Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Barata gigante feroz devora sapos, patos e cobras

RF
Redação Flipar
  • <p>Popularmente chamada de “barata d’água”, ela não tem relação direta com as baratas domésticas, apesar da semelhança física.</p>

    Popularmente chamada de “barata d’água”, ela não tem relação direta com as baratas domésticas, apesar da semelhança física.

     Foto: Viethavvh /Wikimedia Commons
  • <p>Esse animal é um caçador muito eficiente, capaz de se alimentar de vários outros insetos.</p>

    Esse animal é um caçador muito eficiente, capaz de se alimentar de vários outros insetos.

     Foto: Robert Webster/Wikimedia Commons
  • <p>Diferentemente de outras baratas, elas não possuem asas funcionais, embora tenham estruturas alares reduzidas.</p>

    Diferentemente de outras baratas, elas não possuem asas funcionais, embora tenham estruturas alares reduzidas.

     Foto: - Flickr Lisa King
  • <p>As espécies Lethocerus grandis e Lethocerus maximus são as maiores do grupo e podem medir até 12 centímetros – quase do tamanho da palma de uma mão!</p>

    As espécies Lethocerus grandis e Lethocerus maximus são as maiores do grupo e podem medir até 12 centímetros – quase do tamanho da palma de uma mão!

     Foto: Flickr david witherall
  • <p>O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade de Nagasaki, que juntaram informações coletadas ao longo de muitos anos.</p>

    O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade de Nagasaki, que juntaram informações coletadas ao longo de muitos anos.

     Foto: Reprodução
  • <p>O que mais chama atenção nesses insetos é sua anatomia. Essas baratas têm patas dianteiras muito fortes e usam dessa vantagem para agarrar suas presas.</p>

    O que mais chama atenção nesses insetos é sua anatomia. Essas baratas têm patas dianteiras muito fortes e usam dessa vantagem para agarrar suas presas.

     Foto: Flickr Basin1979
  • <p>As patas traseiras são adaptadas para natação, funcionando como remos, o que lhes permite deslocar-se com agilidade tanto para caçar quanto para fugir de predadores.</p>

    As patas traseiras são adaptadas para natação, funcionando como remos, o que lhes permite deslocar-se com agilidade tanto para caçar quanto para fugir de predadores.

     Foto: Flickr SIVAKUMAR V K
  • <p>A barata gigante aquática é um predador de emboscada. Ela se esconde entre folhas submersas e detritos, aguardando pacientemente o momento ideal para atacar.</p>

    A barata gigante aquática é um predador de emboscada. Ela se esconde entre folhas submersas e detritos, aguardando pacientemente o momento ideal para atacar.

     Foto: Flickr Stephane Vezina
  • <p>Quando algum animal desavisado passa perto, a barata gigante aplica uma toxina que paralisa a vítima antes de devorá-la.</p>

    Quando algum animal desavisado passa perto, a barata gigante aplica uma toxina que paralisa a vítima antes de devorá-la.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Segundo os cientistas, o cardápio desse predador inclui até patos, além de peixes, sapos, cobras(!) e tartarugas.</p>

    Segundo os cientistas, o cardápio desse predador inclui até patos, além de peixes, sapos, cobras(!) e tartarugas.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>As baratas d’água habitam principalmente lagos, rios e pântanos de águas calmas em regiões tropicais e subtropicais — especialmente na América do Norte, América Central, América do Sul, Sudeste Asiático e parte da Austrália.</p>

    As baratas d’água habitam principalmente lagos, rios e pântanos de águas calmas em regiões tropicais e subtropicais — especialmente na América do Norte, América Central, América do Sul, Sudeste Asiático e parte da Austrália.

     Foto: Frank Vassen /Wikimédia Commons
  • <p>Apesar do tamanho e da aparência intimidadora, esses insetos não são considerados perigosos para humanos, embora possam dar uma mordida extremamente dolorosa se forem manuseados de forma imprudente.</p>

    Apesar do tamanho e da aparência intimidadora, esses insetos não são considerados perigosos para humanos, embora possam dar uma mordida extremamente dolorosa se forem manuseados de forma imprudente.

     Foto: Reprodução do X @CesarFavacho
  • <p>O veneno injetado não é letal, mas o ferimento pode causar inchaço, dor intensa e, em alguns casos, reações alérgicas.</p>

    O veneno injetado não é letal, mas o ferimento pode causar inchaço, dor intensa e, em alguns casos, reações alérgicas.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Além do aspecto biológico, as baratas gigantes aquáticas também são conhecidas por seu comportamento reprodutivo curioso: em algumas espécies, os machos são responsáveis por cuidar dos ovos, que as fêmeas depositam em suas costas.</p>

    Além do aspecto biológico, as baratas gigantes aquáticas também são conhecidas por seu comportamento reprodutivo curioso: em algumas espécies, os machos são responsáveis por cuidar dos ovos, que as fêmeas depositam em suas costas.

     Foto: Jhou5/Wikimédia Commons
  • <p>O macho carrega os ovos até que eles estejam prontos para eclodir, garantindo maior proteção contra predadores e evitando que os ovos se afoguem ou sequem.</p>

    O macho carrega os ovos até que eles estejam prontos para eclodir, garantindo maior proteção contra predadores e evitando que os ovos se afoguem ou sequem.

     Foto: ???/Wikimédia Commons
  • <p>Quando estão na fase adulta, algumas subespécies dessas baratas se tornam aptas a voar, atraídas por luzes artificiais à noite.</p>

    Quando estão na fase adulta, algumas subespécies dessas baratas se tornam aptas a voar, atraídas por luzes artificiais à noite.

     Foto: Loxdale/Wikimédia Commons
  • <p>Culturalmente, esse inseto é considerado uma iguaria em alguns países asiáticos, como Tailândia e Vietnã, onde é frito e vendido em feiras livres</p>

    Culturalmente, esse inseto é considerado uma iguaria em alguns países asiáticos, como Tailândia e Vietnã, onde é frito e vendido em feiras livres

     Foto: Flickr Peter Garwood
  • <p>Apesar da sua má fama, as baratas gigantes aquáticas desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico dos habitats que ocupam, controlando populações de pequenos animais aquáticos e contribuindo para a saúde do ecossistema.</p>

    Apesar da sua má fama, as baratas gigantes aquáticas desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico dos habitats que ocupam, controlando populações de pequenos animais aquáticos e contribuindo para a saúde do ecossistema.

     Foto: Flickr Travis K.
  • <p>Quando sua população diminui, isso pode indicar problemas ambientais, como poluição ou presença de espécies invasoras. Segundo o pesquisador Shin-ya Ohba, proteger esses insetos pode contribuir para a conservação de ecossistemas inteiros.</p>

    Quando sua população diminui, isso pode indicar problemas ambientais, como poluição ou presença de espécies invasoras. Segundo o pesquisador Shin-ya Ohba, proteger esses insetos pode contribuir para a conservação de ecossistemas inteiros.

     Foto: Skye McDavid /Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay