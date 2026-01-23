Assine
Presidente do Conselho Federal de Medicina se manifesta sobre resultado do Enamed: ‘Sofrível’

RF
Redação Flipar
    Ele classificou como “sofrível” a formação médica no Brasil após os resultados do exame revelarem que 30% dos cursos (107 instituições) tiveram desempenho insatisfatório.

     Foto: Hush Naidoo Jade Photograph/Unplash
    Diante da situação, o conselho estuda uma resolução para impedir o registro profissional de recém-formados que não atinjam a nota mínima no exame.

     Foto: Imagem Freepik
    O CFM também apoia a criação de um segundo teste obrigatório, o Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed), semelhante ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), embora a iniciativa encontre resistência no governo.

     Foto: Freepik/jannoon028
    Enquanto isso, instituições privadas contestaram a interpretação dos dados e criticaram falhas no processo.

     Foto: Freepik
    A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) argumenta que o Enamed avalia conteúdos acadêmicos, não a aptidão profissional.

     Foto: Freepik
    O órgão afirma ainda que houve problemas metodológicos, mudanças nos critérios após a prova e falhas de comunicação com as faculdades.

     Foto: Parentingupstream/Pixabay
    Das 351 universidades avaliadas, 99 serão alvo de processos administrativos do Ministério da Educação (MEC).

     Foto: Flickr - Senado Federal
    Dependendo da gravidade do desempenho, as punições incluem: proibição de aumentar o número de vagas; redução de cadeiras existentes; suspensão do Fies; e suspensão total de novos vestibulares.

     Foto: Flickr - Fora do Eixo
    “Oitenta cursos atingiram critérios só minimamente aceitáveis, e 13 mil atingiram os conceitos 1 e 2. É sofrível e preocupante”, disse José Gallo.

     Foto: MChe Lee/Unsplash
    Apesar do quadro crÃ­tico, o processo enfrenta uma crise de credibilidade devido a inconsistÃªncias nos dados divulgados pelo Inep.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/TV Globo
    Ao jornal O Globo, o presidente do Inep, Manuel Palacios, declarou que “houve realmente uma inconsistência nesses dados, mas os resultados individualizados tiveram a nota correta e a publicação.”

     Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
    “No dia 12 de dezembro, os resultados de cada participante do Enamed, não apenas os concluintes, mas os médicos que participaram, foram publicados. Os inscritos tiveram acesso aos boletins individuais, com os seus percentuais de acertos”, comentou.

     Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
    O Enamed teve cerca de 89 mil participantes, entre médicos já formados e estudantes concluintes. A prova é obrigatória.

     Foto: Freepik
