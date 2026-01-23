Assine
Ciência decifra o mistério de ‘dragão japonês’ achado no século 15

RF
Redação Flipar
  • <p>Guardada no famoso Tesouro Shosoin, localizado na antiga cidade de Nara, a criatura teria sido descoberta em 1429 por Yoshinori Ashikaga, um xogum japonês.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/??????
  • <p>Segundo relatos passados de geração em geração, Ashikaga visitava o templo Todai-ji quando um monge relatou ter avistado um pequeno ser com aparência de dragão, ressecado pelo sol.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Wiiii
  • <p>O xogum teria então recolhido os restos mortais e decidido preservá-lo como uma relíquia.</p>

     Foto: yamabon/Pixabay
  • <p>Mas o que parecia um dragão lendário acabou sendo identificado, séculos depois, como algo bem mais… terrestre.</p>

     Foto: zhang kaiyv/Unsplash
  • <p>Um estudo recente revelou que a criatura era, na verdade, uma fêmea de marta — um pequeno mamífero peludo da mesma família das doninhas, comum nas regiões central e sul do Japão.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Dani Kropivnik
  • <p>“Os dois pré-molares são claramente visíveis, e essa característica indica que se trata de uma espécie do gênero Martes”, indicaram os cientistas.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/MAKY.OREL
  • <p>Por meio de análises de raios-X e datação por radiocarbono, os cientistas determinaram que o animal viveu entre os séculos 11 e 12.</p>

     Foto: Reprodução/Office of the Shosoin Treasure House
  • <p>Naquela época, o templo Todai-ji passava por reformas, o que leva a crer que a marta tenha entrado no local, ficado presa e, com o tempo, mumificada naturalmente.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Hyppolyte de Saint-Rambert
  • <p>A aparência enigmática do corpo — sem as patas dianteiras — contribuiu para a construção da lenda do “dragão”, já que seu formato lembrava as representações tradicionais dessas criaturas mitológicas no imaginário japonês.</p>

     Foto: Pixabay/Winston Chen
  • <p>Encontrada em florestas da Europa e Ãsia, a marta Ã© um mamÃ­fero Ã¡gil, de corpo esguio, patas com garras afiadas e caudas longas.</p>

     Foto: Manfred Antranias Zimmer/Pixabay
  • <p>A pelagem espessa desse animal já foi muito valorizada na indústria de peles, o que levou a espécie a ser caçada intensamente no passado.</p>

     Foto: Andrea Bohl/Pixabay
  • <p>As martas são animais predominantemente noturnos e excelentes caçadoras.</p>

     Foto: Pine Marten (Martes martes), Rothiemurchus by Mike Pennington
  • <p>Elas se alimentam de pequenos mamíferos, aves, insetos, ovos e também frutas, sendo considerada uma oportunista na dieta.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/?????? ?????????
  • <p>Além disso, as martas são conhecidas por sua inteligência e habilidade em escalar árvores com destreza, além de serem bastante territorialistas.</p>

     Foto: Zden?k Machá?ek/Unsplash
  • <p>Hoje, algumas espécies de martas são protegidas por leis de conservação devido ao risco de extinção em certas regiões.</p>

     Foto: Georg Wietschorke/Pixabay
  • <p>As martas apresentam uma característica peculiar chamada de “implantação retardada”: após o acasalamento, o embrião só se fixa no útero meses depois, fazendo com que o nascimento ocorra em uma época mais favorável do ano, geralmente na primavera.</p>

     Foto: Dieter/Pixabay
  • <p>Esses animais têm um papel importante nos ecossistemas florestais, ajudando no controle de populações de roedores e na dispersão de sementes.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Rushenb
