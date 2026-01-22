Assine
Religião que causa polêmica afasta as mulheres de Tom Cruise; entenda a Cientologia

Redação Flipar
    Segundo fontes consultadas pelo site, Cruise acreditava que Ana poderia ser sua parceira ideal pessoal e profissionalmente, mas teria tentado influenciá-la a se envolver na religião.

     Foto: Divulgação
    “Ele gosta que as coisas sejam feitas de uma certa maneira, e Ana não é alguém que ele poderia moldar”, teria dito uma pessoa próxima do ator.

     Foto: Instagram @ana_d_armas
    Ainda de acordo com a fonte, “foi aí que ele percebeu que ela não era a parceira obediente e aprovada pela igreja que ele esperava.”

     Foto: Wikimedia Commons/Jay Dixit
    Os rumores de que os dois estariam se relacionando começaram em fevereiro. Já as notícias de que eles haviam terminado surgiram em meados de outubro.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram
    Segundo o Radar Online, eles sabiam que o relacionamento não tinha futuro e terminaram de forma amigável.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram/@ana_d_armas/X/@movie_tv_scene
    Essa não foi a primeira vez que a Cientologia teve um papel importante no fim de uma relação amorosa do astro de “Missão Impossível”.

     Foto: Reprodução
    A Cientologia é uma religião e conjunto de crenças controversas fundada em 1952 pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard.

     Foto: Wikimedia Commons/PictorialEvidence
    Baseia-se em ideias de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual por meio de um conjunto de práticas e cursos.

     Foto: Flickr - Scientology Media
    Para a doutrina, o ser humano é um espírito imortal chamado “thetan”, que teria vivido inúmeras vidas passadas em outros corpos — inclusive em outros planetas.

     Foto: Alexander Grey/Unsplash
    O objetivo final é atingir o estado de “Clear” e, posteriormente, níveis mais elevados de consciência chamados “OT – Operating Thetan”, em que o indivíduo supostamente libera traumas espirituais e alcança maior controle sobre a própria vida.

     Foto: Roman Suslov/Unsplash
    Uma das práticas centrais da Cientologia é a audição, uma espécie de sessão espiritual semelhante à terapia, realizada com um aparelho chamado E-meter.

     Foto: Flickr - Daniel Spiess
    A religião enfrenta críticas de ex-integrantes e de especialistas, que a acusam de adotar práticas de controle psicológico e vigilância. A Cientologia também é conhecida por ser avessa à psiquiatria e ao uso de antidepressivos.

     Foto: Nastya Dulhiier/Unsplash
    Um ponto de grande controvérsia é a chamada “política de desconexão”, que determina que membros devem cortar laços com pessoas que critiquem a igreja ou sejam consideradas influências negativas, incluindo familiares.

     Foto: Flickr - ScientologyMedia
    Tom Cruise é o adepto mais famoso da religião. Ele se tornou adepto no fim dos anos 1980, influenciado pela sua então esposa Mimi Rogers, que era membro.

     Foto: Flickr - Alan Light
    Rumores dão conta de que seu casamento com Nicole Kidman teria terminado quando a atriz demonstrou resistência à religião. Fontes externas afirmam que a igreja teria considerado a atriz uma influência negativa.

     Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Gage Skidmore/Georges Biard
    Após o divórcio, os filhos adotivos do casal permaneceram na Cientologia, e Kidman já declarou publicamente que evita falar do assunto por respeito aos filhos.

     Foto: Reprodução
    Já o caso de Katie Holmes é ainda mais emblemático. A atriz pediu o divórcio inesperadamente e, segundo reportagens, temia que a filha do casal, Suri, fosse completamente inserida na doutrina.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Wikimedia Commons/Eva Rinaldi
    Holmes rompeu totalmente com a Cientologia após a separação, e desde então Suri não mantém relação com a igreja. Já Cruise raramente fala do assunto.

     Foto: Flickr - Rob Corder
