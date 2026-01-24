Ranking dos passaportes mais valiosos do mundo
O Brasil, por sua vez, subiu da 17ª para a 16ª posição no ranking, ao lado de Argentina e San Marino. Os brasileiros podem visitar 170 países sem apresentar visto.Foto: Agência Brasil
O ranking é feito com dados oficiais e exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Confira a seguir o top 5 – que inclui 20 países.Foto: IATA/Wikimedia Commons
5º lugar: Grécia – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Philly boy92/Wikimedia Commons
5º lugar: Nova Zelândia – Os cidadãos do país localizado na Oceania têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Reprodução
5º lugar: Suíça – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.Foto: SDE/Wikimedia Commons
4º lugar: Áustria – Os cidadãos do país da Europa central têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Governo Austríaco/Wikimedia Commons
4º lugar: Bélgica – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Reprodução
4º lugar: Luxemburgo – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Reprodução
4º lugar: Holanda – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Reprodução
4º lugar: Noruega – Os cidadãos do país nórdico, na Europa Setentrional, têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Gerben Jacobs/Wikimedia Commons
3º lugar: Finlândia – Os cidadãos do país localizado no norte da Europa têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Governo da Finlândia/Wikimedia Commons
3º lugar: França – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Cyygma/Wikimedia Commons
3º lugar: Alemanha – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.Foto: República da Alemanha/Wikimedia Commons
3º lugar: Irlanda – Os cidadãos do país localizado no noroeste da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Classicalgas/Wikimedia Commons
3º lugar: Itália – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Governo da Itália/Wikimedia Commons
3º lugar: Espanha – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Governo da Espanha/Wikimedia Commons
2º lugar: Japão – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Muttley/Wikimedia Commons
2º lugar: Coreia do Sul – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Globalpasser/Wikimedia Commons
1º lugar: Singapura – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 193 destinos sem a necessidade de visto.Foto: Singark/Wikimedia Commons
