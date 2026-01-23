Empresa da Holanda cria ‘bairros flutuantes’ como solução para cidades que podem afundar
Com o aumento do nível do mar, o país europeu vem impulsionando o desenvolvimento de comunidades flutuantes como uma solução de adaptação resiliente.Foto: Reprodução/YouTube
O exemplo central é Schoonschip, comunidade flutuante em Amsterdã que sofreu com uma forte tempestade em 2022.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Na ocasião, o local permaneceu estável ao subir e descer com a água, reforçando a sensação de segurança dos moradores.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A busca por moradias desse tipo cresce em um país que é densamente povoado e com grande parte do território abaixo do nível do mar.Foto: Reprodução/YouTube
Hoje, a Holanda é pioneira e líder mundial neste conceito. Em Schoonschip, 30 casas flutuam com a água durante as tempestades, fixadas por pilares de aço, oferecendo segurança aos moradores.Foto: Schoonschip, na Holanda - Divulgac?a?o/Waterstudio
Essa demanda crescente tem feito as autoridades holandesas a atualizar leis e incentivar a expansão das moradias flutuantes.Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
Projetos holandeses, inclusive, passaram a influenciar iniciativas internacionais, desde países europeus até as Maldivas e a Polinésia Francesa.Foto: Flickr Stephan Debelle
As casas flutuantes diferem das casas-barco por serem fixadas a postes de aço e conectadas às redes públicas de saneamento e eletricidade.Foto: Memorycatcher/Pixabay
O escritório Waterstudio, fundado por Koen Olthuis em 2003, é dedicado exclusivamente a essas construções.Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
O fundador defende que essa tecnologia pode modificar o urbanismo tanto quanto o elevador transformou os arranha-céus.Foto: Reprodução/@koenolthuis
Seu escritório projeta casas, escolas, escritórios e centros de saúde flutuantes.Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
Todos são baseados em sistemas que sobem e descem conforme o nível da água, apoiados em estacas profundas com amortecimento.Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
Outro exemplo é Roterdã, que tem 90% do seu território abaixo do nível do mar.Foto: Peter Hall/Unsplash
A cidade abriga o maior edifício comercial flutuante do mundo e uma fazenda flutuante, incorporando esse modelo urbano à sua estratégia climática.Foto: Ravi/Pixabay
Outros projetos ambiciosos estão surgindo, como uma proposta de ilhas flutuantes no Mar Báltico, da empresa Blue21, que poderia abrigar 50 mil pessoas.Foto: Divulgac?a?o/Blue21
Apesar dos benefícios, existem desafios como o balanço provocado por ventos, chuvas e tráfego de navios, além da necessidade de infraestrutura específica para energia e saneamento.Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
Mesmo assim, especialistas defendem que construções flutuantes poderiam amenizar desastres e salvar vidas.Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
Com a previsão de que centenas de milhões de pessoas poderão ser deslocadas pelo avanço do mar até o fim do século, ampliar e acelerar projetos flutuantes é visto como essencial para garantir habitação segura em áreas costeiras.Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio