Nathália Dill retorna à Globo e integra elenco de "Quem Ama Cuida"

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/11/antonio-fagundes-reproducao-tv-globo.jpg?20260123075253" width="1114" height="626">

    A novela parte do assassinato do empresário Artur Brandão, personagem de Antonio Fagundes, e acompanha os desdobramentos do crime ao longo de seis anos. O elenco reúne nomes como Tony Ramos, Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Agatha Moreira, Letícia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes.

     Foto: Reprodução TV Globo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-Dona-do-Pedaco.jpg?20260123075254" width="1114" height="626">

    O convite para o projeto partiu da diretora Amora Mautner. Este será o terceiro trabalho de Nathália Dill em novelas escritas por Walcyr Carrasco, após “Êta Mundo Bom!” e “A Dona do Pedaço”.

     Foto: Reprodução Globo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-7.jpg?20260123075254" width="1114" height="626">

    Nathália Goyannes Dill Orrico nasceu em 24 de março de 1986, no Rio de Janeiro. É filha dos professores universitários Evelyn Goyannes Dill Orrico e Rômulo Orrico.

     Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-11.jpg?20260123075253" width="1114" height="626">

    A atriz iniciou a formação artística ainda jovem e estreou profissionalmente em 2005 no teatro, com participação na peça “A Glória de Nelson”.

     Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-Mandrake-Reproducao-Facebook.jpg?20260123075254" width="1114" height="626">

    Sua estreia na televisão ocorreu em “Mandrake”, série da HBO exibida em 2007, na qual interpretou Valentina no episódio “Rosas Negras”. A produção é baseada na obra de Rubem Fonseca e acompanha a rotina de um advogado criminalista no Rio de Janeiro.

     Foto: Reprodução Facebook
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-Malhacao.jpg?20260123075257" width="1114" height="626">

    No mesmo ano, estreou na TV Globo em “Malhação”, no papel da vilã Débora Rios, personagem que lhe trouxe projeção nacional.

     Foto: Reprodução Globo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-Cordel-Encantado.jpg?20260123075258" width="1114" height="626">

    A partir daí, passou a atuar em papéis de destaque em diversas novelas da emissora, como “Paraíso”, “Escrito nas Estrelas”, “Cordel Encantado” e “Avenida Brasil”.

     Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-Alto-Astral.jpg?20260123075259" width="1114" height="626">

    Em “Alto Astral”, exibida entre 2014 e 2015, interpretou Laura Martins, jornalista que busca respostas sobre a própria origem e se envolve em um triângulo amoroso com os irmãos Caíque, vivido por Sérgio Guizé, e Marcos, interpretado por Thiago Lacerda.

     Foto: Reprodução Globo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-Rock-Story-Reproducao-Globoplay.jpg?20260123075257" width="1114" height="626">

    Na novela “Rock Story”, exibida entre 2016 e 2017, viveu as gêmeas Júlia e Lorena. Júlia é uma professora de balé de personalidade ingênua, enquanto Lorena é a antagonista da trama, envolvida em atividades criminosas.

     Foto: Reprodução Globoplay
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-Orgulho-e-Paixao.jpg?20260123075258" width="1114" height="626">

    Em “Orgulho e Paixão”, exibida em 2018, interpretou Elisabeta Benedito, protagonista da história ambientada no Vale do Café no início do século XX. A novela é uma adaptação livre de obras de Jane Austen e acompanha o romance entre Elisabeta e Darcy Williamson, personagem de Thiago Lacerda.

     Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-A-dona-do-Pedaco.jpeg?20260123075259" width="1114" height="626">

    Em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019, Nathália Dill viveu a vilã Fabiana do Rosário, uma ex-noviça invejosa e ambiciosa que descobre ser irmã da influenciadora Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira. 

     Foto: Reprodução Globo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-Familia-e-Tudo-Divulgacao-Globo.jpg?20260123075301" width="1114" height="626">

    Em 2024, protagonizou a criticada novela das sete “Família É Tudo”, na qual interpretou Vênus Mancini.

     Foto: Divulgação Globo
    No cinema, Nathália Dill atuou em filmes como “Tropa de Elite”, “Feliz Natal”, “Apenas o Fim”, “Alguns Nomes do Impossível”, “Talvez uma História de Amor”, “Um Foto: Divulgação

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-5.jpg?20260123075300" width="1114" height="626">

    No teatro, integrou elencos de peças como “As Aventuras de Tom Sawyer”, “O Beijo no Asfalto”, “A Agonia do Rei”, “Fulaninha e Dona Coisa” e “Três Mulheres Altas”.

     Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-9.jpg?20260123075301" width="1114" height="626">

    Na vida pessoal, iniciou um relacionamento com o diretor cinematográfico Caio Sóh em 2011 e se casou com ele em cerimônia civil em 2013. O casamento terminou em 2014. 

     Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-e-Sergio-Guize-Divulgacao-Globo.jpg?20260123075301" width="1114" height="626">

    Entre2015 e 2017, manteve um relacionamento com o ator Sérgio Guizé, quem conheceu  durante as gravações de “Alto Astral”.

     Foto: Divulgação Globo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Nathalia-Dill-6.jpg?20260123075304" width="1114" height="626">

    Desde 2018, está em relacionamento com o músico Pedro Curvello. O casal tem uma filha, Eva, nascida em 2020.

     Foto: Reprodução Instagram /@nathaliadill
