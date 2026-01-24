Ficou na história da TV: Diretor teve que assumir papel em novela depois da prisão de ator
Por isso, o diretor da novela, Régis Cardoso, assumiu o papel: um marinheiro. Para que o público não percebesse, ele só aparecia de costas, com as roupas características do personagem. Régis contou essa história em seu livro “No Princípio Era o Som”.Foto: Divulgação
Régis foi um grande diretor de novelas e morreu aos 70 anos, de pneumonia, em 2005. Ele foi casado de 1961 a 1972 com a atriz Susana Vieira. Deixou um vasto currículo com trabalhos de 1966 a 1995.Foto: Reprodução Facebook
Mário Lago foi ator, radialista, compositor, escritor, poeta e advogado. Ele foi autor de sambas populares como “Ai! que saudade da Amélia” e “Atire a primeira pedra”, em parceria com Ataulfo Alves, nos anos 1940 e 1950.Foto: domínio público
Entre 1963 e 2001, fez dezenas de novelas. A último foi “O Clone”, em que viveu o Doutor Molina. Mário era fumante e morreu em 30/5/2002, aos 90 anos, de enfisema pulmonar.Foto: Conexão Roberto d'Ávila wikimedia commons
A vida das celebridades nem sempre é glamourosa — algumas já enfrentaram a justiça e até passaram tempo atrás das grades. Relembre, além de Mário Lago, alguns casos marcantes de famosos que foram presos no Brasil e no exterior.Foto: De an Sun Unsplash
Lindsay Lohan – A atriz norte-americana ficou tão conhecida por seus talentos quanto por seus problemas com a Justiça. Ela foi presa diversas vezes entre 2007 e 2011 por dirigir embriagada, posse de drogas e violação de liberdade condicional.Foto: Divulgação
Paris Hilton – A socialite foi presa em 2006 por dirigir bêbada e novamente em 2007 por violar sua liberdade condicional.Foto: Instagram @parishilton
Robert Downey Jr. – Antes de se tornar o icônico Homem de Ferro, Downey Jr. passou por uma fase complicada nos anos 1990 e início dos 2000, marcada pelo vício em drogas. Na época, ele foi preso várias vezes por posse de substâncias ilegais.Foto: Domínio público
Justin Bieber – O cantor canadense foi preso algumas vezes em 2014 em Miami por vários motivos diferentes: dirigir sob efeito de substâncias (com a carteira vencida), resistência à prisão, participar de um racha e até por agredir um motorista.Foto: Montagem/Reprodução
Winona Ryder – Em 2001, a atriz de “Stranger Things” foi presa por furtar roupas e acessórios em uma loja de luxo em Beverly Hills. Ela foi condenada a três anos de liberdade condicional, além de pagar multas e realizar serviço comunitário.Foto: Divulgação
Wesley Snipes – O astro da franquia “Blade” foi condenado em 2010 por não pagar milhões de dólares em impostos. Ele passou três anos na prisão antes de ser liberado em 2013.Foto: Divulgação
Mike Tyson – O ex-campeão mundial de boxe foi condenado a seis anos de prisão por estupro em 1992, mas cumpriu apenas três antes de ser liberado. Ele sempre alegou inocência e reconstruiu sua carreira após esse período.Foto: Reprodução/Instagram
Snoop Dogg – Foi preso diversas vezes nos anos 1990, por posse de armas e drogas, e chegou a ser julgado por homicídio, embora por essa tenha sido inocentado.Foto: Pixabay
Mark Wahlberg – Antes da fama, o ator foi preso aos 16 anos por ataque violento (chegou a deixar um homem inconsciente e cegou outro de um dos olhos) e motivado por preconceito racial. Ele cumpriu 45 dias de prisão.Foto: Reprodução/Youtube
Bruno Mars – O cantor havaiano foi preso em 2010 em Las Vegas por posse de cocaína. Ele se declarou culpado e cumpriu serviços comunitários.Foto: Reprodução/@brunomars
Bill Cosby – Em 2018, o comediante foi condenado a 10 anos de prisão por pelo menos três acusações de assédio. Em 2021, a Suprema Corte da Pensilvânia anulou a sentença por alegar erros na validação das acusações pela promotoria.Foto: Flickr - John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com
Shailene Woodley – A atriz de “Divergente (2014) foi presa em 2016 durante protestos contra o oleoduto Dakota Access Pipeline, nos EUA. Ela foi detida por invasão de propriedade privada, mas seu ato acabou atraindo atenção para a causa ambiental.Foto: Reprodução
Jane Fonda – A atriz foi presa várias vezes, em 2019, por participar de protestos políticos. Mas já tinha um precedente: em 1970, foi pra cadeia após chutar um policial durante uma manifestação.Foto: Wikimedia Commons Georges Biard
Mel Gibson – O astro de “Coração Valente” (1995) foi preso em 2006, no Malibu, após ser pego dirigindo bêbado e fazer comentários antissemitas durante a abordagem policial.Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Reese Witherspoon – Vencedora do Oscar por “Johnny & June” (2005), a atriz foi detida em 2013 por obstrução da Justiça, após discutir com policiais que estavam prendendo seu marido por dirigir embriagado.Foto: Instagram @reesewitherspoon
Jay-Z – Antes de se tornar um magnata da música, Jay-Z foi preso em 1999 por esfaquear um produtor de discos, em um episódio envolvendo disputas no meio musical. Ele se declarou culpado e recebeu liberdade condicional.Foto: Wikimedia Commons Joella Marano
Chris Brown – O rapper foi condenado a cumprir 5 anos em liberdade condicional e serviços comunitários por ter agredido fisicamente a ex-namorada e também cantora, Rihanna.Foto: Reprodução/Instagram
R. Kelly – Em 2022, o rapper foi condenado a 30 anos de prisão após diversas acusações de extorsão e tráfico humano envolvendo abuso de menores.Foto: Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Cook
Russell Crowe – Em 2005, o ator ficou furioso por não conseguir fazer uma ligação para a Austrália e arremessou o telefone do hotel num funcionário. Foi preso, mas depois pagou fiança e uma indenização à vítima.Foto: El Hormiguero - Flickr
Michelle Rodriguez – A atriz conhecida pela franquia “Velozes e Furiosos” foi presa em 2006 a por dirigir embriagada e, dois anos depois, por violar a liberdade condicional que tinha recebido.Foto: Reprodução
Matthew McConaughey – Ganhador do Oscar por “Clube de Compras Dallas” (2013), McConaughey foi detido em 1999 por perturbar os vizinhos ao ser flagrado dançando nu durante uma festa de aniversário. Foi liberado após pagar fiança.Foto: Reprodução/Instagram