Kilt: a tradição secular que simboliza a identidade da Escócia

    A origem do kilt remonta às Terras Altas da Escócia, por volta do século XVI. Inicialmente, era uma peça ampla, que também servia como manto.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Com o tempo, o traje foi sendo adaptado até chegar ao formato atual, mais curto e estruturado. Esse modelo se consolidou no século XVIII.

     Foto: Oliver-Bonjoch/Wikimédia Commons
    O tecido tradicional do kilt é a lã, escolhida por sua resistência e capacidade de proteger do frio e da umidade. A lã também ajuda a manter a forma da peça.

     Foto: JFPerry/Wikimédia Commons
    O comprimento do kilt costuma ir até a altura dos joelhos. Esse padrão permite mobilidade e conforto, especialmente em terrenos irregulares.

     Foto: Reprodução do Flickr Elena Elisseeva
    Uma das características mais marcantes é o tartan, padrão de quadros formado por linhas cruzadas. Cada combinação de cores pode representar um clã ou família.

     Foto: - D. Gordon E. Robertson/Wikimédia Commons
    As cores variam bastante, indo de tons sóbrios a combinações mais vibrantes. O desenho do tartan funciona como um marcador de pertencimento e herança.

     Foto: Creative Commons
    Embora seja associado à Escócia, o uso do kilt também aparece em países com forte imigração escocesa. Canadá, Irlanda e Austrália mantêm a tradição em eventos culturais.

     Foto: Reprodução do Facebook Australia Wide Kilt Hire
    No figurino completo, o kilt costuma ser usado com camisa, colete e jaqueta curta. Meias altas, chamadas hose, e sapatos específicos completam o traje.

     Foto: Divulgação
    Um acessório importante é a sporran, uma pequena bolsa usada na frente. Como o kilt não tem bolsos, ela cumpre uma função prática e estética.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons e Divulgação
    O kilt é comum em ocasiões formais, como casamentos, cerimônias oficiais e festivais tradicionais. Também aparece em desfiles e apresentações musicais.

     Foto: - Reprodução do Facebook Australia Wide Kilt Hire
    Em contextos menos formais, versões modernas do kilt podem ser usadas de forma casual. Há modelos adaptados para o dia a dia e até para o trabalho.

     Foto: Reprodução do Flcikr W.O.Y.S.
    Durante períodos históricos, o uso do kilt chegou a ser proibido pelas autoridades britânicas. A proibição reforçou ainda mais seu valor simbólico.

     Foto: Reprodução de Instagra e Facebook Harris Kilt Company
    Hoje, o kilt é visto como um sinal de orgulho cultural e preservação da tradição. Ele representa história, identidade e continuidade entre gerações.

     Foto: Divulgação
