Phil Collins fala sobre recuperação após fase difícil

Redação Flipar
    Ele contou que precisou de acompanhamento constante, incluindo uma enfermeira em casa 24 horas por dia, e relembrou complicações no joelho, além de ter contraído covid-19 durante uma internação, o que afetou seus rins.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Após cinco cirurgias, Collins voltou a andar com auxílio de muletas. Ele reconheceu excessos no passado, mas garantiu que, apesar das limitações físicas, segue com planos de continuar criando música e explorar novos caminhos artísticos.

     Foto: Reprodução Instagram / @nic_collins
    Recentemente, circularam nas redes sociais fotos que, supostamente, mostram um encontro entre Paul McCartney e Phil Collins em um hospital. Tudo FAKE!

     Foto: Reprodução redes sociais
    Embora o cantor realmente esteja doente, as imagens são falsas e foram criadas com inteligência artificial (IA). Junto com as fotos, vinham títulos e legendas que sugeriam um emocionante encontro entre os amigos.

     Foto: Reprodução redes sociais
    O “Fato ou Fake”, do G1, confirmou que as fotos da suposta visita de Paul McCartney a Phil Collins foram geradas por inteligência artificial, com alta probabilidade detectada pela ferramenta “Hive Moderation”.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Em documentário lançado em dezembro de 2024, chamado “Phil Collins: Drummer First” no Youtube, o britânico da banda Gênesis compartilhou com os fãs a angústia por não poder mais tocar bateria.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Ele conta no documentário: “Ainda estou me acostumando um pouco. Passei toda a minha vida tocando bateria. De repente, não ser capaz de fazer isso é chocante”, completa.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Nic Collins, filho do baterista e que segue os passos do pai no instrumento, comentou sobre a aflição vivida por Phil Collins e contou que o pai precisou passar por uma intervenção cirúrgica no pescoço em 2025.

     Foto: Reprodução Instagram / @nic_collins
    Em sua última performance com o Genesis, no mês de março de 2022, Phil Collins subiu ao palco em uma cadeira de rodas, o que emocionou seus fãs. O show fez parte da turnê “The Last Domino”, que marcou a despedida da banda.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Philip David Charles Collins nasceu no dia 30 de janeiro de 1951 em Londres, capital do Reino Unido e começou a tocar bateria com apenas 5 anos.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Em 1970, Collins entrou no Genesis como substituto do baterista John Mayhew. Cinco anos depois, o londrino tornou-se o vocalista do Genesis após Peter Gabriel deixar a banda.

     Foto: Reprodução Instagram / @genesis_band
    Entre o fim dos anos 70 e a década de 80, o Genesis obteve enorme êxito comercial. No mesmo período, Collins deu início à sua carreira solo também.

     Foto: Reprodução Instagram / @genesis_band
    Em 1981, o britânico lançou seu primeiro álbum solo, “Face Value”, que incluiu a canção “In the Air Tonight”, com grande sucesso nas paradas.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Collins colaborou com grandes astros da música, como Paul McCartney, Elton John e a icônica banda Led Zeppelin. Além da bem sucedida carreira na música, Phil Collins também fez trabalhos como ator.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Ele foi protagonista do filme “Buster – Procura-se um Ladrão” (1998), fez participações na série “Miami Vice” (1984), entre outros. Collins também colecionou prêmios ao longo da carreira.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Foram 5 Grammys, 2 American Music Awards, 2 Globos de Ouro e 1 Oscar. Ele arrebatou a estatueta da maior premiação do cinema mundial em 2000 na categoria “Canção Original” por “You’ll be in my Heart” na animação “Tarzan”, da Disney.

     Foto: Reprodução Instagram / @officialphilcollins
    Phil Collins foi casado três vezes e tem cinco filhos: Nicholas (foto), Simon, Matthew, Joely e a atriz Lily Collins (foto), famosa por interpretar a personagem Emily Cooper na série de televisão “Emily em Paris”.

     Foto: Reprodução Instagram / @lilyjcollins
