perfurando o olho com uma ferramenta pontiaguda. A infecção se espalhou para o outro olho, e Louis ficou totalmente cego ainda na infância.

     Foto: Chabe01/Wikimédia Commons
  • <p>Determinado a estudar, ele foi aceito, aos dez anos, no Instituto Nacional de Jovens Cegos, em Paris, uma das primeiras instituições no mundo dedicadas à educação de crianças com deficiência visual.</p>

    Determinado a estudar, ele foi aceito, aos dez anos, no Instituto Nacional de Jovens Cegos, em Paris, uma das primeiras instituições no mundo dedicadas à educação de crianças com deficiência visual.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Foi ali que ele teve os primeiros contatos com métodos de escrita tátil, embora rudimentares, e também onde descobriu a necessidade de um sistema mais eficiente.</p>

    Foi ali que ele teve os primeiros contatos com métodos de escrita tátil, embora rudimentares, e também onde descobriu a necessidade de um sistema mais eficiente.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>A grande virada aconteceu quando Louis, já adolescente, conheceu o “escrito noturno”, um código criado por Charles Barbier. O militar havia desenvolvido um sistema em relevo composto por doze pontos, utilizado para transmitir mensagens silenciosas durante operações militares noturnas.</p>

    A grande virada aconteceu quando Louis, já adolescente, conheceu o “escrito noturno”, um código criado por Charles Barbier. O militar havia desenvolvido um sistema em relevo composto por doze pontos, utilizado para transmitir mensagens silenciosas durante operações militares noturnas.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Louis Braille, então com apenas 15 anos, viu potencial naquele código e começou a estudá-lo profundamente. Convencido de que poderia aperfeiçoá-lo, passou a trabalhar em uma versão simplificada, ajustada à sensibilidade dos dedos e capaz de representar letras, números, música e símbolos diversos.</p>

    Louis Braille, então com apenas 15 anos, viu potencial naquele código e começou a estudá-lo profundamente. Convencido de que poderia aperfeiçoá-lo, passou a trabalhar em uma versão simplificada, ajustada à sensibilidade dos dedos e capaz de representar letras, números, música e símbolos diversos.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Em 1824, Louis apresentou sua primeira versÃ£o do sistema que levaria seu nome. Ele reduziu as cÃ©lulas tÃ¡teis para seis pontos organizados em duas colunas de trÃªs, o que permitia uma leitura muito mais rÃ¡pida e uma escrita mais intuitiva. Cada combinaÃ§Ã£o desses pontos poderia representar letras, acentos, pontuaÃ§Ã£o e sinais matemÃ¡ticos.</p>

    Em 1824, Louis apresentou sua primeira versÃ£o do sistema que levaria seu nome. Ele reduziu as cÃ©lulas tÃ¡teis para seis pontos organizados em duas colunas de trÃªs, o que permitia uma leitura muito mais rÃ¡pida e uma escrita mais intuitiva. Cada combinaÃ§Ã£o desses pontos poderia representar letras, acentos, pontuaÃ§Ã£o e sinais matemÃ¡ticos.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Com o tempo, Braille expandiu o sistema para incluir notação musical, tornando possível que músicos cegos tivessem acesso à formação teórica da mesma forma que leitores comuns.</p>

    Com o tempo, Braille expandiu o sistema para incluir notação musical, tornando possível que músicos cegos tivessem acesso à formação teórica da mesma forma que leitores comuns.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Em 1829, ele publicou o primeiro manual oficial com as regras do braille. Apesar de sua eficiência, o novo sistema não foi imediatamente aceito. Muitos educadores achavam o braille complicado ou temiam que a escrita em relevo tradicional fosse abandonada.</p>

    Em 1829, ele publicou o primeiro manual oficial com as regras do braille. Apesar de sua eficiência, o novo sistema não foi imediatamente aceito. Muitos educadores achavam o braille complicado ou temiam que a escrita em relevo tradicional fosse abandonada.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Louis Braille, entretanto, continuou ensinando o método aos alunos do instituto, que rapidamente perceberam suas vantagens. As crianças liam mais rápido, escreviam com autonomia e conseguiam acessar conteúdos que antes eram impossíveis.</p>

    Louis Braille, entretanto, continuou ensinando o método aos alunos do instituto, que rapidamente perceberam suas vantagens. As crianças liam mais rápido, escreviam com autonomia e conseguiam acessar conteúdos que antes eram impossíveis.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Aos poucos, o sistema ganhou força dentro da comunidade de alunos, mesmo sem reconhecimento institucional.</p>

    Aos poucos, o sistema ganhou força dentro da comunidade de alunos, mesmo sem reconhecimento institucional.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Louis Braille morreu jovem, em 1852, aos 43 anos, sem testemunhar a plena aceitação de sua invenção.</p>

    Louis Braille morreu jovem, em 1852, aos 43 anos, sem testemunhar a plena aceitação de sua invenção.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Apenas dois anos após sua morte, o sistema braille foi oficialmente adotado pelo Instituto Nacional de Jovens Cegos e, a partir daí, começou a se espalhar pelo mundo.</p>

    Apenas dois anos após sua morte, o sistema braille foi oficialmente adotado pelo Instituto Nacional de Jovens Cegos e, a partir daí, começou a se espalhar pelo mundo.

     Foto: FLLL/Wikimédia Commons
  • <p>No final do século 19, já havia sido traduzido para diversos idiomas e adaptado às especificidades linguísticas de cada país. O Brasil adotou oficialmente o braille em 1854, sendo a primeira nação da América Latina a reconhecer o sistema.</p>

    No final do século 19, já havia sido traduzido para diversos idiomas e adaptado às especificidades linguísticas de cada país. O Brasil adotou oficialmente o braille em 1854, sendo a primeira nação da América Latina a reconhecer o sistema.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>Hoje, o braille é uma das conquistas mais importantes na história da acessibilidade. Presente em livros, elevadores, embalagens, placas de sinalização e equipamentos públicos, ele representa não apenas um método de leitura e escrita, mas um símbolo de inclusão e autonomia.</p>

    Hoje, o braille é uma das conquistas mais importantes na história da acessibilidade. Presente em livros, elevadores, embalagens, placas de sinalização e equipamentos públicos, ele representa não apenas um método de leitura e escrita, mas um símbolo de inclusão e autonomia.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • <p>A criação de Louis Braille transformou a educação de pessoas cegas e possibilitou que milhões de indivíduos tivessem acesso ao conhecimento, à cultura e ao mundo letrado.</p>

    A criação de Louis Braille transformou a educação de pessoas cegas e possibilitou que milhões de indivíduos tivessem acesso ao conhecimento, à cultura e ao mundo letrado.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay