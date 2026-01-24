Assine
Pra quem não viu: Atriz fala de ‘choque de idades’ ao beijar Brad Pitt

Redação Flipar
    Os dois trabalharam juntos no filme Guerra Civil (2024), dirigido por Alex Garland, no qual interpretam jornalistas em meio a um conflito armado nos Estados Unidos. A experiência em cena reforçou a admiração de Dunst pelo profissionalismo e pela entrega de Moura.

     Foto: Divulgação
    Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro, entre outros prêmios, e está concorrendo ao Oscar de Melhor Ator pelo papel em “O Agente Secreto”. O apoio público de Kirsten Dunst fortalece ainda mais a repercussão internacional do ator brasileiro.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    Kirsten é uma das atrizes que começaram a carreira ainda menina, com uma hoa bagagem no cinema. Inclusive, em 2025, ressurgiu na web um vídeo antigo em que a atriz fala do desconforto que teve ao beijar o ator Brad Pitt. A atriz fez o comentário durante uma entrevista  em 1994.

     Foto: reprodução
    Naquela ocasião, Dunst divulgava o filme “Entrevista com o Vampiro” (1994), no qual contracenou com Brad Pitt e teve que beijá-lo como parte das filmagens.

     Foto: reprodução / entrevista com o vampiro
    A atriz tinha apenas 12 anos, enquanto Brad  estava com 31.  Dunst  achou a situação “embaraçosa”. “Amo o Brad Pitt, ele é muito legal. Só acho constrangedor. Tenho 12 anos e ele 31. Ele é um homem, por que eu ia gostar de beijá-lo?”, explicou.

     Foto: reprodução
    Dirigido por Neil Jordan e baseado no romance homônimo de Anne Rice, publicado em 1976, “Entrevista com o Vampiro” é sobre um jornalista que entrevista um vampiro que decide contar sua história para o mundo.

     Foto: divulgação
    Kirsten Dunst nasceu em 30 de abril de 1982 em Point Pleasant, uma cidade costeira em Nova Jersey, conhecida por suas praias e o calçadão à beira-mar. Oferece atrações como pesca, restaurantes e parques de diversões, sendo um destino turístico popular no verão.

     Foto: reprodução instagram
    Ela começou sua carreira como atriz infantil aparecendo em vários filmes, incluindo “Entrevista com o Vampiro” (1994), “Jumanji” (1995) e “Teenagers: As Apimentadas” (2000).

     Foto: divulgação
    Dunst ganhou fama internacional por seu papel como Mary Jane Watson na trilogia “Homem-Aranha” (2002-2007).

     Foto: reprodução / homem-aranha
    Dunst também apareceu em vários outros filmes de sucesso, incluindo “As Virgens Suicidas” (1999), “Maria Antonieta” (2006) e “Ataque dos Cães” (2021). A atriz já recebeu vários prêmios por seus trabalhos, incluindo indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Melancolia” (2011).

     Foto: divulgação / ataque dos cães
    Na TV, a atriz também já teve papel de destaque e foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação na segunda temporada de “Fargo” (2015).

     Foto: divulgação / fargo
    Dunst também se tornou produtora de cinema e lançou sua própria empresa, chamada “Wooden Spoon Productions”.

     Foto: wikimedia commons Eva Rinaldi
    A atriz também é conhecida por seu trabalho filantrópico e é embaixadora da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), uma agência da ONU que promove os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes. Atua em áreas como saúde, educação, proteção e emergência em mais de 190 países.

     Foto: wikimedia commons David Shankbone
    Kirsten Dunst é casada com o ator Jesse Plemons, com quem já atuou. Eles estão juntos desde 2022 e têm dois filhos. Jesse é conhecido por papéis em séries como Breaking Bad e Fargo, além de filmes como The Power of the Dog. Ele é aclamado por sua versatilidade e atua em produções de drama e suspense.

     Foto: reprodução youtube
