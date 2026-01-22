Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Mais de 130 anos após ‘desaparecimento’, espécie de sapo ressurge no Chile

RF
Redação Flipar
  • <p>Pesquisadores da Universidade de Concepción, no Chile, identificaram duas populações na região de Araucanía.</p>

    Pesquisadores da Universidade de Concepción, no Chile, identificaram duas populações na região de Araucanía.

     Foto: wikimedia commons/creative commons/ José Joaquín Cortes
  • <p>O anfíbio foi inicialmente encontrado pelo entomologista francês Philibert Germain em 1893 e descrito oficialmente em 1902, pelo naturalista alemão Rodulfo Amando Philippi.</p>

    O anfíbio foi inicialmente encontrado pelo entomologista francês Philibert Germain em 1893 e descrito oficialmente em 1902, pelo naturalista alemão Rodulfo Amando Philippi.

     Foto: divulgação/Edvin Riveros
  • <p>Apesar de diversas tentativas de reencontrá-lo entre 1995 e 2016, sua localização permaneceu desconhecida devido à dificuldade em determinar o local exato da descoberta original.</p>

    Apesar de diversas tentativas de reencontrá-lo entre 1995 e 2016, sua localização permaneceu desconhecida devido à dificuldade em determinar o local exato da descoberta original.

     Foto: divulgação/Edvin Riveros
  • <p>Entre 2023 e 2024, novas expedições finalmente confirmaram sua existência, permitindo a obtenção dos primeiros dados biológicos e ecológicos da espécie.</p>

    Entre 2023 e 2024, novas expedições finalmente confirmaram sua existência, permitindo a obtenção dos primeiros dados biológicos e ecológicos da espécie.

     Foto: divulgação/Edvin Riveros
  • <p>A IUCN ainda classifica a espécie como “dados insuficientes”, ressaltando a necessidade de mais estudos para avaliar sua população e implementar medidas de conservação.</p>

    A IUCN ainda classifica a espécie como “dados insuficientes”, ressaltando a necessidade de mais estudos para avaliar sua população e implementar medidas de conservação.

     Foto: NoName_13 por Pixabay
  • <p>Sapos são anfíbios da ordem Anura (“sem cauda”, em grego antigo), assim como pererecas e rãs. Em muitos casos, é comum acharmos que esses animais são iguais, com as mesmas características. Apesar de terem muitas semelhanças físicas, os três são diferentes.</p>

    Sapos são anfíbios da ordem Anura (“sem cauda”, em grego antigo), assim como pererecas e rãs. Em muitos casos, é comum acharmos que esses animais são iguais, com as mesmas características. Apesar de terem muitas semelhanças físicas, os três são diferentes.

     Foto: Imagens Pixabay
  • <p>Das mais de 8.400 espÃ©cies de anfÃ­bios conhecidas no mundo, 1.188 estÃ£o no Brasil, o que faz do paÃ­s o dono da maior diversidade no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e ConservaÃ§Ã£o de RÃ©pteis e AnfÃ­bios.</p>

    Das mais de 8.400 espÃ©cies de anfÃ­bios conhecidas no mundo, 1.188 estÃ£o no Brasil, o que faz do paÃ­s o dono da maior diversidade no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e ConservaÃ§Ã£o de RÃ©pteis e AnfÃ­bios.

     Foto: JosÃ© Reynaldo da Fonseca/WikimÃ©dia Commons
  • <p>O órgão pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ressalta que dentro da ordem Anura estão várias famílias de sapos, rãs e pererecas cujas espécies estão em todos os continentes, com exceção da Antártica.</p>

    O órgão pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ressalta que dentro da ordem Anura estão várias famílias de sapos, rãs e pererecas cujas espécies estão em todos os continentes, com exceção da Antártica.

     Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
  • <p>“A principal diferença é que os sapos têm a pele mais seca e preferem ficar na terra. As rãs podem ser macho ou fêmea e gostam de ficar perto de lagoas, assim como as pererecas, que costumam viver em árvores e escalar paredes por terem discos adesivos na ponta dos dedos” explicou Carlos Jared, diretor do Laboratório de Biologia Estrutural do Instituto Butantan.</p>

    “A principal diferença é que os sapos têm a pele mais seca e preferem ficar na terra. As rãs podem ser macho ou fêmea e gostam de ficar perto de lagoas, assim como as pererecas, que costumam viver em árvores e escalar paredes por terem discos adesivos na ponta dos dedos” explicou Carlos Jared, diretor do Laboratório de Biologia Estrutural do Instituto Butantan.

     Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
  • <p>“Já as semelhanças é que todos os anuros respiram pela pele e pelo pulmão e sugam água pela região inguinal (abaixo da barriga)”, esclareceu Jared.</p>

    “Já as semelhanças é que todos os anuros respiram pela pele e pelo pulmão e sugam água pela região inguinal (abaixo da barriga)”, esclareceu Jared.

     Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
  • <p>Os sapos sÃ£o membros da famÃ­lia Bufonidae e apresentam cerca de 600 espÃ©cies dentre 52 gÃªneros. JÃ¡ a maior famÃ­lia de rÃ£s Ã© a Ranidae, cujas espÃ©cies ocorrem quase exclusivamente no hemisfÃ©rio norte.</p>

    Os sapos sÃ£o membros da famÃ­lia Bufonidae e apresentam cerca de 600 espÃ©cies dentre 52 gÃªneros. JÃ¡ a maior famÃ­lia de rÃ£s Ã© a Ranidae, cujas espÃ©cies ocorrem quase exclusivamente no hemisfÃ©rio norte.

     Foto: Richard Bartz/WikimÃ©dia Commons
  • <p>Em alguns lugares do mundo, as rãs são servidas em restaurantes. Trata-se da espécie Aquarana catesbeiana, mais conhecida como rã-touro, que vem de criadouros, ou seja, fora da natureza.</p>

    Em alguns lugares do mundo, as rãs são servidas em restaurantes. Trata-se da espécie Aquarana catesbeiana, mais conhecida como rã-touro, que vem de criadouros, ou seja, fora da natureza.

     Foto: Reprodução do Instagram @procururu
  • <p>“Os portugueses introduziram o termo ‘rã’ aqui no Brasil para um animal que não é rã de verdade, mas é semelhante. As nossas rãs, chamadas de jias ou caçotes, pertencem à família Leptodactylidae, cujas espécies são comuns na América do Sul e Central”, afirma Carlos Jared.</p>

    “Os portugueses introduziram o termo ‘rã’ aqui no Brasil para um animal que não é rã de verdade, mas é semelhante. As nossas rãs, chamadas de jias ou caçotes, pertencem à família Leptodactylidae, cujas espécies são comuns na América do Sul e Central”, afirma Carlos Jared.

     Foto: Creative Commons
  • <p>As pererecas vivem em árvores e a maioria é da família Hylidae (lê-se hilide), embora haja outras tantas com diferentes espécies. O nome perereca tem origem na palavra pere’reg (“ir aos saltos”) em tupi.</p>

    As pererecas vivem em árvores e a maioria é da família Hylidae (lê-se hilide), embora haja outras tantas com diferentes espécies. O nome perereca tem origem na palavra pere’reg (“ir aos saltos”) em tupi.

     Foto: H. Zel/Wikimédia Commons
  • <p>Entre as principais diferenças, os sapos são mais corpulentos e com patas traseiras mais curtas e robustas. Esses animais costumam caminhar ao invés de saltar e pular, sendo mais terrestres.</p>

    Entre as principais diferenças, os sapos são mais corpulentos e com patas traseiras mais curtas e robustas. Esses animais costumam caminhar ao invés de saltar e pular, sendo mais terrestres.

     Foto: Flickr Nigel Symes
  • <p>Eles apresentam duas grandes glÃ¢ndulas atrÃ¡s da cabeÃ§a, chamadas de parotoides. Ã? nelas que fica o veneno usado em quem tenta mordÃª-lo. O predador aciona esse veneno, por meio da pressÃ£o da mordida.</p>

    Eles apresentam duas grandes glÃ¢ndulas atrÃ¡s da cabeÃ§a, chamadas de parotoides. Ã? nelas que fica o veneno usado em quem tenta mordÃª-lo. O predador aciona esse veneno, por meio da pressÃ£o da mordida.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @sapodepapo
  • <p>As rãs, por sua vez, passam mais tempo na água do que os sapos, sendo considerados animais semiaquáticos. Por lá, fogem de possíveis ameaças, sendo exímias saltadoras, com patas longas e fortes.</p>

    As rãs, por sua vez, passam mais tempo na água do que os sapos, sendo considerados animais semiaquáticos. Por lá, fogem de possíveis ameaças, sendo exímias saltadoras, com patas longas e fortes.

     Foto: Charles J. Sharp /Wikimédia Commons
  • <p>As pererecas são mais leves, têm pele muito úmida, lisa e brilhante, e pernas finas e longas. Elas se diferenciam dos demais anuros por terem discos adesivos na ponta dos dedos, semelhantes a ventosas, e são menores que sapos e rãs.</p>

    As pererecas são mais leves, têm pele muito úmida, lisa e brilhante, e pernas finas e longas. Elas se diferenciam dos demais anuros por terem discos adesivos na ponta dos dedos, semelhantes a ventosas, e são menores que sapos e rãs.

     Foto: Holger Krisp/Wikimédia Commons
  • <p>Mesmo com o medo ou repulsa de alguns, a presenÃ§a de rÃ£s, sapos e pererecas Ã© um indicador de um ecossistema saudÃ¡vel. Eles conseguem sobreviver somente em lugares nÃ£o poluÃ­dos e sÃ£o sensÃ­veis Ã s mudanÃ§as de ambiente.</p>

    Mesmo com o medo ou repulsa de alguns, a presenÃ§a de rÃ£s, sapos e pererecas Ã© um indicador de um ecossistema saudÃ¡vel. Eles conseguem sobreviver somente em lugares nÃ£o poluÃ­dos e sÃ£o sensÃ­veis Ã s mudanÃ§as de ambiente.

     Foto: Museu de Zoologia de SÃ£o Paulo
  • <p>Em 2022, o canto de um sapo em uma montanha no norte da Amazônia atraiu a atenção dos pesquisadores. Tratava-se de uma espécie nova, que foi capturada por cientistas, que dois anos depois definiram sua identidade: Neblinaphryne imeri.</p>

    Em 2022, o canto de um sapo em uma montanha no norte da Amazônia atraiu a atenção dos pesquisadores. Tratava-se de uma espécie nova, que foi capturada por cientistas, que dois anos depois definiram sua identidade: Neblinaphryne imeri.

     Foto: Reprodução USP Foto: Antoine Fouquet
  • <p>“Logo que chegamos, ouvimos o canto de um sapinho que era claramente novo, pelo menos para nós. E desde os primeiros momentos tentamos encontrar o emissor daquele canto”, relatou o biólogo Antoine Fouquet em entrevista ao Jornal da USP.</p>

    “Logo que chegamos, ouvimos o canto de um sapinho que era claramente novo, pelo menos para nós. E desde os primeiros momentos tentamos encontrar o emissor daquele canto”, relatou o biólogo Antoine Fouquet em entrevista ao Jornal da USP.

     Foto: Reprodução USP Foto: Leandro Moraes
  • <p>O Neblinaphryne imeri é predominantemente marrom, com pintinhas brancas e algumas manchas amarelas espalhadas pelo corpo (sobretudo na porção ventral). As fêmeas são um pouco maiores do que os machos, que cantam predominantemente ao amanhecer e ao entardecer.</p>

    O Neblinaphryne imeri é predominantemente marrom, com pintinhas brancas e algumas manchas amarelas espalhadas pelo corpo (sobretudo na porção ventral). As fêmeas são um pouco maiores do que os machos, que cantam predominantemente ao amanhecer e ao entardecer.

     Foto: Reprodução USP Foto: Antoine Fouquet
  • <p>Outro exemplo de anfíbio que ganhou os noticiários foi o sapo-de-barriga-amarela (Bombina sp.), que possui pupilas em forma de coração que intrigam cientistas.</p>

    Outro exemplo de anfíbio que ganhou os noticiários foi o sapo-de-barriga-amarela (Bombina sp.), que possui pupilas em forma de coração que intrigam cientistas.

     Foto: Flickr Jean NENERT
  • <p>Segundo os pesquisadores, esses animais são bem adequados para viver na lama, sendo marrons no topo e com barrigas amarelas. Eles ficam paralisados por um longo período durante o inverno e depois emergem na primavera para o acasalamento.</p>

    Segundo os pesquisadores, esses animais são bem adequados para viver na lama, sendo marrons no topo e com barrigas amarelas. Eles ficam paralisados por um longo período durante o inverno e depois emergem na primavera para o acasalamento.

     Foto: Reprodução do facebook QI - Quite Interesting
  • <p>As pupilas em forma de coração são apenas uma das muitas formas estranhas de pupilas vistas em anuros, que é o grupo de anfíbios que engloba sapos e rãs.</p>

    As pupilas em forma de coração são apenas uma das muitas formas estranhas de pupilas vistas em anuros, que é o grupo de anfíbios que engloba sapos e rãs.

     Foto: Reprodução do X @sapodepapo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay