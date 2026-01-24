Assine
Ninguém vive nessas cidades; entenda os motivos do abandono

Redação Flipar
    Estas cidades-fantasma têm histórias e desfechos diferentes. Algumas viraram atrações turísticas, em que as autoridades estabelecem normas para a visitação.

     Foto: 1681551 pixabay
    Conheça agora cidades-fantasma que viraram ruínas pelo mundo. E entenda o que aconteceu para justificar essa debandada geral.

     Foto: sandragphillips pixabay
    Kayakoy (Turquia) – No século 18, era habitada por gregos e turcos. Mas foi abandonada no início dos anos 1920, quando terminou a Guerra Greco-Turca.

     Foto: Darwinek wikimedia commons
    Só existem ruínas de 500 casas e duas igrejas ortodoxas. Turistas vão lá para conferir o que restou.

     Foto: Nikodem Nijaki - wikimedia commons
    Centralia (EUA) – A cidade, na Pensilvânia, foi fundada em 1875. Teve 5 mil habitantes em 1960. Era um lugar normal, com escolas, igrejas, mercados, vida cotidiana. Hoje, é tudo vazio, e há uma placa advertindo para o perigo na entrada.

     Foto: Lyndi e Jason wikimedia commons
    A cidade teve que ser abandonada porque uma empresa ateou fogo para queimar lixo num aterro e não sabia que, embaixo, havia uma antiga mina de carvão. O fogo no subsolo se espalhou e as altas temperaturas obrigaram todos os moradores a fugir. Até hoje, sai fumaça pelo chão.

     Foto: Mredden wikimedia commons
    O cenário é tão assustador que essa cidade inspirou o jogo Silent Hill (que também deu origem ao filme “Terror em Silent Hill”).

     Foto: divulgação
    Varosha (Chipre) – É um bairro abandonado no sul da cidade de Famagusta. Antes de 1974, era uma moderna área turística da cidade.

     Foto: TomasNY wikimedia commons
    Mas seus habitantes fugiram durante a invasão turca. Está vazia desde então. Na foto, hotéis – antes movimentadíssimos – viraram ruínas.

     Foto: Vikimash wikimedia commons
    Pyramiden (Noruega) – Cidade construída no auge da União Soviética, recebeu esse nome por causa de um morro em forma de pirâmide. Dependia de subsídios do governo, mas, com o fim da URSS, foi esvaziada. Embora fique na Noruega, pertence à Rússia.

     Foto: Bjoertvedt wikimedia commons
    Na foto, uma inscrição em branco na mina de carvão diz “Paz para o mundo!” em russo. Soa como ironia em termos de guerra da Rússia contra a Ucrânia.

     Foto: Sifrak wikimedia commons
    Ilha de Hashima (Japão) – Fica na província de Nagasaki. Entre 1887 e 1974, serviu de base militar para a extração de carvão

     Foto: Hisagi wikimedia commons
    Com a troca do carvão para o petróleo, suas atividades foram encerradas. A ilha ficou vazia e é visitada por curiosos.

     Foto: Khtrty wikimedia commons
    Kolmanskop (Namíbia) – Construída por alemães em 1908, a 10 km da cidade portuária de Lüderitz. O objetivo era a exploração de diamantes. Em 1917, era responsável por 12% da produção de diamantes no mundo.

     Foto: Harald Supfle wikimedia commons
    Mas, com o esgotamento das jazidas, a cidade foi abandonada. E a areia do deserto invadiu o lugar. Casas, empresas, tudo foi tomado pela areia do deserto.

     Foto: sandragphillips pixabay
    Bodie (EUA) – Fica na Califórnia. Inaugurada em 1857, foi importante na época da corrida do ouro. Chegou a ter 10 mil habitantes.

     Foto: Domínio Público
    Quando o metal se esgotou na região, em 1915, as pessoas foram embora. Em 1962 foi transformada em Parque Estadual.

     Foto: divulgação Trip Advisor
    Pompeia – Cidade do Império Romano, na região da Campânia, no sul da Itália, foi destruída pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C. Ficou soterrada por cinzas e pedras-pomes numa das catástrofes mais conhecidas da história.

     Foto: ElfQrion wikimedia commons
    Escavações revelaram ruínas intactas e corpos moldados pelas cinzas do vulcão, o que criou um cenário impressionante. Pompeia tornou-se um sítio arqueológico de imenso valor, classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

     Foto: I Pedrassani wikimedia commons
    A cidade é uma das atrações turísticas mais populares da Itália, visitada anualmente por cerca de 2,5 milhões de pessoas.

     Foto: Michael Swanson pixabay
    Pripyat (Ucrânia) – Mesmo antes da guerra contra a Rússia, ficou deserta por causa do acidente nuclear de Chernobyl.

     Foto: IAEA WIKIMEDIA COMONS
    Fundada em 1970 justamente para abrigar trabalhadores da usina, ficou contaminada com o vazamento da radiação. E ainda serão necessários cerca de 20 mil anos para que o lugar possa voltar a ser habitado.

     Foto: Amort pxabay
    Apesar disso, Pripyat é aberta à visitação dependendo da medição da radiação. Os visitantes só podem entrar com roupa adequada, não podem tocar em nada e precisam a todo instante usar um medidor de radiação.

     Foto: Divulgação GZH Viagens arquivo pessoal Marcelo Bandeira
