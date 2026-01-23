Assine
‘Afundador de navios’ se prepara para submergir navio que transportou Marilyn Monroe e Walt Disney

RF
Redação Flipar
    O transatlântico já transportou ícones como Marilyn Monroe, Walt Disney, Salvador Dali e Bill Clinton.

     Foto: Wikimedia Commons/MICHAEL MUCHMORE
    Mullane é só um entre 12 especialistas em afundar navios nos Estados Unidos e atua com uma equipe de mais de 30 pessoas.

     Foto: Wikimedia Commons/SidewalkMD
    O navio que vai ser afundado precisa passar por uma limpeza minuciosa, retirada de equipamentos, eliminação de fluidos e raspagem de tintas tóxicas para evitar qualquer impacto ambiental.

     Foto: Wikimedia Commons/GGOTCC
    A intenção é garantir o apelo turístico de mergulhadores que possam visitar o navio nas profundezas futuramente.

     Foto: Panoramio – Chris Guest
    Segundo ele, a chegada do navio ao fundo — a 54 metros de profundidade — deve levar cerca de 45 minutos, após algumas horas de inundação gradual.

     Foto: Youtube Canal Eliezer Tymniak
    Mullane deve ser o último a deixar o navio, já que é ele quem irá opera as válvulas que permitirão a entrada de água.

     Foto: Wikimedia Commons/GGOTCC
    O caso chama atenção também pela história da embarcação escolhida. Lançado em 1952, o SS United States foi um dos mais luxuosos e velozes transatlânticos já construídos nos Estados Unidos.

     Foto: Domínio Público
    O feito garantiu ao SS United States a prestigiada “Blue Riband” (“Fita Azul”), honraria que seguirá com o navio até o fundo do mar.

     Foto: Chris Guest – Panoramio
