Uma lista inacreditável de nomes de bebês registrados no Brasil
Veja os nomes mais estranhos que jÃ¡ foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando nÃ£o havia esse controle). O levantamento Ã© da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequÃªncias)
Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural…Foto: kumustaka por Pixabay
Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha.Foto: myresb por Pixabay
Amável Pinto – Ops.Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil.Foto: Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente.Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
Amin Amou Amado – Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado – Nasceu calminho que só ele…Foto: Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
Antônio Morrendo das Dores – Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino…Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Aricléia Café Chá – Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
Asteroide Silvério – Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.Foto: Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
Ava Gina – Ops.Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Barrigudinha Seleida – Nasceu gorduchinha??Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Bizarro Assada – Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.Foto: Savana Price por Pixabay
Céu Azul do Sol Poente – Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.Foto: Imagem de David por Pixabay
Chevrolet da Silva Ford – Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Colapso Cardíaco da Silva – Ninguém merece…Foto: Augusto Ordóñez por Pixabay
Disney Chaplin Milhomem da Silva – Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco – A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
Dolores Fuertes de Barriga – Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?Foto: Pontep Luangon por Pixabay
Esparadrapo Clemente de Sá – Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.Foto: Imagem de missartem por Pixabay
Homem Bom da Cunha Souto Maior – Carinha de gente boa.Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Ilegível Inilegível – Além do erro em “Inelegível”, o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?Foto: Imagem de David por Pixabay
Inocêncio Coitadinho – Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.Foto: - Imagem de 5638993 por Pixabay
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar… Juntou tudo e deu nisso.Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
Lança Perfume Rodometálico de Andrade – Uau. Não tá puro, não.Foto: Hanna Bazhyna por Pixabay
Marciano Verdinho de Antenas Longas – Será astronauta para investigar a vida em MarteFoto: - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
Maria Privada de Jesus – “Mãe, anda logo, tô apertada”Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
Maria-você-me-mata – Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro…Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
Mimaré Índio Brazileiro de Campos – Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z.Foto: Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula – Podem esbravejar, tô nem aí.Foto: Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
Natal Carnaval – Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
Necrotério Pereira da Silva – Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão…Foto: Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay
Oceano Atlântico Linhares – Sempre perto do mar.Foto: Agata pixabay
Otávio Bundasseca – O que quiseram dizer com isso?Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
Padre Filho do Espírito Santo Amém – Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha…Foto: - OpenClipart-Vectors por Pixabay
Plácido e Seus Companheiros – Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
Remédio Amargo – Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plásticoFoto: Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay
Restos Mortais de Catarina – Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites…Foto: Dmitry Abramov por Pixabay
Rocambole Simionato – Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito.Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
Universo Cândido – O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.Foto: Imagem de Eli Grek por Pixabay
Zélia Tocafundo Pinto – Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório!Foto: Imagem de ryo taka por Pixabay