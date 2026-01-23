Conheça o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso, indicado do Oscar por ‘Sonhos de Trem’
Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase “Vai, Brasil! Vai, Corinthians!”, viralizou nas redes sociais.
Depois da vitória no Critics Choice, o fotógrafo publicou imagens nas redes sociais segurando o troféu ao lado de Wagner Moura, acompanhadas da legenda: “Nada mais importa”.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Rodantes”, de 2021.
Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “Rodantes”, de 2021.Foto: Reprodução