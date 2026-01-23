Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Peculiaridades do pavão, símbolo de ‘vaidade’

RF
Redação Flipar
  • <p>Durante o período de acasalamento, o pavão evidencia, ainda mais, o brilho e a cor de sua plumagem. Afinal, quando ele tenta cortejar a pavoa, abre o leque de penas e enriquece ainda mais a sua beleza.</p>

    Durante o período de acasalamento, o pavão evidencia, ainda mais, o brilho e a cor de sua plumagem. Afinal, quando ele tenta cortejar a pavoa, abre o leque de penas e enriquece ainda mais a sua beleza.

     Foto: Rudybarros - wikimedia commons
  • <p>Além disso, suas cores menos vivas servem como camuflagem para proteger o ninho, ou as crias, dos predadores. Ele é territorialista e pode lutar com outro macho da mesma espécie que apareça em sua área.</p>

    Além disso, suas cores menos vivas servem como camuflagem para proteger o ninho, ou as crias, dos predadores. Ele é territorialista e pode lutar com outro macho da mesma espécie que apareça em sua área.

     Foto: Frankyboy5 wikimedia commons
  • <p>É uma ave bastante sociável e costuma se afeiçoar ao seu tratador e permanece solto, sobretudo em fazendas e ao ar livre. Com ração e água no viveiro, viverá muito bem, com seu canto característico.</p>

    É uma ave bastante sociável e costuma se afeiçoar ao seu tratador e permanece solto, sobretudo em fazendas e ao ar livre. Com ração e água no viveiro, viverá muito bem, com seu canto característico.

     Foto: HoopoeBaijiKite - wikimedia commons
  • <p>Os pavões podem viver de 25 a 30 anos. No entanto, sua idade média é de 16 anos. Eles reproduzem satisfatoriamente até os seis anos e variam em torno de 4 kg, e a altura é de cerca de 80 cm.</p>

    Os pavões podem viver de 25 a 30 anos. No entanto, sua idade média é de 16 anos. Eles reproduzem satisfatoriamente até os seis anos e variam em torno de 4 kg, e a altura é de cerca de 80 cm.

     Foto: Jatin Sindhu wikimedia commons
  • <p>O leque, no pavão adulto, pode chegar a medir até dois metros e meio de diâmetro, e possui em torno de 200 penas de diferentes tamanhos.</p>

    O leque, no pavão adulto, pode chegar a medir até dois metros e meio de diâmetro, e possui em torno de 200 penas de diferentes tamanhos.

     Foto: Nihaljabinedk wikimedia commons
  • <p>Pavão é o nome comum dado para três espécies de aves dos gêneros Pavo e Afropavo que estão dentro da tribo Pavonini da família Phasianidae (que inclui também os galos, faisões, codornizes etc.).</p>

    Pavão é o nome comum dado para três espécies de aves dos gêneros Pavo e Afropavo que estão dentro da tribo Pavonini da família Phasianidae (que inclui também os galos, faisões, codornizes etc.).

     Foto: RIDHVAN SHARMA wikimedia commons
  • <p>Existem duas espécies de origem asiática, o pavão-azul, originário do subcontinente indiano, e o pavão-verde, do sudoeste asiático. Além da espécie africana, o pavão-congolês, nativa da bacia do Congo.</p>

    Existem duas espécies de origem asiática, o pavão-azul, originário do subcontinente indiano, e o pavão-verde, do sudoeste asiático. Além da espécie africana, o pavão-congolês, nativa da bacia do Congo.

     Foto: BS Thurner Hof - wikimedia commons
  • <p>A cauda ou trem dos pavões não consiste em penas de cauda propriamente ditas. Essas longas penas possuem ocelos que são mais visíveis quando o pavão abre seu trem em leque.</p>

    A cauda ou trem dos pavões não consiste em penas de cauda propriamente ditas. Essas longas penas possuem ocelos que são mais visíveis quando o pavão abre seu trem em leque.

     Foto: Satdeep gill - wikimedia commons
  • <p>Quanto aos filhotes, nas três espécies as cores são mistas. Há variação entre amarelo pálido e pardo, com manchas de cor marrom-escuro ou castanho claro e marfim</p>

    Quanto aos filhotes, nas três espécies as cores são mistas. Há variação entre amarelo pálido e pardo, com manchas de cor marrom-escuro ou castanho claro e marfim

     Foto: Jamain wikimedia commons
  • <p>Os pavões são onívoros e comem muitas plantas, pétalas de flores, sementes, insetos e outros artrópodes, pequenos répteis e anfíbios.</p>

    Os pavões são onívoros e comem muitas plantas, pétalas de flores, sementes, insetos e outros artrópodes, pequenos répteis e anfíbios.

     Foto: Servophbabu - wikimedia commons
  • <p>Na natureza, os pavões encontram seu alimento ciscando na serrapilheira ao amanhecer ou ao anoitecer. Quando o dia está mais quente, esses animais entram nas partes mais arborizadas das florestas a fim de se proteger do calor.</p>

    Na natureza, os pavões encontram seu alimento ciscando na serrapilheira ao amanhecer ou ao anoitecer. Quando o dia está mais quente, esses animais entram nas partes mais arborizadas das florestas a fim de se proteger do calor.

     Foto: Whiteghost.ink - wikimedia commons
  • <p>O pavão é um símbolo da alma, da paz, da beleza, da prosperidade, do amor e da compaixão, fazendo com que as pessoas próximas dele evoluam perante as dificuldades da vida.</p>

    O pavão é um símbolo da alma, da paz, da beleza, da prosperidade, do amor e da compaixão, fazendo com que as pessoas próximas dele evoluam perante as dificuldades da vida.

     Foto: Jayaprakasharavath - wikimedia commons
  • <p>Outro caso em que o pavão se destacou nas artes foi na pintura de Maruyama ?kyo, em 1781. Assim, o pintor japonês retratou o pavão-verde.</p>

    Outro caso em que o pavão se destacou nas artes foi na pintura de Maruyama ?kyo, em 1781. Assim, o pintor japonês retratou o pavão-verde.

     Foto: domínio público
  • <p>O belo pavão-verde também apareceu na obra de Daniel Giraud Elliot. Ele foi um zoólogo americano e um dos fundadores do Museu Americano de História Natural em Nova Iorque, da American Ornithologists’ Union e da Société Zoologique de France</p>

    O belo pavão-verde também apareceu na obra de Daniel Giraud Elliot. Ele foi um zoólogo americano e um dos fundadores do Museu Americano de História Natural em Nova Iorque, da American Ornithologists’ Union e da Société Zoologique de France

     Foto: domínio público
  • <p>O Splendor Solis é um tratado alquímico manuscrito do século XVI em alemão, célebre por sua série de ilustrações colorida, e também retratou a bela figura do pavão.</p>

    O Splendor Solis é um tratado alquímico manuscrito do século XVI em alemão, célebre por sua série de ilustrações colorida, e também retratou a bela figura do pavão.

     Foto: Salomon Trismosin wikimedia commons
  • <p>Além disso, a figura dos pavões foi representada em uma carruagem de latão de Searsole Rajbari, West Bengal, localizado na Índia.</p>

    Além disso, a figura dos pavões foi representada em uma carruagem de latão de Searsole Rajbari, West Bengal, localizado na Índia.

     Foto: Salil Kumar Mukherjee - wikimedia commons
  • <p>O pavão também aparece em escultura no Complexo do templo Golingeshwara em Biccavolu, também na Índia.</p>

    O pavão também aparece em escultura no Complexo do templo Golingeshwara em Biccavolu, também na Índia.

     Foto: Adityamadhav83 - wikimedia commons
  • <p>A Anunciação com Santo Emídio é uma obra do artista italiano Carlo Crivelli, pintada em 1486. A obra é um retábulo que foi pintado para a Igreja da SS. Annunziata, em Ascoli Piceno, na Itália. Ela é mais uma arte em que o pavão aparece.</p>

    A Anunciação com Santo Emídio é uma obra do artista italiano Carlo Crivelli, pintada em 1486. A obra é um retábulo que foi pintado para a Igreja da SS. Annunziata, em Ascoli Piceno, na Itália. Ela é mais uma arte em que o pavão aparece.

     Foto: Domínio público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay