Bangkok ganhará ponte-jardim para pedestres com praça suspensa e até mirante

  A proposta é ligar o centro histórico de Phra Nakhon à área residencial de Thonburi, integrando-se às calçadas que já existem.

    A proposta é ligar o centro histórico de Phra Nakhon à área residencial de Thonburi, integrando-se às calçadas que já existem.

     Foto: Wikimedia Commons by Don Ramey Logan, CC-BY-SA 3.0
  Esse é o segundo projeto arquitetônico "fora da caixa" anunciado pela cidade de Bangkok em menos de um ano.

    Esse é o segundo projeto arquitetônico “fora da caixa” anunciado pela cidade de Bangkok em menos de um ano.

     Foto: Pexels/Alexis Ricardo Alaurin
  Bangkok é a capital e maior cidade da Tailândia, com cerca de 11,3 milhões de habitantes.

    Bangkok é a capital e maior cidade da Tailândia, com cerca de 11,3 milhões de habitantes.

     Foto: Andreas Brücker/Unsplash
  Cortada pelo majestoso rio Chao Phraya, Bangkok fascina com seus templos dourados, como o imponente Grand Palace.

    Cortada pelo majestoso rio Chao Phraya, Bangkok fascina com seus templos dourados, como o imponente Grand Palace.

     Foto: Sung Shin/Unsplash
  O palácio é um dos principais marcos históricos e atrai visitantes do mundo inteiro, sendo o antigo centro do poder monárquico da Tailândia.

    O palácio é um dos principais marcos históricos e atrai visitantes do mundo inteiro, sendo o antigo centro do poder monárquico da Tailândia.

     Foto: Pexels/lee starry
  Entre os templos mais importantes está também o Wat Pho, famoso pelo imenso Buda Reclinado.

    Entre os templos mais importantes está também o Wat Pho, famoso pelo imenso Buda Reclinado.

     Foto: Wikimedia Commons/Wolfgang Holzem
  O icônico Wat Arun divide o horizonte com seus arranha-céus premiados, como o King Power Mahanakhon.

    O icônico Wat Arun divide o horizonte com seus arranha-céus premiados, como o King Power Mahanakhon.

     Foto: Carina Hofmeister/Pixabay
  Em 2026, a cidade se consolidou como um dos destinos mais cobiçados do mundo, sendo reconhecida internacionalmente por sua transformação sustentável.

    Em 2026, a cidade se consolidou como um dos destinos mais cobiçados do mundo, sendo reconhecida internacionalmente por sua transformação sustentável.

     Foto: Freepik/tawatchai07
  Novos corredores verdes como o Parque Benjakitti e sistemas de transporte otimizados por inteligência artificial chamaram a atenção do mundo todo.

    Novos corredores verdes como o Parque Benjakitti e sistemas de transporte otimizados por inteligência artificial chamaram a atenção do mundo todo.

     Foto: Wikimedia Commons/Supanut Arunoprayote
  A gastronomia é outro destaque de Bangkok. A comida de rua, acessível e saborosa, é considerada uma das melhores do mundo, oferecendo pratos como pad thai, curry tailandês e sopas picantes.

    A gastronomia é outro destaque de Bangkok. A comida de rua, acessível e saborosa, é considerada uma das melhores do mundo, oferecendo pratos como pad thai, curry tailandês e sopas picantes.

     Foto: Markus Winkler/Unsplash
