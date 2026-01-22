Galeria
Mudas de planta rara e cobiçada no mercado ilegal são resgatadas dentro de sacolas em Petrópolis, no Rio
-
A principal hipótese é que contrabandistas tenham escondido o material para transportá-lo em um horário de menor vigilância.Foto: Wikimedia Commons/Charles76
-
A espécie resgatada é a Worsleya procera, popularmente conhecida como “Imperatriz do Brasil”.Foto: Divulgação
-
Essa coloração é algo extremamente incomum entre as amarilidáceas, que geralmente variam entre o vermelho, branco e laranja.Foto: Wikimedia Commons/Hari Samynaath