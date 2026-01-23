Assine
Detalhe que faz diferença na culinária e na saúde: saiba usar o gengibre

Redação Flipar
    Além disso, estudos sugerem que o gengibre pode auxiliar na prevenção de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e até câncer, devido à presença de compostos bioativos como o gingerol e o shogaol.

     Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
    Sendo assim, que tal conhecermos a fundo os principais benefícios do gengibre em nossas cozinhas e também, claro, em nossas vidas?

     Foto: Imagem de Barbara por Pixabay
    Um dos principais efeitos do gengibre é sua capacidade de acelerar o metabolismo, o que pode favorecer o emagrecimento. Ele também tem ação diurética, ajudando a eliminar o excesso de líquido do corpo e reduzindo o inchaço.

     Foto: Imagem de Alois Grundner por Pixabay
    Seu consumo regular pode contribuir para a melhoria da digestão e do trânsito intestinal, reduzindo gases e desconfortos estomacais.

     Foto:
    Na medicina popular, o gengibre é amplamente utilizado no combate a gripes e resfriados. Seu efeito expectorante e anti-inflamatório auxilia na desobstrução das vias respiratórias e no alívio da tosse e da febre.

     Foto:
    O gengibre também pode ser um aliado no alívio de cólicas menstruais, ajudando a relaxar os músculos uterinos e reduzindo a dor.

     Foto: commons wikimedia
    Assim, contribui para a melhora da circulação sanguínea e prevenindo problemas como infartos e derrames. Além disso, sua ação vasodilatadora ajuda a regular a pressão arterial.

     Foto: sunny mama wikimedia commons
    A relação entre o gengibre e o câncer tem sido alvo de pesquisas. Alguns estudos indicam que os compostos bioativos dessa raiz podem ajudar a combater o estresse oxidativo e a inflamação, dois fatores que contribuem para o desenvolvimento de tumores.

     Foto: McKay Savage wikimedia commons
    O gengibre também pode ser consumido fresco, ralado em saladas, sopas e pratos principais, ou ainda desidratado e em pó, sendo um tempero versátil na culinária. Outra forma comum de consumo é o gengibre cristalizado, uma opção adocicada que pode ser utilizada como petisco ou ingrediente de sobremesas.

     Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
    Apesar de seus diversos benefícios, o consumo de gengibre deve ser moderado, pois em quantidades excessivas pode causar efeitos colaterais como irritação estomacal e azia.

     Foto:
    O gengibre é um alimento altamente benéfico, podendo ser utilizado tanto para fins culinários quanto medicinais. Seja em chás, biscoitos ou temperos, seu consumo pode contribuir para a saúde digestiva, cardiovascular, imunológica e anti-inflamatória.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    No entanto, como qualquer alimento funcional, seu uso deve ser equilibrado e aliado a um estilo de vida saudável para que seus efeitos sejam aproveitados ao máximo.

     Foto: Jeffery Martin wikimedia commons
