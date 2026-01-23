Nathália Dill retorna à Globo e integra elenco de “Quem Ama Cuida”
A novela parte do assassinato do empresário Artur Brandão, personagem de Antonio Fagundes, e acompanha os desdobramentos do crime ao longo de seis anos. O elenco reúne nomes como Tony Ramos, Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Agatha Moreira, Letícia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes.
A novela parte do assassinato do empresário Artur Brandão, personagem de Antonio Fagundes, e acompanha os desdobramentos do crime ao longo de seis anos. O elenco reúne nomes como Tony Ramos, Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Agatha Moreira, Letícia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes.Foto: Reprodução TV Globo
O convite para o projeto partiu da diretora Amora Mautner. Este será o terceiro trabalho de Nathália Dill em novelas escritas por Walcyr Carrasco, após “Êta Mundo Bom!” e “A Dona do Pedaço”.
O convite para o projeto partiu da diretora Amora Mautner. Este será o terceiro trabalho de Nathália Dill em novelas escritas por Walcyr Carrasco, após “Êta Mundo Bom!” e “A Dona do Pedaço”.Foto: Reprodução Globo
Nathália Goyannes Dill Orrico nasceu em 24 de março de 1986, no Rio de Janeiro. É filha dos professores universitários Evelyn Goyannes Dill Orrico e Rômulo Orrico.
Nathália Goyannes Dill Orrico nasceu em 24 de março de 1986, no Rio de Janeiro. É filha dos professores universitários Evelyn Goyannes Dill Orrico e Rômulo Orrico.Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
A atriz iniciou a formação artística ainda jovem e estreou profissionalmente em 2005 no teatro, com participação na peça “A Glória de Nelson”.
A atriz iniciou a formação artística ainda jovem e estreou profissionalmente em 2005 no teatro, com participação na peça “A Glória de Nelson”.Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
Sua estreia na televisão ocorreu em “Mandrake”, série da HBO exibida em 2007, na qual interpretou Valentina no episódio “Rosas Negras”. A produção é baseada na obra de Rubem Fonseca e acompanha a rotina de um advogado criminalista no Rio de Janeiro.
Sua estreia na televisão ocorreu em “Mandrake”, série da HBO exibida em 2007, na qual interpretou Valentina no episódio “Rosas Negras”. A produção é baseada na obra de Rubem Fonseca e acompanha a rotina de um advogado criminalista no Rio de Janeiro.Foto: Reprodução Facebook
No mesmo ano, estreou na TV Globo em “Malhação”, no papel da vilã Débora Rios, personagem que lhe trouxe projeção nacional.
No mesmo ano, estreou na TV Globo em “Malhação”, no papel da vilã Débora Rios, personagem que lhe trouxe projeção nacional.Foto: Reprodução Globo
A partir daí, passou a atuar em papéis de destaque em diversas novelas da emissora, como “Paraíso”, “Escrito nas Estrelas”, “Cordel Encantado” e “Avenida Brasil”.
A partir daí, passou a atuar em papéis de destaque em diversas novelas da emissora, como “Paraíso”, “Escrito nas Estrelas”, “Cordel Encantado” e “Avenida Brasil”.Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
Em “Alto Astral”, exibida entre 2014 e 2015, interpretou Laura Martins, jornalista que busca respostas sobre a própria origem e se envolve em um triângulo amoroso com os irmãos Caíque, vivido por Sérgio Guizé, e Marcos, interpretado por Thiago Lacerda.
Em “Alto Astral”, exibida entre 2014 e 2015, interpretou Laura Martins, jornalista que busca respostas sobre a própria origem e se envolve em um triângulo amoroso com os irmãos Caíque, vivido por Sérgio Guizé, e Marcos, interpretado por Thiago Lacerda.Foto: Reprodução Globo
Na novela “Rock Story”, exibida entre 2016 e 2017, viveu as gêmeas Júlia e Lorena. Júlia é uma professora de balé de personalidade ingênua, enquanto Lorena é a antagonista da trama, envolvida em atividades criminosas.
Na novela “Rock Story”, exibida entre 2016 e 2017, viveu as gêmeas Júlia e Lorena. Júlia é uma professora de balé de personalidade ingênua, enquanto Lorena é a antagonista da trama, envolvida em atividades criminosas.Foto: Reprodução Globoplay
Em “Orgulho e Paixão”, exibida em 2018, interpretou Elisabeta Benedito, protagonista da história ambientada no Vale do Café no início do século XX. A novela é uma adaptação livre de obras de Jane Austen e acompanha o romance entre Elisabeta e Darcy Williamson, personagem de Thiago Lacerda.
Em “Orgulho e Paixão”, exibida em 2018, interpretou Elisabeta Benedito, protagonista da história ambientada no Vale do Café no início do século XX. A novela é uma adaptação livre de obras de Jane Austen e acompanha o romance entre Elisabeta e Darcy Williamson, personagem de Thiago Lacerda.Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
Em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019, Nathália Dill viveu a vilã Fabiana do Rosário, uma ex-noviça invejosa e ambiciosa que descobre ser irmã da influenciadora Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira.
Em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019, Nathália Dill viveu a vilã Fabiana do Rosário, uma ex-noviça invejosa e ambiciosa que descobre ser irmã da influenciadora Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira.Foto: Reprodução Globo
Em 2024, protagonizou a criticada novela das sete “Família É Tudo”, na qual interpretou Vênus Mancini.
Em 2024, protagonizou a criticada novela das sete “Família É Tudo”, na qual interpretou Vênus Mancini.Foto: Divulgação Globo
No cinema, Nathália Dill atuou em filmes como "Tropa de Elite", "Feliz Natal", "Apenas o Fim", "Alguns Nomes do Impossível", "Talvez uma História de Amor"
No cinema, Nathália Dill atuou em filmes como “Tropa de Elite”, “Feliz Natal”, “Apenas o Fim”, “Alguns Nomes do Impossível”, “Talvez uma História de Amor”, “UmFoto: Divulgação
No teatro, integrou elencos de peças como “As Aventuras de Tom Sawyer”, “O Beijo no Asfalto”, “A Agonia do Rei”, “Fulaninha e Dona Coisa” e “Três Mulheres Altas”.
No teatro, integrou elencos de peças como “As Aventuras de Tom Sawyer”, “O Beijo no Asfalto”, “A Agonia do Rei”, “Fulaninha e Dona Coisa” e “Três Mulheres Altas”.Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
Na vida pessoal, iniciou um relacionamento com o diretor cinematográfico Caio Sóh em 2011 e se casou com ele em cerimônia civil em 2013. O casamento terminou em 2014.
Na vida pessoal, iniciou um relacionamento com o diretor cinematográfico Caio Sóh em 2011 e se casou com ele em cerimônia civil em 2013. O casamento terminou em 2014.Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
Entre2015 e 2017, manteve um relacionamento com o ator Sérgio Guizé, quem conheceu durante as gravações de “Alto Astral”.
Entre2015 e 2017, manteve um relacionamento com o ator Sérgio Guizé, quem conheceu durante as gravações de “Alto Astral”.Foto: Divulgação Globo
Desde 2018, está em relacionamento com o músico Pedro Curvello. O casal tem uma filha, Eva, nascida em 2020.
Desde 2018, está em relacionamento com o músico Pedro Curvello. O casal tem uma filha, Eva, nascida em 2020.Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill