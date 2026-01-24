Concorde: 50 anos do voo supersônico que revolucionou a aviação comercial

Essa jornada começou em 21 de janeiro de 1976 , quando dois jatos Concorde – um da British Airways partindo de Londres com destino ao Bahrein e outro da Air France saindo de Paris rumo ao Rio de Janeiro – decolaram simultaneamente em seus primeiros voos com passageiros. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/23-Concorde.jpg?20260124083248" width="1114" height="626"> Essa jornada começou em 21 de janeiro de 1976, quando dois jatos Concorde – um da British Airways partindo de Londres com destino ao Bahrein e outro da Air France saindo de Paris rumo ao Rio de Janeiro – decolaram simultaneamente em seus primeiros voos com passageiros. Foto: Reprodução de vídeo BAND NEWS

Esses voos estabeleceram o início de uma era em que passageiros poderiam cruzar o Atlântico a velocidade que ultrapassava o dobro da velocidade do som. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/06-Concorde.jpg?20260124083248" width="1114" height="626"> Esses voos estabeleceram o início de uma era em que passageiros poderiam cruzar o Atlântico a velocidade que ultrapassava o dobro da velocidade do som. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons

O Concorde foi o resultado de um ousado projeto conjunto entre França e Reino Unido , formalizado em um tratado intergovernamental assinado em 1962. Ele consolidou um esforço binacional para construir o primeiro avião comercial capaz de atingir velocidade supersônica – ou seja, acima de Mach 1, o limite que define a velocidade do som. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/03-Concorde.jpg?20260124083248" width="1114" height="626"> O Concorde foi o resultado de um ousado projeto conjunto entre França e Reino Unido, formalizado em um tratado intergovernamental assinado em 1962. Ele consolidou um esforço binacional para construir o primeiro avião comercial capaz de atingir velocidade supersônica – ou seja, acima de Mach 1, o limite que define a velocidade do som. Foto: Steve Fitzgerald/Wikimédia Commons

O design final, que incluiu a icônica asa em delta e um nariz móvel para melhorar a visibilidade durante pousos e decolagens, refletiu respostas engenhosas a desafios técnicos inéditos. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/04-Concorde.jpg?20260124083248" width="1114" height="626"> O design final, que incluiu a icônica asa em delta e um nariz móvel para melhorar a visibilidade durante pousos e decolagens, refletiu respostas engenhosas a desafios técnicos inéditos. Foto: Steve Fitzgerald/Wikimédia Commons

Esses desafios iam desde a necessidade de suportar enormes pressões aerodinâmicas e intenso aquecimento pela fricção do ar até o desenvolvimento de motores potentes o bastante para manter velocidades superiores a Mach 2 por longos períodos. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/09-Concorde.jpg?20260124083250" width="1114" height="626"> Esses desafios iam desde a necessidade de suportar enormes pressões aerodinâmicas e intenso aquecimento pela fricção do ar até o desenvolvimento de motores potentes o bastante para manter velocidades superiores a Mach 2 por longos períodos. Foto: Guinnog/Wikimédia Commons

O primeiro voo de teste do Concorde ocorreu em 2 de março de 1969, abrindo caminho para anos de ensaios que culminaram com a certificação e autorização para operações comerciais em dezembro de 1975. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/02-Concorde.jpg?20260124083250" width="1114" height="626"> O primeiro voo de teste do Concorde ocorreu em 2 de março de 1969, abrindo caminho para anos de ensaios que culminaram com a certificação e autorização para operações comerciais em dezembro de 1975. Foto: André Cros/Wikimédia Commons

Em seu serviço inaugural, a Air France voou de Paris a Rio de Janeiro, fazendo uma escala em Dacar, no Senegal, enquanto a British Airways ligou Londres ao Bahrein, reduzindo tempos de viagem que antes levavam mais do que o dobro do tempo. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/07-Concorde.jpg?20260124083250" width="1114" height="626"> Em seu serviço inaugural, a Air France voou de Paris a Rio de Janeiro, fazendo uma escala em Dacar, no Senegal, enquanto a British Airways ligou Londres ao Bahrein, reduzindo tempos de viagem que antes levavam mais do que o dobro do tempo. Foto: Christian Kath/Wikimédia Commons

Em seu auge, o Concorde também serviu rotas transatlânticas até cidades como N ova York e Washington, D.C., com tempos de voo entre Londres e Nova York de cerca de três horas – um feito impressionante considerando que aeronaves convencionais normalmente gastavam mais do que o dobro desse tempo. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/12-Concorde.jpg?20260124083250" width="1114" height="626"> Em seu auge, o Concorde também serviu rotas transatlânticas até cidades como Nova York e Washington, D.C., com tempos de voo entre Londres e Nova York de cerca de três horas – um feito impressionante considerando que aeronaves convencionais normalmente gastavam mais do que o dobro desse tempo. Foto: Reprodução de vídeo G1

A experiência de voar no Concorde era considerada o auge da aviação de luxo. Com capacidade para cerca de 100 passageiros , a aeronave oferecia um ambiente sofisticado e exclusivo, frequentemente associado a executivos, celebridades e viajantes dispostos a pagar preços substancialmente mais altos por bilhetes que refletiam a exclusividade e a velocidade da viagem. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/26-Concorde.jpg?20260124083250" width="1114" height="626"> A experiência de voar no Concorde era considerada o auge da aviação de luxo. Com capacidade para cerca de 100 passageiros, a aeronave oferecia um ambiente sofisticado e exclusivo, frequentemente associado a executivos, celebridades e viajantes dispostos a pagar preços substancialmente mais altos por bilhetes que refletiam a exclusividade e a velocidade da viagem. Foto: Daniel Schwen/Wikimédia Commons

Contudo, embora seu desempenho tecnológico fosse impressionante – cruzando o Atlântico a cerca de Mach 2.02 (mais de 2.100 km/h) e voando a altitudes em torno de 60 mil pés – esse nível de excelência vinha acompanhado de desafios econômicos e operacionais severos. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/24-Concorde.jpg?20260124083252" width="1114" height="626"> Contudo, embora seu desempenho tecnológico fosse impressionante – cruzando o Atlântico a cerca de Mach 2.02 (mais de 2.100 km/h) e voando a altitudes em torno de 60 mil pés – esse nível de excelência vinha acompanhado de desafios econômicos e operacionais severos. Foto: Duch t/Wikimédia Commons

Desde o início, o Concorde enfrentou limitações importantes. As rotas que podia voar eram restritas principalmente ao oceano, porque o impacto do estrondo sônico gerado ao ultrapassar a velocidade do som tornava voos sobre áreas continentais densamente povoadas proibitivos ou indesejáveis por reguladores e comunidades. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/11-Concorde.jpg?20260124083252" width="1114" height="626"> Desde o início, o Concorde enfrentou limitações importantes. As rotas que podia voar eram restritas principalmente ao oceano, porque o impacto do estrondo sônico gerado ao ultrapassar a velocidade do som tornava voos sobre áreas continentais densamente povoadas proibitivos ou indesejáveis por reguladores e comunidades. Foto: Reprodução de vídeo G1

Além disso, seus altos custos de combustível , manutenção complexa e valor dos bilhetes significavam que poucos passageiros podiam pagar por essa experiência, tornando difícil que as operações fossem financeiramente sustentáveis. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/18-Concorde.jpg?20260124083252" width="1114" height="626"> Além disso, seus altos custos de combustível, manutenção complexa e valor dos bilhetes significavam que poucos passageiros podiam pagar por essa experiência, tornando difícil que as operações fossem financeiramente sustentáveis. Foto: Reprodução de vídeo G1

Ao longo de seus anos de serviço, apenas 14 aeronaves comerciais chegaram de fato a voar com passageiros para a British Airways e Air France, um número pequeno frente às expectativas de mercado para um projeto tão grandioso. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/21-Concorde.jpg?20260124083252" width="1114" height="626"> Ao longo de seus anos de serviço, apenas 14 aeronaves comerciais chegaram de fato a voar com passageiros para a British Airways e Air France, um número pequeno frente às expectativas de mercado para um projeto tão grandioso. Foto: Reprodução de vídeo G1

Um dos momentos mais críticos na trajetória do Concorde foi o acidente trágico ocorrido em 25 de julho de 2000 , quando um avião da Air France caiu logo após a decolagem de Paris rumo a Nova York. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/17-Concorde.jpg?20260124083252" width="1114" height="626"> Um dos momentos mais críticos na trajetória do Concorde foi o acidente trágico ocorrido em 25 de julho de 2000, quando um avião da Air France caiu logo após a decolagem de Paris rumo a Nova York. Foto: Reprodução de vídeo G1

O rompimento de um pneu que estourou e perfurou um tanque de combustível resultou em um incêndio e na perda total de controle da aeronave, matando todas as 109 pessoas a bordo e mais quatro no solo. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/15-Concorde.jpg?20260124083254" width="1114" height="626"> O rompimento de um pneu que estourou e perfurou um tanque de combustível resultou em um incêndio e na perda total de controle da aeronave, matando todas as 109 pessoas a bordo e mais quatro no solo. Foto: Reprodução de vídeo G1

Esse foi o primeiro e único acidente fatal envolvendo um Concorde em serviço, e o impacto psicológico e regulatório foi enorme, levando a uma suspensão imediata dos voos e a várias modificações técnicas para tornar a operação mais segura. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/16-Concorde.jpg?20260124083258" width="1114" height="626"> Esse foi o primeiro e único acidente fatal envolvendo um Concorde em serviço, e o impacto psicológico e regulatório foi enorme, levando a uma suspensão imediata dos voos e a várias modificações técnicas para tornar a operação mais segura. Foto: Reprodução de vídeo G1

Após mais de um ano de melhorias, que incluíram tanques de combustível reforçados com materiais como Kevlar e outros aprimoramentos de segurança, o Concorde voltou a voar comercialmente em 2001. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/08-Concorde.jpg?20260124083258" width="1114" height="626"> Após mais de um ano de melhorias, que incluíram tanques de combustível reforçados com materiais como Kevlar e outros aprimoramentos de segurança, o Concorde voltou a voar comercialmente em 2001. Foto: Dockurt2k/Wikimédia Commons

Contudo, o contexto global havia mudado drasticamente. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 reduziram significativamente a demanda por viagens aéreas internacionais de alto padrão, agravando ainda mais os desafios econômicos que a frota já enfrentava. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/19-Concorde.jpg?20260124083258" width="1114" height="626"> Contudo, o contexto global havia mudado drasticamente. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 reduziram significativamente a demanda por viagens aéreas internacionais de alto padrão, agravando ainda mais os desafios econômicos que a frota já enfrentava. Foto: Reprodução de vídeo G1

Combinando o envelhecimento de suas aeronaves, o aumento dos custos de manutenÃ§Ã£o, a escassez de peÃ§as de reposiÃ§Ã£o e a continua dificuldade em gerar lucro, tanto a Air France quanto a British Airways anunciaram em 2003 a aposentadoria do Concorde .Â " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/20-Concorde.jpg?20260124083258" width="1114" height="626"> Combinando o envelhecimento de suas aeronaves, o aumento dos custos de manutenÃ§Ã£o, a escassez de peÃ§as de reposiÃ§Ã£o e a continua dificuldade em gerar lucro, tanto a Air France quanto a British Airways anunciaram em 2003 a aposentadoria do Concorde.Â Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo G1

O último voo comercial pela Air France ocorreu em 31 de maio de 2003 , e a British Airways operou o último voo histórico em 24 de outubro de 2003 , marcando o fim da era supersonica na aviação civil regular. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/13-Concorde.jpg?20260124083258" width="1114" height="626"> O último voo comercial pela Air France ocorreu em 31 de maio de 2003, e a British Airways operou o último voo histórico em 24 de outubro de 2003, marcando o fim da era supersonica na aviação civil regular. Foto: Reprodução de vídeo G1