Mais de 130 anos após ‘desaparecimento’, espécie de sapo ressurge no Chile
Pesquisadores da Universidade de Concepción, no Chile, identificaram duas populações na região de Araucanía.Foto: wikimedia commons/creative commons/ José Joaquín Cortes
O anfíbio foi inicialmente encontrado pelo entomologista francês Philibert Germain em 1893 e descrito oficialmente em 1902, pelo naturalista alemão Rodulfo Amando Philippi.Foto: divulgação/Edvin Riveros
Apesar de diversas tentativas de reencontrá-lo entre 1995 e 2016, sua localização permaneceu desconhecida devido à dificuldade em determinar o local exato da descoberta original.Foto: divulgação/Edvin Riveros
Entre 2023 e 2024, novas expedições finalmente confirmaram sua existência, permitindo a obtenção dos primeiros dados biológicos e ecológicos da espécie.Foto: divulgação/Edvin Riveros
A IUCN ainda classifica a espécie como “dados insuficientes”, ressaltando a necessidade de mais estudos para avaliar sua população e implementar medidas de conservação.Foto: NoName_13 por Pixabay
Sapos são anfíbios da ordem Anura (“sem cauda”, em grego antigo), assim como pererecas e rãs. Em muitos casos, é comum acharmos que esses animais são iguais, com as mesmas características. Apesar de terem muitas semelhanças físicas, os três são diferentes.Foto: Imagens Pixabay
Das mais de 8.400 espÃ©cies de anfÃbios conhecidas no mundo, 1.188 estÃ£o no Brasil, o que faz do paÃs o dono da maior diversidade no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e ConservaÃ§Ã£o de RÃ©pteis e AnfÃbios.Foto: JosÃ© Reynaldo da Fonseca/WikimÃ©dia Commons
O órgão pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ressalta que dentro da ordem Anura estão várias famílias de sapos, rãs e pererecas cujas espécies estão em todos os continentes, com exceção da Antártica.Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
“A principal diferença é que os sapos têm a pele mais seca e preferem ficar na terra. As rãs podem ser macho ou fêmea e gostam de ficar perto de lagoas, assim como as pererecas, que costumam viver em árvores e escalar paredes por terem discos adesivos na ponta dos dedos” explicou Carlos Jared, diretor do Laboratório de Biologia Estrutural do Instituto Butantan.Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
“Já as semelhanças é que todos os anuros respiram pela pele e pelo pulmão e sugam água pela região inguinal (abaixo da barriga)”, esclareceu Jared.Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
Os sapos sÃ£o membros da famÃlia Bufonidae e apresentam cerca de 600 espÃ©cies dentre 52 gÃªneros. JÃ¡ a maior famÃlia de rÃ£s Ã© a Ranidae, cujas espÃ©cies ocorrem quase exclusivamente no hemisfÃ©rio norte.Foto: Richard Bartz/WikimÃ©dia Commons
Em alguns lugares do mundo, as rãs são servidas em restaurantes. Trata-se da espécie Aquarana catesbeiana, mais conhecida como rã-touro, que vem de criadouros, ou seja, fora da natureza.Foto: Reprodução do Instagram @procururu
“Os portugueses introduziram o termo ‘rã’ aqui no Brasil para um animal que não é rã de verdade, mas é semelhante. As nossas rãs, chamadas de jias ou caçotes, pertencem à família Leptodactylidae, cujas espécies são comuns na América do Sul e Central”, afirma Carlos Jared.Foto: Creative Commons
As pererecas vivem em árvores e a maioria é da família Hylidae (lê-se hilide), embora haja outras tantas com diferentes espécies. O nome perereca tem origem na palavra pere’reg (“ir aos saltos”) em tupi.Foto: H. Zel/Wikimédia Commons
Entre as principais diferenças, os sapos são mais corpulentos e com patas traseiras mais curtas e robustas. Esses animais costumam caminhar ao invés de saltar e pular, sendo mais terrestres.Foto: Flickr Nigel Symes
Eles apresentam duas grandes glÃ¢ndulas atrÃ¡s da cabeÃ§a, chamadas de parotoides. Ã? nelas que fica o veneno usado em quem tenta mordÃª-lo. O predador aciona esse veneno, por meio da pressÃ£o da mordida.Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @sapodepapo
As rãs, por sua vez, passam mais tempo na água do que os sapos, sendo considerados animais semiaquáticos. Por lá, fogem de possíveis ameaças, sendo exímias saltadoras, com patas longas e fortes.Foto: Charles J. Sharp /Wikimédia Commons
As pererecas são mais leves, têm pele muito úmida, lisa e brilhante, e pernas finas e longas. Elas se diferenciam dos demais anuros por terem discos adesivos na ponta dos dedos, semelhantes a ventosas, e são menores que sapos e rãs.Foto: Holger Krisp/Wikimédia Commons
Mesmo com o medo ou repulsa de alguns, a presenÃ§a de rÃ£s, sapos e pererecas Ã© um indicador de um ecossistema saudÃ¡vel. Eles conseguem sobreviver somente em lugares nÃ£o poluÃdos e sÃ£o sensÃveis Ã s mudanÃ§as de ambiente.Foto: Museu de Zoologia de SÃ£o Paulo
Em 2022, o canto de um sapo em uma montanha no norte da Amazônia atraiu a atenção dos pesquisadores. Tratava-se de uma espécie nova, que foi capturada por cientistas, que dois anos depois definiram sua identidade: Neblinaphryne imeri.Foto: Reprodução USP Foto: Antoine Fouquet
“Logo que chegamos, ouvimos o canto de um sapinho que era claramente novo, pelo menos para nós. E desde os primeiros momentos tentamos encontrar o emissor daquele canto”, relatou o biólogo Antoine Fouquet em entrevista ao Jornal da USP.Foto: Reprodução USP Foto: Leandro Moraes
O Neblinaphryne imeri é predominantemente marrom, com pintinhas brancas e algumas manchas amarelas espalhadas pelo corpo (sobretudo na porção ventral). As fêmeas são um pouco maiores do que os machos, que cantam predominantemente ao amanhecer e ao entardecer.Foto: Reprodução USP Foto: Antoine Fouquet
Outro exemplo de anfíbio que ganhou os noticiários foi o sapo-de-barriga-amarela (Bombina sp.), que possui pupilas em forma de coração que intrigam cientistas.Foto: Flickr Jean NENERT
Segundo os pesquisadores, esses animais são bem adequados para viver na lama, sendo marrons no topo e com barrigas amarelas. Eles ficam paralisados por um longo período durante o inverno e depois emergem na primavera para o acasalamento.Foto: Reprodução do facebook QI - Quite Interesting
As pupilas em forma de coração são apenas uma das muitas formas estranhas de pupilas vistas em anuros, que é o grupo de anfíbios que engloba sapos e rãs.Foto: Reprodução do X @sapodepapo
