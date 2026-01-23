Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Tecnologia mostra figuras escondidas em telas de grandes artistas

RF
Redação Flipar
  • <p>Técnicas avançadas de geração de imagens, como raios X e reflectografia de infravermelho, permitiram encontrar figuras misteriosas escondidas sob obras de artistas renomados.</p>

    Técnicas avançadas de geração de imagens, como raios X e reflectografia de infravermelho, permitiram encontrar figuras misteriosas escondidas sob obras de artistas renomados.

     Foto: Reprodução do Museu van Gogh
  • <p>Algumas dessas figuras escondidas são autorretratos ou personagens enigmáticas, adicionando camadas de significado às obras.</p>

    Algumas dessas figuras escondidas são autorretratos ou personagens enigmáticas, adicionando camadas de significado às obras.

     Foto: Reprodução de Rede Social
  • <p>Por mais que não sejam tão visíveis a olho nu, esses “fantasmas” podem ser vistos com o auxílio da tecnologia. Confira 8 retratos com figuras misteriosas escondidas!</p>

    Por mais que não sejam tão visíveis a olho nu, esses “fantasmas” podem ser vistos com o auxílio da tecnologia. Confira 8 retratos com figuras misteriosas escondidas!

     Foto: Museé d"Orsay
  • <p>“Um velho em traje militar”, de Rembrandt (1630): Pesquisadores descobriram uma figura oculta sob “Um Velho em Traje Militar”, de Rembrandt, utilizando macrofluorescência de raios X e reflectografia de infravermelho.</p>

    “Um velho em traje militar”, de Rembrandt (1630): Pesquisadores descobriram uma figura oculta sob “Um Velho em Traje Militar”, de Rembrandt, utilizando macrofluorescência de raios X e reflectografia de infravermelho.

     Foto: J. Paul Getty Museum/wikimédia Commons
  • <p>Diferentemente da paleta sombria característica do artista, a imagem revela um jovem vestido com tons vibrantes de vermelho e verde.</p>

    Diferentemente da paleta sombria característica do artista, a imagem revela um jovem vestido com tons vibrantes de vermelho e verde.

     Foto: J Paul Getty Museum
  • <p>“Santa Catarina de Alexandria”, de Artemisia Gentileschi (1619): Uma análise de raios X da obra feita em 2019 revelou que o quadro começou como um autorretrato, semelhante a outro trabalho da artista de 1615.</p>

    “Santa Catarina de Alexandria”, de Artemisia Gentileschi (1619): Uma análise de raios X da obra feita em 2019 revelou que o quadro começou como um autorretrato, semelhante a outro trabalho da artista de 1615.

     Foto: Domínio Píblico/wikimédia Commons
  • <p>Com o tempo, porém, a composição foi transformada – possivelmente a pedido do grão-duque Fernando de Médici – para incorporar traços de Catarina de Médici, sua filha.</p>

    Com o tempo, porém, a composição foi transformada – possivelmente a pedido do grão-duque Fernando de Médici – para incorporar traços de Catarina de Médici, sua filha.

     Foto: National Gallery London
  • <p>“Baco”, de Caravaggio (c. 1595): O único quadro assinado por Caravaggio ao longo de toda sua vida foi “A Decapitação de São João Batista” (1608). No entanto, ele também escondeu seu semblante em outras obras.</p>

    “Baco”, de Caravaggio (c. 1595): O único quadro assinado por Caravaggio ao longo de toda sua vida foi “A Decapitação de São João Batista” (1608). No entanto, ele também escondeu seu semblante em outras obras.

     Foto: Caravaggio/wikimédia Commons
  • <p>Em 2009, uma análise com reflectografia revelou um minúsculo autorretrato no reflexo de um jarro em “Baco”, que havia sido obscurecido por restaurações após sua descoberta inicial em 1922. A “selfie” distorcida reforça os temas centrais da obra, como ilusão e identidade mutável.</p>

    Em 2009, uma análise com reflectografia revelou um minúsculo autorretrato no reflexo de um jarro em “Baco”, que havia sido obscurecido por restaurações após sua descoberta inicial em 1922. A “selfie” distorcida reforça os temas centrais da obra, como ilusão e identidade mutável.

     Foto: Caravaggio/wikimédia Commons
  • <p>“Jovem maquiando-se”, de Georges Seurat (1890): A obra retrata a amante do artista, Madeleine Knobloch, aplicando pó no rosto, enquanto a técnica pontilhista de Seurat parece preencher o ar com a mesma poeira.</p>

    “Jovem maquiando-se”, de Georges Seurat (1890): A obra retrata a amante do artista, Madeleine Knobloch, aplicando pó no rosto, enquanto a técnica pontilhista de Seurat parece preencher o ar com a mesma poeira.

     Foto: Georges Seurat/wikimédia Commons
  • <p>A descoberta mais intrigante foi um autorretrato oculto na janela aberta, posteriormente encoberto por um vaso de flores, que se tornou o único autorretrato conhecido de Seurat.</p>

    A descoberta mais intrigante foi um autorretrato oculto na janela aberta, posteriormente encoberto por um vaso de flores, que se tornou o único autorretrato conhecido de Seurat.

     Foto: The Courtauld Gallery
  • <p>“Retrato de uma menina”, de Modigliani (1917): O quadro esconde um mistério sob sua superfície. Pesquisadores descobriram um retrato oculto de corpo inteiro por trás da imagem visível, possivelmente representando Beatrice Hastings, ex-amante do artista.</p>

    “Retrato de uma menina”, de Modigliani (1917): O quadro esconde um mistério sob sua superfície. Pesquisadores descobriram um retrato oculto de corpo inteiro por trás da imagem visível, possivelmente representando Beatrice Hastings, ex-amante do artista.

     Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • <p>Em 2021, usando inteligência artificial, estudiosos reconstruíram essa figura, que lembra claramente Hastings. A identidade das mulheres até hoje não foi confirmada.</p>

    Em 2021, usando inteligência artificial, estudiosos reconstruíram essa figura, que lembra claramente Hastings. A identidade das mulheres até hoje não foi confirmada.

     Foto: Oxia Palus
  • <p>â??La cinquiÃšme saisonâ?, RenÃ© Magritte (1943): Na obra, dois homens caminham em direÃ§Ã£o um ao outro, carregando pequenos quadros. A reflectografia de infravermelho revelou uma imagem oculta sob a superfÃ­cie:</p>

    â??La cinquiÃšme saisonâ?, RenÃ© Magritte (1943): Na obra, dois homens caminham em direÃ§Ã£o um ao outro, carregando pequenos quadros. A reflectografia de infravermelho revelou uma imagem oculta sob a superfÃ­cie:

     Foto: domÃ­nio PÃºblico/wikimÃ©dia Commons
  • <p>Um retrato de uma mulher misteriosa, que lembra a esposa do artista, Georgette, mas com características diferentes. A descoberta destaca a dualidade da obra, característica de um artista famoso por suas imagens provocantes e traiçoeiras.</p>

    Um retrato de uma mulher misteriosa, que lembra a esposa do artista, Georgette, mas com características diferentes. A descoberta destaca a dualidade da obra, característica de um artista famoso por suas imagens provocantes e traiçoeiras.

     Foto: Muse?es Royaux des Beaux-Arts de Belgique
  • <p>“Ecce Homo”, de Ticiano: Pesquisadores do Instituto Cyprus, em Chipre, utilizaram scanners avançados e técnicas de imagem para identificar um retrato oculto de um homem de bigode, de cabeça para baixo, segurando uma pena.</p>

    “Ecce Homo”, de Ticiano: Pesquisadores do Instituto Cyprus, em Chipre, utilizaram scanners avançados e técnicas de imagem para identificar um retrato oculto de um homem de bigode, de cabeça para baixo, segurando uma pena.

     Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • <p>A descoberta sugere que o artista reutilizou a tela, transformando uma ideia inicial em algo completamente diferente, sem apagar totalmente o que veio antes.</p>

    A descoberta sugere que o artista reutilizou a tela, transformando uma ideia inicial em algo completamente diferente, sem apagar totalmente o que veio antes.

     Foto: The Cyprus Institute
  • <p>“Período Azul” (1901), de Pablo Picasso: Restauradores do Instituto Courtauld, em Londres, encontraram o rosto de uma mulher escondido sob as camadas de tinta no retrato do escultor e amigo do artista, Mateu Fernández de Soto.</p>

    “Período Azul” (1901), de Pablo Picasso: Restauradores do Instituto Courtauld, em Londres, encontraram o rosto de uma mulher escondido sob as camadas de tinta no retrato do escultor e amigo do artista, Mateu Fernández de Soto.

     Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • <p>Revelada por imagens de infravermelho, a figura parece sussurrar no ouvido do escultor, criando uma cena quase fantasmagórica em que passado e presente se fundem.</p>

    Revelada por imagens de infravermelho, a figura parece sussurrar no ouvido do escultor, criando uma cena quase fantasmagórica em que passado e presente se fundem.

     Foto: The Courtauld Institute of Art/The Courtauld Institute of Art
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay