Dono de voz singular, Edson Cordeiro prova que talento não tem prazo de validade
O cantor, que construiu carreira rompendo fronteiras estÃ©ticas, sonoras e simbÃ³licas com seu talento amplamente reconhecido, sempre foi figura sofisticada, desafiando convenÃ§Ãµes de gÃªnero e mercado.Foto: reproduÃ§Ã£o de video
Essa postura o consolidou como nome respeitado, sobretudo em círculos artísticos e dentro da comunidade LGBTQIA+. Foi desse lugar de maturidade e consciência crítica que decidiu se manifestar contra a lógica etarista em avaliações de sua arte.Foto: reprodução de video
Segundo Edson, incomodou ler na mídia que “aos 58 anos ainda exibe voz notável”. Para ele, esse tipo de leitura associa juventude à potência artística, restringe a arte aos jovens e trata a maturidade como desgaste.Foto: reprodução de video
Ao falar sobre tempo e técnica vocal, o cantor também rejeitou a ideia de que a voz seja descartável. Assim, transformou a crítica em afirmação de continuidade, reafirmando que sua trajetória segue viva e pulsante.Foto: reprodução de video
Em show no Teatro Rival Petrobras, em janeiro de 2026, o cantor evocou Carmen Miranda ao interpretar sambas como “E o mundo não se acabou”. Também cantou “Bambo do bambu”, com andamento ágil e acento percussivo, e “Como vaes você?”, com vivacidade e malícia.Foto: reprodução de video
Tais performances remeteram ao canto de Carmen nos anos 1930, antes da ida da artista para os Estados Unidos. A menos de um mês de completar 59 anos, em 9 de fevereiro, o mesmo dia do aniversário de sua homenageada, ressaltou em cena esse orgulho.
Edson Cordeiro mostrou, assim, que ainda ostenta uma voz incomparável, mesmo sem o alcance fenomenal dos anos 1990, quando foi revelado como prodígio.Foto: reprodução
Nascido em Santo André, em 1967, cresceu em família simples e desde cedo revelou vocação musical. Sem um segundo nome de registro, é conhecido profissionalmente e civilmente apenas como Edson Cordeiro. E tornou-se um renomado contratenor.Foto: reprodução de video
Na infância, viveu em Santa Cruz do Rio Pardo, onde cantou por dez anos no coro da Igreja Presbiteriana Independente. Ainda jovem, envolveu-se com teatro infantil ao participar da companhia da Turma da Mônica e ampliou sua presença cênica.Foto: reprodução de video
Em 1985, estreou na ópera rock “Amapola”, e três anos depois, brilhou na montagem brasileira de “Hair”, dirigida por Antônio Abujamra, o que consolidou sua versatilidade artística.Foto: reprodução de video
No ano seguinte, em 1989, atuou em “O Doente Imaginário”, de Molière, sob direção de Cacá Rosset. Assim, também desenvolveu sua veia artística ao mostrar força também como ator.Foto: reprodução
Paralelamente a isso, Edson Cordeiro começou a cantar nas ruas de São Paulo, na Barão de Itapetininga. Uma experiência que lhe deu contato direto com o público.Foto: reprodução de video
Em 1990, realizou seus primeiros shows solo no Rio de Janeiro e em São Paulo, chamando atenção pela potência vocal e presença de palco.Foto: reprodução de video
Logo assinou contrato com a gravadora Sony Music e lançou em 1992 seu primeiro álbum, “Edson Cordeiro”, que lhe abriu portas internacionais.Foto: reprodução
Nele, destacou-se pela amplitude vocal de quatro oitavas, interpretando desde sambas de Noel Rosa até árias de Handel. Sua carreira, aliás, sempre foi marcada pela diversidade, transitando entre MPB, ópera, pop e música eletrônica, sem a perda de identidade.Foto: reprodução de video
Edson também se tornou referência de autenticidade, assumindo seu interesse por outros homens em um período em que poucos artistas o faziam.Foto: reprodução /instagram
Com o tempo, o cantor conquistou reconhecimento internacional. Realizou turnês pela Europa e até fixou residência na Alemanha. Mas, apesar da distância, manteve forte vínculo com o Brasil, retornando para shows e homenagens a ícones nacionais.Foto:
Ao reagir em pleno 2026 contra o etarismo, Edson Cordeiro lembra que a arte não se mede em anos vividos. Assim, ele se reinventa em cada show e prova que coragem, inovação e resistência estarão sempre atreladas à sua vocação de cantar e encantar.Foto: