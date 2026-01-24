Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Ranking dos passaportes mais valiosos do mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>O Brasil, por sua vez, subiu da 17ª para a 16ª posição no ranking, ao lado de Argentina e San Marino. Os brasileiros podem visitar 170 países sem apresentar visto.</p>

    O Brasil, por sua vez, subiu da 17ª para a 16ª posição no ranking, ao lado de Argentina e San Marino. Os brasileiros podem visitar 170 países sem apresentar visto.

     Foto: Agência Brasil
  • <p>O ranking é feito com dados oficiais e exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Confira a seguir o top 5 – que inclui 20 países.</p>

    O ranking é feito com dados oficiais e exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Confira a seguir o top 5 – que inclui 20 países.

     Foto: IATA/Wikimedia Commons
  • <p>5º lugar: Grécia – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    5º lugar: Grécia – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Philly boy92/Wikimedia Commons
  • <p>5º lugar: Nova Zelândia – Os cidadãos do país localizado na Oceania têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    5º lugar: Nova Zelândia – Os cidadãos do país localizado na Oceania têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Reprodução
  • <p>5º lugar: Suíça – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    5º lugar: Suíça – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: SDE/Wikimedia Commons
  • <p>4º lugar: Áustria – Os cidadãos do país da Europa central têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    4º lugar: Áustria – Os cidadãos do país da Europa central têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Governo Austríaco/Wikimedia Commons
  • <p>4º lugar: Bélgica – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    4º lugar: Bélgica – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Reprodução
  • <p>4º lugar: Luxemburgo – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    4º lugar: Luxemburgo – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Reprodução
  • <p>4º lugar: Holanda – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    4º lugar: Holanda – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Reprodução
  • <p>4º lugar: Noruega – Os cidadãos do país nórdico, na Europa Setentrional, têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    4º lugar: Noruega – Os cidadãos do país nórdico, na Europa Setentrional, têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Gerben Jacobs/Wikimedia Commons
  • <p>4Âº lugar: Portugal – Os cidadÃ£os do paÃ­s da Europa Ocidental tÃªm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    4Âº lugar: Portugal – Os cidadÃ£os do paÃ­s da Europa Ocidental tÃªm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Arenawise/Wikimedia Commons
  • <p>4Âº lugar: SuÃ©cia – Os cidadÃ£os do paÃ­s da EscandinÃ¡via, na Europa Setentrional, tÃªm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    4Âº lugar: SuÃ©cia – Os cidadÃ£os do paÃ­s da EscandinÃ¡via, na Europa Setentrional, tÃªm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Pandrej01/Wikimedia Commons
  • <p>3Âº lugar: Dinamarca – Os cidadÃ£os do paÃ­s da EscandinÃ¡via, na Europa Setentrional, tÃªm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    3Âº lugar: Dinamarca – Os cidadÃ£os do paÃ­s da EscandinÃ¡via, na Europa Setentrional, tÃªm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: PZFUN/Wikimedia Commons
  • <p>3º lugar: Finlândia – Os cidadãos do país localizado no norte da Europa têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    3º lugar: Finlândia – Os cidadãos do país localizado no norte da Europa têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Governo da Finlândia/Wikimedia Commons
  • <p>3º lugar: França – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    3º lugar: França – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Cyygma/Wikimedia Commons
  • <p>3º lugar: Alemanha – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    3º lugar: Alemanha – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: República da Alemanha/Wikimedia Commons
  • <p>3º lugar: Irlanda – Os cidadãos do país localizado no noroeste da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    3º lugar: Irlanda – Os cidadãos do país localizado no noroeste da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Classicalgas/Wikimedia Commons
  • <p>3º lugar: Itália – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    3º lugar: Itália – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Governo da Itália/Wikimedia Commons
  • <p>3º lugar: Espanha – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    3º lugar: Espanha – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Governo da Espanha/Wikimedia Commons
  • <p>2º lugar: Japão – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    2º lugar: Japão – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Muttley/Wikimedia Commons
  • <p>2º lugar: Coreia do Sul – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    2º lugar: Coreia do Sul – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Globalpasser/Wikimedia Commons
  • <p>1º lugar: Singapura – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 193 destinos sem a necessidade de visto.</p>

    1º lugar: Singapura – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 193 destinos sem a necessidade de visto.

     Foto: Singark/Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay