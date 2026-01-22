Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Uma lista inacreditável de nomes de bebês registrados no Brasil

RF
Redação Flipar
  • <p>Veja os nomes mais estranhos que jÃ¡ foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando nÃ£o havia esse controle). O levantamento Ã© da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.</p>

    Veja os nomes mais estranhos que jÃ¡ foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando nÃ£o havia esse controle). O levantamento Ã© da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.

     Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequÃªncias)
  • <p>Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural…</p>

    Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural…

     Foto: kumustaka por Pixabay
  • <p>Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha.</p>

    Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha.

     Foto: myresb por Pixabay
  • <p>Amável Pinto – Ops.</p>

    Amável Pinto – Ops.

     Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil.</p>

    Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil.

     Foto: Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
  • <p>América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente.</p>

    América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Amin Amou Amado – Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.</p>

    Amin Amou Amado – Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.

     Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado – Nasceu calminho que só ele…</p>

    Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado – Nasceu calminho que só ele…

     Foto: Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
  • <p>Antônio Morrendo das Dores – Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino…</p>

    Antônio Morrendo das Dores – Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino…

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>Aricléia Café Chá – Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.</p>

    Aricléia Café Chá – Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Asteroide Silvério – Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.</p>

    Asteroide Silvério – Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.

     Foto: Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
  • <p>Ava Gina – Ops.</p>

    Ava Gina – Ops.

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>Barrigudinha Seleida – Nasceu gorduchinha??</p>

    Barrigudinha Seleida – Nasceu gorduchinha??

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>Bizarro Assada – Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.</p>

    Bizarro Assada – Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.

     Foto: Savana Price por Pixabay
  • <p>Céu Azul do Sol Poente – Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.</p>

    Céu Azul do Sol Poente – Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.

     Foto: Imagem de David por Pixabay
  • <p>Chevrolet da Silva Ford – Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.</p>

    Chevrolet da Silva Ford – Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>Colapso Cardíaco da Silva – Ninguém merece…</p>

    Colapso Cardíaco da Silva – Ninguém merece…

     Foto: Augusto Ordóñez por Pixabay
  • <p>Disney Chaplin Milhomem da Silva – Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.</p>

    Disney Chaplin Milhomem da Silva – Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco – A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?</p>

    Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco – A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?

     Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
  • <p>Dolores Fuertes de Barriga – Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?</p>

    Dolores Fuertes de Barriga – Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?

     Foto: Pontep Luangon por Pixabay
  • <p>Esparadrapo Clemente de Sá – Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.</p>

    Esparadrapo Clemente de Sá – Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.

     Foto: Imagem de missartem por Pixabay
  • <p>Homem Bom da Cunha Souto Maior – Carinha de gente boa.</p>

    Homem Bom da Cunha Souto Maior – Carinha de gente boa.

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>Ilegível Inilegível – Além do erro em “Inelegível”, o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?</p>

    Ilegível Inilegível – Além do erro em “Inelegível”, o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?

     Foto: Imagem de David por Pixabay
  • <p>Inocêncio Coitadinho – Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.</p>

    Inocêncio Coitadinho – Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.

     Foto: - Imagem de 5638993 por Pixabay
  • <p>Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar… Juntou tudo e deu nisso.</p>

    Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar… Juntou tudo e deu nisso.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Lança Perfume Rodometálico de Andrade – Uau. Não tá puro, não.</p>

    Lança Perfume Rodometálico de Andrade – Uau. Não tá puro, não.

     Foto: Hanna Bazhyna por Pixabay
  • <p>Marciano Verdinho de Antenas Longas – Será astronauta para investigar a vida em Marte</p>

    Marciano Verdinho de Antenas Longas – Será astronauta para investigar a vida em Marte

     Foto: - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
  • <p>Maria Privada de Jesus – “Mãe, anda logo, tô apertada”</p>

    Maria Privada de Jesus – “Mãe, anda logo, tô apertada”

     Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
  • <p>Maria-você-me-mata – Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro…</p>

    Maria-você-me-mata – Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro…

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Mimaré Índio Brazileiro de Campos – Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z.</p>

    Mimaré Índio Brazileiro de Campos – Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z.

     Foto: Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay
  • <p>Napoleão Sem Medo e Sem Mácula – Podem esbravejar, tô nem aí.</p>

    Napoleão Sem Medo e Sem Mácula – Podem esbravejar, tô nem aí.

     Foto: Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
  • <p>Natal Carnaval – Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.</p>

    Natal Carnaval – Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Necrotério Pereira da Silva – Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão…</p>

    Necrotério Pereira da Silva – Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão…

     Foto: Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay
  • <p>Oceano Atlântico Linhares – Sempre perto do mar.</p>

    Oceano Atlântico Linhares – Sempre perto do mar.

     Foto: Agata pixabay
  • <p>Otávio Bundasseca – O que quiseram dizer com isso?</p>

    Otávio Bundasseca – O que quiseram dizer com isso?

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Padre Filho do Espírito Santo Amém – Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha…</p>

    Padre Filho do Espírito Santo Amém – Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha…

     Foto: - OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Plácido e Seus Companheiros – Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!</p>

    Plácido e Seus Companheiros – Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!

     Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
  • <p>Remédio Amargo – Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico</p>

    Remédio Amargo – Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico

     Foto: Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay
  • <p>Restos Mortais de Catarina – Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites…</p>

    Restos Mortais de Catarina – Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites…

     Foto: Dmitry Abramov por Pixabay
  • <p>Rocambole Simionato – Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito.</p>

    Rocambole Simionato – Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Universo Cândido – O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.</p>

    Universo Cândido – O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.

     Foto: Imagem de Eli Grek por Pixabay
  • <p>Zélia Tocafundo Pinto – Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório!</p>

    Zélia Tocafundo Pinto – Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório!

     Foto: Imagem de ryo taka por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay